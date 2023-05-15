13 комментариев

Почти все звезды уже в отпуске.

«Бостон», «Колорадо», «Рейнджерс», «Тампа»… Это список команд, которые мелькали во всевозможных рейтингах потенциальных чемпионов НХЛ этого сезона, но все они уже отправились отдыхать. Теперь к ним присоединился «Эдмонтон» и его две суперзвезды, вокруг которых пытались построить какую-то сбалансированную команду. Получилось примерно так же, как у «Торонто».

«Вегас» забрал ключевые игры, в которых тренеры «Эдмонтона» уже полностью отказались от веры в команду и просто гоняли своих суперзвезд по очереди (в итоге, например, Клим Костин сыграл меньше 4 минут, а Мак и Драйз – больше 24).

Получив в первых двух играх 6 голов от Драйзайтля, в дальнейшем «рыцари» наглухо его закрыли. В четырех следующих играх у немца 0+1 и «минус 7». А в последнем матче тройка Айкела и вовсе привезла ему кошмарные «минус 4». Макдэвида глобально не закрыли, в 6 играх у него 5+5, но почти все это – в большинстве. В равных составах у него жалкие 1+2 (для сравнения – у Айкела 2+5).

Начали лихо: каждый забил по голу с первого броска

Когда «Вегас» забил уже на 24-й секунде, сразу возникла мысль, что сегодня команды накидают друг другу по полной. И поначалу дело пошло: на 55-й секунде Макдэвид сравнял, на третьей минуте еще одну воткнул Фогеле. И как-то внезапно «Ойлерс» вышли вперед, забив два гола с двух бросков.

И главное – посмотрите на скорость «Эдмонтона», который начал гореть с первой же смены. Если что, это не ускоренная запись.

И при 2:1 «Ойлерс» не успокоились. Их преимущество было тотальным на протяжении всего матча: по броскам, по моментам, по ожидаемым голам (5,1 – 2,74 суммарно и в пользу «Эдмонтона» в каждом периоде). Но следующие 38 бросков к голу не привели. Не выручило и большинство – «Вегас» играл очень аккуратно, и предоставил сопернику лишь одну возможность, но там выстоял.

«Вегас» снова классно взорвался во втором периоде

Тепловая карта бросков показывает, как «Ойлерс» выжигали все перед чужими воротами, пока «Вегас», казалось, редко доезжал до пятака. На этой картинке буквой G отмечены позиции, с которых забивались голы – и тут вывод только один: «Вегас» идеально распорядился своими шансами.

В пятом матче «рыцари» перевернули игру за 89-секундный отрезок во втором периоде. Там было все по классике: гол при 5-на-3, потом при 5-на-4 и потом еще один в равных – прибили капитально.

Теперь же «Эдмонтон» как будто был готов и продолжил штамповать голевые моменты. Но пока он давил, «Вегас» снова забил три. Правда, на этот раз эти голы прилетали не так быстро, с промежутком в 14 минут, зато забивал их один и тот же парень.

Джонатан Маршессо классно провел плей-офф-2018, когда «Вегас» в свой дебютный сезон добрался до финала. А вот этот у него поначалу не очень клеился – 0+2 в первых 7 играх. Зато потом пошло дело: дубль с победным голом в третьей игре с «Эдмонтоном», 0+3 в пятой и хет-трик с победным голом в шестой. Итого 5+3 в серии с «Эдмонтоном». Больше только у Айкела – 3+6.

Вот как Маршессо забивал сегодня: два гола на отскоках, один в формате 4-на-4 броском из круга вбрасывания. Кстати, в двух голах ассистентом выступил Иван Барбашев.

«Эдмонтон» побежал спасаться – но Хилл превратился в стену

Если в первых двух периодах казалось, что «Ойлерс» уверенно движутся на пятой передаче, то в третьем они включили шестую. Ну, или какой-то спорт-режим.

Гол в ворота «Вегаса» не просто назревал – он просто обязан был случиться. Но Эдин Хилл в воротах творил чудеса – отбивал даже после рикошетов и подставлений. Правда, и партнеры ему помогали изо всех сил и к его 38 сэйвам добавили еще 28 блокшотов. И «Эдмонтон» так и не смог больше забить.

Тренеры «нефтяников» в третьем периоде полностью отдались на волю звезд: Бушар провел в третьем периоде 12:56, Драйзайтль – 9:57, Макдэвид – 9:34, Кэйн – 9:17. И «Ойлерс» доминировали: 1,96 ожидаемых гола, 7-2 по моментам. И ничего. Ноль.

«Вегас» же пару раз ловил на контратаках, но здорово подтащил Джек Кэмпбелл, которого выпустили только после того, как Стюарт Скиннер «съел» свои четыре гола.

На послематчевом рукопожатии встретились Драйзайтль и Пьетранджело. Защитник будто бы попытался извиниться, но Леон не стал его слушать.

Ну, трудно его за это судить. Поступок Пьетранжело был реально отвратителен, да и немец был сильно расстроен – очень уж неудачными у него получились последние матчи серии.

«Эдмонтон» снова не добрался даже до финала конференции, а вот у «рыцарей» он будет уже четвертым за шесть лет в НХЛ. Невероятная эффективность!

Второй раунд

Счет в серии: 2-4

Фото: AP Photo/Jason Franson/The Canadian Press