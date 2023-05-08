36 комментариев

«Нью-Джерси» вернулся, «Даллас» развалился.

Некоторые матчи этого плей-офф будто возвращают нас в 80-е, когда счетами типа 8:4 или 7:2 вообще никого нельзя было удивить. Неслучайно, Леон Драйзайтль уже побил несколько рекордов.

Самая веселая игра получилась у «Нью-Джерси» и «Каролины». «Дьяволы» сгорели 1:5 и 1:6 на выезде, зато теперь отыгрались по полной. В этой серии пока все равно 2-1 в пользу «ураганов», но уже непонятно, куда все повернется дальше.

«Девилс» просто прорвало: забили восемь, четыре из них – Кочеткову

В этой игре происходила какая-то капитальная дичь – и это после того, как в двух предыдущих суммарно было 2:11.

«Девилс» забили аж восемь голов – и они вытекали из хода игры. «Нью-Джерси» реально доминировал все 60 минут. Линди Рафф словно выпустил зверей из клетки: они воткнули три к 13-й минуте, а как только «Каролина» забила и показала признаки жизни, ей положили еще. Ох, это было больно.

«Ураганы» забили три гола в меньшинстве – это четвертый случай в истории Кубка Стэнли и первый с 1983 года! Причем первый забили с буллита, а второй и третий – в одном и том же меньшинстве с разницей в 50 секунд. Вы только представьте: у «Каролины» в этом матче 0 из 2 в большинстве, зато за четыре раза, когда они оказывались в меньшинстве, забили трижды!

Несмотря на яркую победу, у «Девилс» очевидная проблема с вратарями. В двух первых матчах Ванечек менял Шмида, теперь вышел со старта. И вроде бы три гола он пропустил с выходов один-на-один, но и выручить кое-где все-таки мог.

Во втором периоде впервые в этом плей-офф вышел Петр Кочетков. После завершения регулярки АХЛ он поехал в «Каролину», но впервые сыграл только сейчас, когда больше трех недель был без практики. Да и попал прямо под танки. У него 18 сэйвов и 4 пропущенных – и как минимум в третьем голе все-таки есть его вина. Обороны у «Харрикейнс» сегодня будто не было вообще (об этом ниже), но и Петр мог сыграть понадежнее.

В меньшинстве забил и «Нью-Джерси». Это был третий гол в матче и его забили в первые 10 секунд меньшинства всего лишь восьмым броском. Конечно, в нынешней НХЛ и «минус 3» вполне отыгрывается, тем более что впереди еще было почти два с половиной периода, но «дьяволы» уже не отпустили соперника.

Самая грустная пара этого матча – защитники Пеши и Шей, которые схватили по «минус 4». Особенно хорош последний, с которым выделяются два эпизода. В первом Брэди в простой ситуации выронил клюшку, проиграл позицию и стал одним из соавторов пропущенного гола.

Второй эпизод еще круче – Шей так сильно хотел остановить Вуда, что не заметил столкнувшихся Пеши и Бастиана и сам улетел в космос.

Счет в серии: 1-2

Ужас для «Торонто»: 0-3 в серии и травмированный Самсонов

«Мэйпл Лифс» были в еще более грустном положении перед началом игры, чем «Нью-Джерси» – они умудрились проиграть первые два матча дома. Начало третьего как будто указывало на то, что у «листьев» на этот раз все получится.

Уже на 18-й секунде Мэттьюс запорол выход 2-в-1. Плохо, что не забил, но такой момент в самом начале игры – это хороший знак. Через две минуты аналогичный был у Кемпфа и Лафферти: первый не пожадничал, а второй забил – идеальное начало.

Потом у «Торонто» был еще один выход 2-в-1, но там уже великолепно прочитал ситуацию Бобровский. Сергей вообще провел очередной сильный матч и украл у соперника пару голов. Но у «листьев» все равно многое получалось, и это внушало оптимизм. Ровно до того момента, пока не случилась беда – получил травму Илья Самсонов.

Причем случилось это по вине защитника «Торонто» Люка Шенна. Он влетел в Илью и к тому же получил две минуты за нарушение на Верхэге, которое в итоге реализовал Дюклер.

Но поначалу и это не стало проблемой – «кленовые» быстро забили еще. Тут был великолепен Нюландер – стянул на себя соперников и подключил Густафссона. Марк Стаал срезал в свои ворота, но в противном случае там без проблем замыкал Кемпф.

После этого удача отвернулась от «Торонто». Через пять минут пятой точкой забил Верхэге. А в третьем периоде классный момент упустил Мэттьюс – и как же здорово на его бросок среагировал Сергей Бобровский.

«Пантерс» могли забирать матч еще в концовке, но после наглого броска из-под ноги от Беннетта выручил сменщик Самсонова – Уолл. Только в овертайме он уже спасти не смог и пропустил с первого броска – Сэм Райнхарт максимально приблизил «кленовых» к отпуску.

3:2 в матче, 3-0 в серии – «Флорида» после трех побед подряд в серии с «Бостоном» выносит и «Торонто». Не сказать, что в одну калитку – ни в одном из трех матчей не было разницы больше, чем +2. Но сути дела это не меняет – «пантеры», от которых мало кто ждал и победы над «Брюинс», в шаге от того, чтобы выбить еще одного фаворита.

Счет в серии: 3-0

«Даллас» развалился после травмы Хейсканена

Вы наверняка слышали, что в плей-офф пропускают матчи только мертвые, что там шайбу иногда ловят зубами и вообще чем придется. И это не такое уж преувеличение – примеров запредельного героизма реально очень много. И именно такой героизм сегодня потребовался от Миро Хейсканена, которому в лицо попала шайба после броска Тая Картье. К сожалению, он не смог даже немного пошевелить клюшкой, чтобы Джордану Эберле на пятачке было хотя бы не так комфортно обыгрывать вратаря.

Это ни в коей мере не осуждение, и, возможно, пришло время пересмотреть правила и останавливать игру в таких ситуациях. Но это факт – Хейсканен получил шайбой в лицо, выключился из игры, и «Сиэтл» забил очень легкий гол. Гол, который предопределил всю дальнейшую игру.

Хейсканен, естественно, на лед больше не вышел – в плей-офф не раскрывают детали травм, но понятно, что у Миро, скорее всего, перелом лицевой кости, и какое-то время он играть не сможет. А для «Далласа» он значит очень много.

До сегодняшнего матча Хейсканен был абсолютным лидером плей-офф по игровому времени – 29.45, почти полчаса за игру, на втором месте Дрю Даути с отставанием больше минуты. Кстати, тревожный для «Далласа» факт: все конкуренты финна в этой категории уже вылетели из плей-офф (Даути, Сергачев, Брудин, Макар, Макэвой).

И еще один: «Даллас» проиграл все матчи, в которых пропускал первым. Вот и сегодня, пропустив первым и оставшись без важнейшего защитника, «Старс» развалились. Старательно бежали в атаку, создавали моменты, но голы залетали в их ворота.

Пару необязательных в ближний угол пропустил Эттинджер. Мы и в прошлых матчах отмечали эту его особенность. И сегодня в нужный момент он команду не подтащил. Даже удивительно, что его не поменяли после гола Бенирса.

За 6 с небольшим минут в начале второго периода «Сиэтл» забил четыре гола, и игра была решена. Похожий провальный отрезок у «Далласа» был в первом матче – тогда «Кракен» столько же забил в первом периоде вообще за 4 минуты. Но и «Старс» что-то забивали, поэтому и смогли дотянуть до овертайма. А сегодня их первый гол случился уже при 0:4, и «Сиэтл» погасил этот зарождающийся камбэк голом в раздевалку.

Все голы «Кракена» сегодня были какими-то слишком легкими для плей-офф. Вот и Толванен прикатил на добивание в полном одиночестве, никто даже не попытался в него вцепиться.

Квинтэссенцией развала «звезд» стал гол в меньшинстве в начале третьего периода.

Сутер от борта отдал Доми и побежал открываться как на пожар. Доми и так-то возвращал шайбу как специально под перехват, так и Сутер был еще явно не готов ее принять. Ну и получили контратаку.

Чтобы не потерять эту серию, «Далласу» нужно срочно научиться жить без Хейсканена. В глубине состава он «Сиэтлу» не особо уступает, только у «Кракена» в принципе нет звезд, и там все приучены полагаться только на себя. А вот «Старс» придется немного перестроиться. Посмотрим, как у них это получится.

Счет в серии: 2-1

Фото: East News/ELSA/Getty AFP, AP Photo/Michael Laughlin