36 комментариев

NHL Entertainment
Блог

8:4, 7:2 и третье поражение «Торонто» – сумасшедший день в плей-офф НХЛ

НХЛ НХЛ
Даллас Даллас
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Торонто Торонто
Сиэтл Сиэтл
Илья Самсонов Илья Самсонов
Нью-Джерси Нью-Джерси
Флорида Флорида
Каролина Каролина
Петр Кочетков Петр Кочетков
Хоккей Хоккей

«Нью-Джерси» вернулся, «Даллас» развалился.

Некоторые матчи этого плей-офф будто возвращают нас в 80-е, когда счетами типа 8:4 или 7:2 вообще никого нельзя было удивить. Неслучайно, Леон Драйзайтль уже побил несколько рекордов.

Самая веселая игра получилась у «Нью-Джерси» и «Каролины». «Дьяволы» сгорели 1:5 и 1:6 на выезде, зато теперь отыгрались по полной. В этой серии пока все равно 2-1 в пользу «ураганов», но уже непонятно, куда все повернется дальше.

«Девилс» просто прорвало: забили восемь, четыре из них – Кочеткову

В этой игре происходила какая-то капитальная дичь – и это после того, как в двух предыдущих суммарно было 2:11.

«Девилс» забили аж восемь голов – и они вытекали из хода игры. «Нью-Джерси» реально доминировал все 60 минут. Линди Рафф словно выпустил зверей из клетки: они воткнули три к 13-й минуте, а как только «Каролина» забила и показала признаки жизни, ей положили еще. Ох, это было больно.

«Ураганы» забили три гола в меньшинстве – это четвертый случай в истории Кубка Стэнли и первый с 1983 года! Причем первый забили с буллита, а второй и третий – в одном и том же меньшинстве с разницей в 50 секунд. Вы только представьте: у «Каролины» в этом матче 0 из 2 в большинстве, зато за четыре раза, когда они оказывались в меньшинстве, забили трижды!

Несмотря на яркую победу, у «Девилс» очевидная проблема с вратарями. В двух первых матчах Ванечек менял Шмида, теперь вышел со старта. И вроде бы три гола он пропустил с выходов один-на-один, но и выручить кое-где все-таки мог.

Во втором периоде впервые в этом плей-офф вышел Петр Кочетков. После завершения регулярки АХЛ он поехал в «Каролину», но впервые сыграл только сейчас, когда больше трех недель был без практики. Да и попал прямо под танки. У него 18 сэйвов и 4 пропущенных – и как минимум в третьем голе все-таки есть его вина. Обороны у «Харрикейнс» сегодня будто не было вообще (об этом ниже), но и Петр мог сыграть понадежнее.

В меньшинстве забил и «Нью-Джерси». Это был третий гол в матче и его забили в первые 10 секунд меньшинства всего лишь восьмым броском. Конечно, в нынешней НХЛ и «минус 3» вполне отыгрывается, тем более что впереди еще было почти два с половиной периода, но «дьяволы» уже не отпустили соперника.

Самая грустная пара этого матча – защитники Пеши и Шей, которые схватили по «минус 4». Особенно хорош последний, с которым выделяются два эпизода. В первом Брэди в простой ситуации выронил клюшку, проиграл позицию и стал одним из соавторов пропущенного гола.

Второй эпизод еще круче – Шей так сильно хотел остановить Вуда, что не заметил столкнувшихся Пеши и Бастиана и сам улетел в космос.

Нью-Джерси – Каролина 8:4 (3:0, 2:2, 3:2)
Дата проведения
7 мая, 22.30, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Майер (Мерсер, Хьюз)
2:0 – 10 Хьюз (Мерсер, Смит)
3:0 – 12 Маклауд (Марино, Хишир)
4:0 – 21 Хишир (Палат, Братт)
4:1 – 22 Ахо (Слэвин, Джарвис)
5:1 – 25 Сиверсон (Хьюз, Хьюз)
5:2 – 32 Мартинук ()
6:2 – 43 Вуд (Ванечек, Марино)
7:2 – 45 Хьюз (Зигентхалер, Мерсер)
7:3 – 47 Дж.Стаал (Мартинук)
7:4 – 48 Джарвис (Фаст)
8:4 – 50 Палат (Хьюз, Братт)
Вратари: Ванечек 26/30 – Кочетков 18/22, Андерсен 8/12.

Счет в серии: 1-2

Ужас для «Торонто»: 0-3 в серии и травмированный Самсонов

«Мэйпл Лифс» были в еще более грустном положении перед началом игры, чем «Нью-Джерси» – они умудрились проиграть первые два матча дома. Начало третьего как будто указывало на то, что у «листьев» на этот раз все получится.

Уже на 18-й секунде Мэттьюс запорол выход 2-в-1. Плохо, что не забил, но такой момент в самом начале игры – это хороший знак. Через две минуты аналогичный был у Кемпфа и Лафферти: первый не пожадничал, а второй забил – идеальное начало.

Потом у «Торонто» был еще один выход 2-в-1, но там уже великолепно прочитал ситуацию Бобровский. Сергей вообще провел очередной сильный матч и украл у соперника пару голов. Но у «листьев» все равно многое получалось, и это внушало оптимизм. Ровно до того момента, пока не случилась беда – получил травму Илья Самсонов.

Причем случилось это по вине защитника «Торонто» Люка Шенна. Он влетел в Илью и к тому же получил две минуты за нарушение на Верхэге, которое в итоге реализовал Дюклер.

Но поначалу и это не стало проблемой – «кленовые» быстро забили еще. Тут был великолепен Нюландер – стянул на себя соперников и подключил Густафссона. Марк Стаал срезал в свои ворота, но в противном случае там без проблем замыкал Кемпф. 

После этого удача отвернулась от «Торонто». Через пять минут пятой точкой забил Верхэге. А в третьем периоде классный момент упустил Мэттьюс – и как же здорово на его бросок среагировал Сергей Бобровский.

«Пантерс» могли забирать матч еще в концовке, но после наглого броска из-под ноги от Беннетта выручил сменщик Самсонова – Уолл. Только в овертайме он уже спасти не смог и пропустил с первого броска – Сэм Райнхарт максимально приблизил «кленовых» к отпуску.

3:2 в матче, 3-0 в серии – «Флорида» после трех побед подряд в серии с «Бостоном» выносит и «Торонто». Не сказать, что в одну калитку – ни в одном из трех матчей не было разницы больше, чем +2. Но сути дела это не меняет – «пантеры», от которых мало кто ждал и победы над «Брюинс», в шаге от того, чтобы выбить еще одного фаворита.

Флорида – Торонто 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Дата проведения
8 мая, 01.30, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Лафферти (Райлли, Кемпф)
1:1 – 22 Дюклер (Экблад)
1:2 – 27 Густафссон (Маккейб, В. Нюландер)
2:2 – 32 Верхэге (Махура, Гудас)
3:2 – 63 Райнхарт (Экблад, Лунделль)
Вратари: Бобровский 22/24 – Уолл 18/21, Самсонов 8/8.

Счет в серии: 3-0

«Даллас» развалился после травмы Хейсканена

Вы наверняка слышали, что в плей-офф пропускают матчи только мертвые, что там шайбу иногда ловят зубами и вообще чем придется. И это не такое уж преувеличение – примеров запредельного героизма реально очень много. И именно такой героизм сегодня потребовался от Миро Хейсканена, которому в лицо попала шайба после броска Тая Картье. К сожалению, он не смог даже немного пошевелить клюшкой, чтобы Джордану Эберле на пятачке было хотя бы не так комфортно обыгрывать вратаря.

Это ни в коей мере не осуждение, и, возможно, пришло время пересмотреть правила и останавливать игру в таких ситуациях. Но это факт – Хейсканен получил шайбой в лицо, выключился из игры, и «Сиэтл» забил очень легкий гол. Гол, который предопределил всю дальнейшую игру.

Хейсканен, естественно, на лед больше не вышел – в плей-офф не раскрывают детали травм, но понятно, что у Миро, скорее всего, перелом лицевой кости, и какое-то время он играть не сможет. А для «Далласа» он значит очень много. 

До сегодняшнего матча Хейсканен был абсолютным лидером плей-офф по игровому времени – 29.45, почти полчаса за игру, на втором месте Дрю Даути с отставанием больше минуты. Кстати, тревожный для «Далласа» факт: все конкуренты финна в этой категории уже вылетели из плей-офф (Даути, Сергачев, Брудин, Макар, Макэвой).

И еще один: «Даллас» проиграл все матчи, в которых пропускал первым. Вот и сегодня, пропустив первым и оставшись без важнейшего защитника, «Старс» развалились. Старательно бежали в атаку, создавали моменты, но голы залетали в их ворота.

Пару необязательных в ближний угол пропустил Эттинджер. Мы и в прошлых матчах отмечали эту его особенность. И сегодня в нужный момент он команду не подтащил. Даже удивительно, что его не поменяли после гола Бенирса.

За 6 с небольшим минут в начале второго периода «Сиэтл» забил четыре гола, и игра была решена. Похожий провальный отрезок у «Далласа» был в первом матче – тогда «Кракен» столько же забил в первом периоде вообще за 4 минуты. Но и «Старс» что-то забивали, поэтому и смогли дотянуть до овертайма. А сегодня их первый гол случился уже при 0:4, и «Сиэтл» погасил этот зарождающийся камбэк голом в раздевалку.

Все голы «Кракена» сегодня были какими-то слишком легкими для плей-офф. Вот и Толванен прикатил на добивание в полном одиночестве, никто даже не попытался в него вцепиться.

Квинтэссенцией развала «звезд» стал гол в меньшинстве в начале третьего периода. 

Сутер от борта отдал Доми и побежал открываться как на пожар. Доми и так-то возвращал шайбу как специально под перехват, так и Сутер был еще явно не готов ее принять. Ну и получили контратаку.

Чтобы не потерять эту серию, «Далласу» нужно срочно научиться жить без Хейсканена. В глубине состава он «Сиэтлу» не особо уступает, только у «Кракена» в принципе нет звезд, и там все приучены полагаться только на себя. А вот «Старс» придется немного перестроиться. Посмотрим, как у них это получится. 

Сиэтл – Даллас 7:2 (0:0, 5:1, 2:1)
Дата проведения
8 мая, 04.30, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Эберле (Бенирс, Картье)
2:0 – 23 Веннберг (Данн, Шварц)
3:0 – 26 Соуси (Шульц, Донато)
4:0 – 28 Бенирс ()
4:1 – 32 Марчмент (Дадонов)
5:1 – 39 Толванен ()
6:1 – 41 Гурде (Танев)
6:2 – 47 Хаканпя (Бенн)
7:2 – 57 Шульц (Веннберг, Толванен)
Вратари: Грубауэр 24/26 – Эттинджер 12/17, Уэджвуд 6/8.

Счет в серии: 2-1

Макдэвид и Драйзайтль обыграли «Вегас» за 20 минут. Большинство «Эдмонтона» – просто мощь!

«Каролина» снова уничтожила «Нью-Джерси». «Дьяволы» на старте серий пропустили 21 гол за 4 игры

Проклятье рекордсмена настигло и «Бостон». Нового шанса, скорее всего, не будет

Фото: East News/ELSA/Getty AFP, AP Photo/Michael Laughlin

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ddd Erf
дьяволы конечно совсем не предсказуемы. то отлетают в ноль, то сминают в ноль. как это объяснить в плей-офф...
+46
0
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trash Talking
Флорида, как и солнечный Лос-Анджелес, повторяет путь к чемпионству с 8 места регулярки? :)
+42
0
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Ответ Trash Talking
Флорида, как и солнечный Лос-Анджелес, повторяет путь к чемпионству с 8 места регулярки? :)
Сент Луис вспоминается. Кто бы мог подумать тогда.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оганнес Багдян
Как я и говорил ранее, пантеры на кураже после Бостона пройдут Торонто, но вот дальше будет очень трудно, независимо от того на кого попадут, что дьяволы, что ураганы умеют и темп взвинтить и прагматично сыграть.
Финал нефть-пантеры все ближе...
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Баландин
Ответ Mephi027
Боб сильнее Торонто. Ну что, финал Эдмонтон Флорида походу. Или Нью Джерси с Каролиной пока ещё берём в расчёт?
Что ещё должен сделать Кракен, чтобы их не списывали со счетов?
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Флорида насколько я помню наверное 2/3 сезона (если не больше) была вне зоны плэйофф и в шаге от финала конфы.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heavy_Axe
Флорида реально идет за чашкой, других фаворитов пока нету явных. А Торонто, вот простите, как была команда неудачников, так ей и останется.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Васильков
Ответ Mephi027
Сент Луис вспоминается. Кто бы мог подумать тогда.
Они не с 8 места, а с 5 вышли. Хотя какое-то время в том сезоне были на последнем месте в лиге.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рокнролл
Как будто всё за то, чтобы нефть забрала бидон. Некствану самый возраст первый титул брать
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пинающий Достоинства
Ответ Ddd Erf
дьяволы конечно совсем не предсказуемы. то отлетают в ноль, то сминают в ноль. как это объяснить в плей-офф...
Молодая команда без опыта
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Корнилов
Ответ Trash Talking
Флорида, как и солнечный Лос-Анджелес, повторяет путь к чемпионству с 8 места регулярки? :)
Ага,присутствует такое чувство)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Don_Krebs
Если бы Тампа дожала Торонто, то я практически уверен, что она прошла бы эту Флориду. Пантеры по стилю Тампе удобны, а вот для Торонто они крайне неприятно играют: вяжут по рукам и ногам, цепляются за шайбу, не дают особо в перепас играть. Очень интересно будет взглянуть на серию Флориды с кем-то из пары Нью-Джерси - Каролина, особенно с дьяволами. На западе нефть неуклонно движется к финалу, не видно, кто может встать у нее на пути. И да - вперед, Сиэтл!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Михайлов
Ответ Heavy_Axe
Флорида реально идет за чашкой, других фаворитов пока нету явных. А Торонто, вот простите, как была команда неудачников, так ей и останется.
Ты Эдмонтон смотрел с его убийственной реализацией лишнего? Других фаворитов нет, говоришь?) А Каролина? Такую чушь написал.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ddd Erf
Ответ Алекс Баландин
Что ещё должен сделать Кракен, чтобы их не списывали со счетов?
в точку
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Курпас
Эдмонтон-Вегас счет в серии равный, а читаешь комменты и многие даже Торонто, которое летит 3-0 дают больше шансов, чем Вегасу.

У Эдмонтона играет 1 звено, даже скорее 2 инопланетянина, 3-4 звено среди оставшихся команд реально слабейшее, в предыдущие годы их также короновали, но всегда находилась команда, которая минимально удалялась и максимально возможно закрывала первое звено, это же не НБА, где с 2 небожителями в составе можно выигрывать перстни
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Майоров
По травме Хейсканкна. Я всё жду, когда хоккеисты откажутся от ложного героизма и начнут играть в хоккейных масках, чтобы в лица и глаза не прилетело шайбами и клюшками
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Майоров
Плюсую! Автору благодарность за человеческие "один-на-один"
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
В телеге забавный пост у Родиона Власова про Каролину: "Каролина" дома: наложение звеньев. "Каролина" на выезде: наложение в штаны". "Дьяволы" самая веселая команда плей-офф, даже веселее "Драйзайтль Ойлерс". Отлететь 2-11 дома? Легко. Выиграть 8-4 на выезде? Да как скажете.
"Флорида" реально собирается прошагать по плей-офф а-ля "Кингс"-2012? "Торонто" как будто задачу на сезон выполнил. Это нечемпионская команда
"Кракен" показал себя во всей красе, но сегодня просто весь "Даллас" с треском провалился. Оттинджер вообще черной дырой стал, а все форварды просто растворились.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Смирнов
Ответ Михаил Майоров
По травме Хейсканкна. Я всё жду, когда хоккеисты откажутся от ложного героизма и начнут играть в хоккейных масках, чтобы в лица и глаза не прилетело шайбами и клюшками
Да в маске не видно нихрена, а маска визор потеет постоянно , визор самая золотая середина
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Боб сильнее Торонто.

Ну что, финал Эдмонтон Флорида походу.

Или Нью Джерси с Каролиной пока ещё берём в расчёт?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikitaPoc
Ответ Алекс Баландин
Что ещё должен сделать Кракен, чтобы их не списывали со счетов?
Да ладно Кракен, нефти еще и Вегас пройти надо, 1-1 в серии а им уже финал КС как свершившийся факт приписывают🤣
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
В телеге забавный пост у Родиона Власова про Каролину: "Каролина" дома: наложение звеньев. "Каролина" на выезде: наложение в штаны". "Дьяволы" самая веселая команда плей-офф, даже веселее "Драйзайтль Ойлерс". Отлететь 2-11 дома? Легко. Выиграть 8-4 на выезде? Да как скажете. "Флорида" реально собирается прошагать по плей-офф а-ля "Кингс"-2012? "Торонто" как будто задачу на сезон выполнил. Это нечемпионская команда "Кракен" показал себя во всей красе, но сегодня просто весь "Даллас" с треском провалился. Оттинджер вообще черной дырой стал, а все форварды просто растворились.
2-11 Джерси в этот раз на выезде отлетели, а 8-4 дома выиграли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dukenukem
Ответ Ddd Erf
дьяволы конечно совсем не предсказуемы. то отлетают в ноль, то сминают в ноль. как это объяснить в плей-офф...
Молодые неопытные эмоциональные играют на кураже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sancho81
Ответ Оганнес Багдян
Как я и говорил ранее, пантеры на кураже после Бостона пройдут Торонто, но вот дальше будет очень трудно, независимо от того на кого попадут, что дьяволы, что ураганы умеют и темп взвинтить и прагматично сыграть. Финал нефть-пантеры все ближе...
А я бы на Вегас поставил с нефтью. А вообще, в этом КС прогнозы делать очень трудно даже на конкретную серию. Не сильно удивлюсь, если Торонто выиграет следующий матч и на кураже задерет Пантер - они могут)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Don_Krebs
Ответ Алекс Баландин
Что ещё должен сделать Кракен, чтобы их не списывали со счетов?
Кракену на руку, что их постоянно списывают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий