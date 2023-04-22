А Орлов раздает передачи за «Бостон».

Пока еще не во всех парах сыграли по три матча, но теперь только в одной возможны 4-0, да и то теоретически – «Нью-Джерси» наверняка еще навяжет борьбу «Рейнджерс». Но сейчас не о них – «Каролина» все-таки оступилась в первой гостевой игре и позволила «Айлендерс» разгуляться, поэтому там свипа уже не будет.

В других парах не без сюрпризов. «Бостон» вернул себе лидерство в серии с «Флоридой» – и сделал это в довольно спокойном режиме. «Даллас» и «Миннесота» снова дали интересный матч – голов было меньше, но содержание на очень приличном уровне. А Макдэвид наконец-то забил в Кубке Стэнли-2023, но что в этом толку, если «Эдмонтон» проиграл?

«Айлендерс» отыграли один матч: долго не могли забить, но положили 4 (!) в концовке

Значимость игры для «островитян» была понятна без особых разъяснений: уступить еще раз при 0-2 в серии – это приговор. Поэтому ньюйоркцы в первом домашнем матче рубились на все 200%.

По сравнению с предыдущими встречами «Айлс» сделали главный вывод: перестали привозить себе дурацкие голы (ладно, почти перестали – умудрились пропустить в большинстве) и сыграли в атаке о-о-очень активно. Хорош был Илья Сорокин, сделавший 30 сэйвов, но вообще про такие случаи говорят, что это командный успех: 37 бросков в створ, 17 блокшотов, 43 хита. «Айлендерс» действительно были хороши командой.

«Островитяне» наиграли на победу, но до 57-й минуты казалось, что еще немного – и они сдадутся от бессилия, снова привезут себе какой-нибудь необязательный гол. Команда пять раз играла в большинстве и вообще никак не могла забить – Антти Раанта стоял на голове и очень долго помогал «Каролине» сохранять ничейный счет, державшийся с конца второго периода.

Но потом случилось чудо: Палмиери за мгновение до выхода пятого полевого реализовал большинство, а через 44 секунды Мэтт Мартин забросил еще одну шайбу.

Времени на спасение у «ураганов» оставалось не так уж много, но «Айлс» не оставили даже теоретических шансов и забили еще дважды – на этот раз уместились в 16 секунд. Мэйфилд поразил пустые ворота, а Ли огорчил вернувшегося Раанту.

Но самый запоминающийся момент матча, не считая серийных шайб хозяев, связан вообще не с голами. Еще при счете 1:0 после броска Фашинга за воротами «Каролины» зажегся красный свет, игроки «Айлендерс» победно вскинули руки, в титрах трансляции появилась надпись «Goal», но Сет Джарвис был против. Форвард (!) нырнул за спину Раанты, который потерял шайбу из виду, и вынес ее рукой прямо с линии ворот. Пока это главный претендент на лучший сэйв плей-офф.

Первый раунд

Счет в серии: 1-2

«Бостон» решил игру с «Флоридой» без двух топ-центров

«Брюинс» на дистанции первых трех матчей – не менее загадочная команда, чем те же «Торонто» с «Тампой». Во второй игре серии «Флорида» знатно щелкнула «мишкам» по носу (6:3), но теперь ответка прилетела самим «пантерам».

При этом у «Бостона» были свои проблемы: к травмированному Бержерону добавился еще и Крейчи. В итоге и без двух опытных центров команда провела солидный матч, пусть и серьезно просела игра на вбрасываниях – «пантеры» выиграли 61%. Плюс не очень шли дела в большинстве: если в первых двух играх «мишки» забивали по голу, то сейчас не использовали ни одной попытки из четырех. Хотя и без этого у «Бостона» нашлись аргументы, чтобы забрать игру.

Интересно, что по ожидаемым голам во всех трех матчах преимущество было у «пантер». Вот только к середине третьего периода, когда счет стал 4:0 в пользу «Брюинс», статистика по xG была примерно одинаковой у обеих команд. И лишь после четырех пропущенных «Флорида» добавила до такой степени, что смогла отыграть два гола. Но на большее их уже не хватило.

Наши в этом матче проявили себя по-разному: у «Флориды» после третьей пропущенной шайбы вышел Сергей Бобровский, который пропустил еще одну – у него в общей сложности восемь сэйвов, причем он успел выручить даже при выходе 1-в-0.

Орлов был вторым дефом «Бостона» по айстайму и отдал две шикарные голевые передачи – в обоих случаях начинал атаку длинным пасом из своей зоны. Особо классным получился второй ассист – как же здорово Дмитрий увидел Пастрняка и выдал просто идеально. Да и что скрывать – сам чех прекрасно открылся.

Первый раунд

Счет в серии: 1-2

«Миннесота» здорово ответила «Далласу» и повела в серии

Перед стартом серии фаворитом считались «Старс», но после трех матчей этот статус за ними вообще не закрепился.

Да, был уверенный второй матч в исполнении «Далласа», когда он отгрузил в ворота соперника семь шайб. Но теперь в ворота «Миннесоты» вернулся Густавссон – и она забрала вторую победу. «Уайлд» в очередной раз доказали, что в плей-офф не имеет значения, с каким счетом закончилась прошлая игра.

На третий матч Капризов и компания вышли абсолютно спокойными и в течение всего времени как будто были чуть впереди «Далласа». Что понравилось: «Уайлд» не уходили в глухую оборону ни при минимальном преимуществе в счете, ни при разнице +2. Более того, команда при 3:1 была явно ближе к тому, чтобы забить еще раз – и, собственно, забила.

В огне был Зукарелло. Сначала он попал в штангу после того, как Капризов отборолся за воротами и сбросил на пятак, но потом Матс все-таки отличился. Гол заслуживает особого внимания хотя бы потому, что его можно показывать детям в качестве наглядного пособия, как не нужно играть в обороне и как нужно наказывать, если соперник решил свалиться на один борт.

И не менее важно, что пятак остался за «Миннесотой». Оттуда был забит первый гол, и с подставления был забит третий. Но главный хайлайт – гол Юханссона. Швед вообще ожил в «Миннесоте» – после обмена из «Вашингтона» он набирал почти очко за игру (6+12 в 20 матчах), а в плей-офф у него уже две шайбы в серии с «Далласом». И посмотрите какую красоту он положил – защитник «звезд» запомнит этот момент надолго.

Первый раунд

Счет в серии: 2-1

Первые голы Макдэвида в плей-офф никого не обрадовали

Какой-то парадокс: в матчах против «Кингс» Макдэвид точно так же, как и в регулярке берет шайбу, на первой космической проходит с ней соперников, тащит до чужих ворот – вот только чуда больше не происходит. Либо полевые «Лос-Анджелеса» доигрывают эпизод до конца, либо Корписало останавливает его (кажется, абсолютно гениальный обмен «ЛА» в дедлайн), либо сам Коннор не попадает. Мистика какая-то.

Что делать в таких ситуациях? Брать что-то из наработок у лучших: оба своих гола – первых для него в этом плей-офф – канадец забросил из офиса Овечкина в большинстве. Конечно, это больше совпадение, но сам факт, что от статичного Коннора пока больше толку, чем от скоростного, сильно удивляет.

Самое ужасное, что «Эдмонтон» вообще не дорожил голами Макдэвида, которые и так достаются ему с трудом: во время празднования второй шайбы Драйзайтль заработал удаление за удар Даути клюшкой по ноге, а через 18 секунд «Лос-Анджелес» сравнял счет.

Что делала обороняющаяся четверка «Ойлерс», когда Кемпе был уже за их спинами, сказать сложно.

По ожидаемым голам в этом матче «Эдмонтон» был чуть лучше (3,6 – 3,17), но не настолько, чтобы однозначно забирать игру. К примеру, по моментам повышенной опасности лучше были уже «Кингс» (15 против 14) – у них даже был выход 2-в-0, но Арвидссон и Дано явно перемудрили.

В целом равная игра логично перетекла в овертайм, где уже совершенно все равно, какая у кого продвинутая статистика и в чьем составе есть Макдэвид. Все решит один эпизод. У «Ойлерс» его просто не было: команда как ушла с 40 бросками в створ в овертайм, так с этим же количеством его и закончила.

Один из виновников этого – Райан Нюджент-Хопкинс, получивший удаление за удар соперника клюшкой на 62-й минуте. Со скамейки штрафников он вышел досрочно – хотя Стюарт Скиннер старался в воротах, как мог.

Арбитры долго просматривали эпизод на предмет игры высоко поднятой клюшкой – за 17 секунд до гола шайба полетела вверх, где был крюк у Виларди, переносившего клюшку.

«Это игра, при которой величайший игрок в мире находится в двух футах от ситуации и поднимает руку вверх [указывая на нарушение], – разорялся тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт. – Он знает, что попадание в клюшку было – в противном случае он не поднял бы руку вверх. Он продолжил играть. На видео мне кажется, что шайба летит прямо вверх по траектории и замирает. В конце концов, я соглашаюсь с величайшим игроком в мире, который находится в метре от меня».

Но судей авторитет Макдэвида, как и его рука, вообще никак не смутили – гол был засчитан, а «Кингс» повели в серии.

Первый раунд

Счет в серии: 2-1

Фото: AP/Frank Franklin II