7-й день плей-офф НХЛ.

Ранние восточные матчи закончились победами фаворитов, и похоже на то, что в них все скоро закончится. К сожалению, у проигравших в воротах отдувались наши парни – Илья Сорокин и Сергей Бобровский. И вряд ли они в принципе там могли что-то сделать.

«Айлендерс» подвели ошибки защитников

Бо Хорват первое очко в этой серии набрал в четвертой игре при счете 1:5. У Мэтью Барзэла тоже 1 очко – это был важный гол в моменте, но тот матч (второй в серии) «островитяне» все равно проиграли. А это двое из трех главных форвардов «Айлендерс». Видимо, где-то здесь и спрятаны их неиспользованные шансы в этой серии.

Потому что Сорокин дает команде достаточно – даже сегодня, когда он провел худший матч из четырех (да и то, из пяти голов к нему могут быть вопросы только по одному – последнему). Защита более-менее работает – все, кроме шестого (Ахо-швед), в плюсе, даже очки прилично набирают (у топ-4 – 10, у топ-6 нападения – 11).

Но это если глобально. А вот конкретно в четвертой игре-то защитники как раз здорово накосорезили.

Райан Пулок на 4-й минуте грязновато бортанул Джека Друри. «Айлендерс» уже играли в меньшинстве, остались на минуту втроем – и получили первый гол.

Интересно, что бедолага Друри попал под убойный силовой Пулока на 17-й секунде первого матча серии. Но тогда он смог подняться и продолжить игру. А сегодня – нет.

Александр Романов из-за травмы пропустил два первых матча, вышел на третий и сыграл здорово: 4 хита, 2 блока, +3 (лучший в команде). И сегодня все было нормально, пока он не сделал вот это:

Кошмарная ошибка при счете 0:2, по сути, не оставила шансов «Айлендерс» на спасение. Этот гол в итоге стал победным.

Ну а потом еще Мэйфилд и Ахо в позиционной атаке вдруг дружно рванули на ворота. Перехват, Джарвис убегает один-на-один – 0:4.

При таких проблемах в атаке, защитники не имеют права совершать столько критических ошибок. «Каролина» в четвертой игре вообще не перетрудилась для победы – два раза классно разыграла большинство, а потом пару раз поймала на контратаках. Под конец «ураганы» настолько расслабились, что пропустили от Хорвата в большинстве. Его даже не особо догоняли.

Счет в серии: 1-3

«Бостон» испортил возвращение Бобровского в старт

«Мишки» впервые потревожили Сергея Бобровского на 10-й минуте первого периода – Холл пролез на ворота по правому борту. На тот момент было 10-0 по броскам в пользу «Флориды». Было ли там что-то опасное? Ну, пожалуй, вот это.

Хотя там больше красиво, чем опасно – Райнхарт подзатянул с броском.

Короче, стартовый штурм «пантер» ни к чему не привел. «Бостон» спокойно дал им немного вымахаться и взялся за дело. В том самом эпизоде с Холлом «Бостон» получил две минуты в большинстве – и Маршанд пропихнул в ворота шайбу, которая лежала где-то под Бобровским, но не была зафиксирована.

Сергей после матча сказал, что кто-то из партнеров крикнул ему, что шайба зафиксирована под мышкой. И по его движениям это можно заметить.

В конце третьего матча Бобровский вышел на лед впервые после перерыва почти в месяц. Говорят, он болел, но без подробностей. И начало серии просидел в запасе под Алексом Лайоном. Теперь вот впервые вернулся в старт и… пропустил пять шайб, как это не раз бывало с ним в этом сезоне.

Как и в случае с Сорокиным, из этих пяти к Бобровскому есть вопросики по одной. Да и то – там больше несчастный случай, чем ошибка – бросок был очень непростой.

«Флорида» перебросала «Бостон» 43-30, и вроде как можно подумать, что у Бобровского было меньше работы, чем у Улльмарка, но это вообще не так. «Брюинс» были намного конкретнее. Ожидаемые голы (по версии NaturalStatTrick) в их пользу: 5,59 – 3,68. Особо опасные моменты тоже: 20 – 12. Так что проиграла этот матч «Флорида» точно не из-за вратаря, хотя ошибся он, конечно, в максимально неудачный момент – всего через пару минут после того, как Сэм Беннетт сократил отставание до минимума.

Интересно, кого теперь Пол Морис поставит в ворота на пятый матч, который может стать последним в серии.

Под конец игры команды устроили заварушку, в которой не принял участие только отрезанный центральной линией Бобровский. А Улльмарк рвался подраться с Ткачаком, но на его счастье арбитры проявили бдительность.

Счет в серии: 1-3

Фото: East News/AP Photo/Frank Franklin II, AP Photo/Marta Lavandier