«Каролина» – в финале Востока.

У «Нью-Джерси» были шансы затянуть серию, но и «ураганы» сыграли отлично и вполне заслуженно шагнули в следующий раунд. На Западе было не менее интересно – «Даллас» выдал какую-то удивительную реализацию.

Ну, погнали.

«Каролина» дважды отыгрывалась и забила победный в овертайме

Когда «Харрикейнс» ушли в овертайм, сразу вспомнился первый раунд: тогда в шестой игре с «Айлендерс» они как раз закончили серию в овертайме. Здесь все пошло по тому же сценарию, только все решилось в матче под номером пять.

В этом плей-офф хватало игр, когда одна из команд решает все вопросы и забивает кучу голов к первому перерыву, но тут все было иначе – хоккей прям держал в напряжении. Команды создавали очень много моментов, а «Каролине» пришлось дважды отыгрываться. Но в течение всего матча не покидало ощущение, что «ураганы» все-таки добьются своего и заберут матч, а с ним и серию.

Причем они не пытались закрыться в обороне и ждать своего шанса – играли так, словно это им надо было отыгрываться с 1-3 в серии.

Было ощущение, что «Каролина» просела во втором периоде, но именно на этом отрезке она забила два гола – причем на первой и на последней минутах. И это, вероятно, тоже как-то могло деморализовать «Нью-Джерси» – вроде бы ты получил какое-то минимальное преимущество, начал с ним период или готовишься уйти на перерыв при 2:1, но в итоге получаешь в свои.

А самое показательное – голы «Каролины». Все три пришли из давления в чужой в зоне с хорошим скринингом на пятаке. Первый гол забил Слэвин – похоже, там был какой-то рикошет, но шайба записана на него. Бросок Бернса – Шмид ничего не видел из-за трафика. Победный гол Фаста в овертайме – с подставления. Таких набросов на пятак было очень много, и желающие подправлять всегда находились.

У «Девилс» были возможности задержаться в серии. Вот два эпизода, в которых они просто обязаны были забивать и не доводить дело до овертайма. Первый момент случился еще при счете 2:1 во втором периоде, второй – при 2:2 в третьем.

Теперь же все идет к тому, что в финале Востока «Каролина» сыграет с «Флоридой» – и если присутствие «ураганов» на этой стадии выглядит логичным, то такой дальний похож «пантер» будет очень удивительным. Впрочем, им еще нужно сделать последний шаг.

Второй раунд

Счет в серии: 4-1

«Даллас» выжал максимум из своих моментов

«Старс» до 21-й минуты включительно проводил просто образцовый матч. Воткнули две шайбы с пяти бросков к 6-й минуте и ушли в оборону, а потом в первой же смене второго периода забили еще. Это был седьмой бросок в створ ворот Грубауэра – какая-то чумовая реализация.

«Сиэтл» за последующие семь минут забил две, и это тоже неплохо, учитывая, что команда наиграла на 1,34 ожидаемых гола и создала всего семь опасных моментов. Впрочем, у «звезд» их тоже было немного – 12, и распорядились они ими еще лучше.

«Кракен» в этом матче очень плохо шел на пятак – ну либо его туда не пускали.

По карте бросков очевидно, что слот был за «Старс», а это во все времена означало одно – именно там добываются победы. И оттуда «Даллас» забил все три гола.

По итогу у «Сиэтла» на 10 бросков в створ больше (31 против 21), но карта отлично показывает, что с убойных позиций они бросали очень мало. И даже с дальними обращает внимание, что «Даллас» использовал почти всю синюю линию, а соперник набрасывал строго от бортов.

У «Старс» особенно здорово сыграл Хинтц – у финна дубль и голевой пас. Четвертый гол, который охолодил бросившихся отыгрываться «осьминогов», судьи даже сразу не заметили, и игра какое-то время еще продолжалась. Про такие говорят, как рукой положил.

Да и первый гол Хинтца – там получился шикарный бросок в девятку. У него уже восемь голов за неполные два раунда – больше забил только Драйзайтль (13). У великого Джо Павелски – 7, сегодня он положил победный и вышел на шестое место в истории по таким голам. Гений.

Дадонов сегодня не отличился, но если «Даллас» выбьет «Сиэтл», это будет означать, что минимум один русский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли.

Счет в серии: 3-2

Фото: AP Photo/Karl B DeBlaker