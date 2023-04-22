Сорокин дотащил «Айлендерс» до первой победы, Макдэвид наконец-то забил (дубль!), но «Эдмонтон» все равно проиграл
А Орлов раздает передачи за «Бостон».
Пока еще не во всех парах сыграли по три матча, но теперь только в одной возможны 4-0, да и то теоретически – «Нью-Джерси» наверняка еще навяжет борьбу «Рейнджерс». Но сейчас не о них – «Каролина» все-таки оступилась в первой гостевой игре и позволила «Айлендерс» разгуляться, поэтому там свипа уже не будет.
В других парах не без сюрпризов. «Бостон» вернул себе лидерство в серии с «Флоридой» – и сделал это в довольно спокойном режиме. «Даллас» и «Миннесота» снова дали интересный матч – голов было меньше, но содержание на очень приличном уровне. А Макдэвид наконец-то забил в Кубке Стэнли-2023, но что в этом толку, если «Эдмонтон» проиграл?
«Айлендерс» отыграли один матч: долго не могли забить, но положили 4 (!) в концовке
Значимость игры для «островитян» была понятна без особых разъяснений: уступить еще раз при 0-2 в серии – это приговор. Поэтому ньюйоркцы в первом домашнем матче рубились на все 200%.
По сравнению с предыдущими встречами «Айлс» сделали главный вывод: перестали привозить себе дурацкие голы (ладно, почти перестали – умудрились пропустить в большинстве) и сыграли в атаке о-о-очень активно. Хорош был Илья Сорокин, сделавший 30 сэйвов, но вообще про такие случаи говорят, что это командный успех: 37 бросков в створ, 17 блокшотов, 43 хита. «Айлендерс» действительно были хороши командой.
«Островитяне» наиграли на победу, но до 57-й минуты казалось, что еще немного – и они сдадутся от бессилия, снова привезут себе какой-нибудь необязательный гол. Команда пять раз играла в большинстве и вообще никак не могла забить – Антти Раанта стоял на голове и очень долго помогал «Каролине» сохранять ничейный счет, державшийся с конца второго периода.
Но потом случилось чудо: Палмиери за мгновение до выхода пятого полевого реализовал большинство, а через 44 секунды Мэтт Мартин забросил еще одну шайбу.
Времени на спасение у «ураганов» оставалось не так уж много, но «Айлс» не оставили даже теоретических шансов и забили еще дважды – на этот раз уместились в 16 секунд. Мэйфилд поразил пустые ворота, а Ли огорчил вернувшегося Раанту.
Но самый запоминающийся момент матча, не считая серийных шайб хозяев, связан вообще не с голами. Еще при счете 1:0 после броска Фашинга за воротами «Каролины» зажегся красный свет, игроки «Айлендерс» победно вскинули руки, в титрах трансляции появилась надпись «Goal», но Сет Джарвис был против. Форвард (!) нырнул за спину Раанты, который потерял шайбу из виду, и вынес ее рукой прямо с линии ворот. Пока это главный претендент на лучший сэйв плей-офф.
Первый раунд
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.00, «UBS Arena»
- 1:0 – 32 Сизикас (Пулок)
- 1:1 – 36 Фаст (Дж.Стаал)
- 2:1 – 56 Палмиери (Пажо, Ао)
- 3:1 – 56 Мартин (Мэйфилд, Палмиери)
- 4:1 – 58 Мэйфилд ()
- 5:1 – 58 Ли (Пулок, Сизикас)
Счет в серии: 1-2
«Бостон» решил игру с «Флоридой» без двух топ-центров
«Брюинс» на дистанции первых трех матчей – не менее загадочная команда, чем те же «Торонто» с «Тампой». Во второй игре серии «Флорида» знатно щелкнула «мишкам» по носу (6:3), но теперь ответка прилетела самим «пантерам».
При этом у «Бостона» были свои проблемы: к травмированному Бержерону добавился еще и Крейчи. В итоге и без двух опытных центров команда провела солидный матч, пусть и серьезно просела игра на вбрасываниях – «пантеры» выиграли 61%. Плюс не очень шли дела в большинстве: если в первых двух играх «мишки» забивали по голу, то сейчас не использовали ни одной попытки из четырех. Хотя и без этого у «Бостона» нашлись аргументы, чтобы забрать игру.
Интересно, что по ожидаемым голам во всех трех матчах преимущество было у «пантер». Вот только к середине третьего периода, когда счет стал 4:0 в пользу «Брюинс», статистика по xG была примерно одинаковой у обеих команд. И лишь после четырех пропущенных «Флорида» добавила до такой степени, что смогла отыграть два гола. Но на большее их уже не хватило.
Наши в этом матче проявили себя по-разному: у «Флориды» после третьей пропущенной шайбы вышел Сергей Бобровский, который пропустил еще одну – у него в общей сложности восемь сэйвов, причем он успел выручить даже при выходе 1-в-0.
Орлов был вторым дефом «Бостона» по айстайму и отдал две шикарные голевые передачи – в обоих случаях начинал атаку длинным пасом из своей зоны. Особо классным получился второй ассист – как же здорово Дмитрий увидел Пастрняка и выдал просто идеально. Да и что скрывать – сам чех прекрасно открылся.
Первый раунд
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.30, «FLA Live Arena»
- 0:1 – 2 Холл (Орлов)
- 0:2 – 26 Койл (Дебраск, Маршанд)
- 0:3 – 48 Пастрняк (Бертуцци, Орлов)
- 0:4 – 51 Фолиньо (Дебраск, Холл)
- 1:4 – 54 Форслинг (Э.Стаал, Луостаринен)
- 2:4 – 56 Райнхарт (Барков, Беннетт)
- Вратари: Лайон 23/26, Бобровский 8/9 – Улльмарк 29/31.
Счет в серии: 1-2
«Миннесота» здорово ответила «Далласу» и повела в серии
Перед стартом серии фаворитом считались «Старс», но после трех матчей этот статус за ними вообще не закрепился.
Да, был уверенный второй матч в исполнении «Далласа», когда он отгрузил в ворота соперника семь шайб. Но теперь в ворота «Миннесоты» вернулся Густавссон – и она забрала вторую победу. «Уайлд» в очередной раз доказали, что в плей-офф не имеет значения, с каким счетом закончилась прошлая игра.
На третий матч Капризов и компания вышли абсолютно спокойными и в течение всего времени как будто были чуть впереди «Далласа». Что понравилось: «Уайлд» не уходили в глухую оборону ни при минимальном преимуществе в счете, ни при разнице +2. Более того, команда при 3:1 была явно ближе к тому, чтобы забить еще раз – и, собственно, забила.
В огне был Зукарелло. Сначала он попал в штангу после того, как Капризов отборолся за воротами и сбросил на пятак, но потом Матс все-таки отличился. Гол заслуживает особого внимания хотя бы потому, что его можно показывать детям в качестве наглядного пособия, как не нужно играть в обороне и как нужно наказывать, если соперник решил свалиться на один борт.
И не менее важно, что пятак остался за «Миннесотой». Оттуда был забит первый гол, и с подставления был забит третий. Но главный хайлайт – гол Юханссона. Швед вообще ожил в «Миннесоте» – после обмена из «Вашингтона» он набирал почти очко за игру (6+12 в 20 матчах), а в плей-офф у него уже две шайбы в серии с «Далласом». И посмотрите какую красоту он положил – защитник «звезд» запомнит этот момент надолго.
Первый раунд
- Дата проведения
- 22 апреля, 04.30, «Xcel Energy Center»
- 1:0 – 16 Зукарелло-Асен (Клингберг, Хартман)
- 2:0 – 22 Юханссон (Болди)
- 2:1 – 22 Гленденинг (Факса, Кивиранта)
- 3:1 – 31 Фолиньо (Сперджен, Нюквист)
- 4:1 – 54 Зукарелло-Асен (Клингберг, Хартман)
- 5:1 – 58 Хартман (Миддлтон)
- Вратари: Густавссон 23/24 – Эттинджер 20/24.
Счет в серии: 2-1
Первые голы Макдэвида в плей-офф никого не обрадовали
Какой-то парадокс: в матчах против «Кингс» Макдэвид точно так же, как и в регулярке берет шайбу, на первой космической проходит с ней соперников, тащит до чужих ворот – вот только чуда больше не происходит. Либо полевые «Лос-Анджелеса» доигрывают эпизод до конца, либо Корписало останавливает его (кажется, абсолютно гениальный обмен «ЛА» в дедлайн), либо сам Коннор не попадает. Мистика какая-то.
Что делать в таких ситуациях? Брать что-то из наработок у лучших: оба своих гола – первых для него в этом плей-офф – канадец забросил из офиса Овечкина в большинстве. Конечно, это больше совпадение, но сам факт, что от статичного Коннора пока больше толку, чем от скоростного, сильно удивляет.
Самое ужасное, что «Эдмонтон» вообще не дорожил голами Макдэвида, которые и так достаются ему с трудом: во время празднования второй шайбы Драйзайтль заработал удаление за удар Даути клюшкой по ноге, а через 18 секунд «Лос-Анджелес» сравнял счет.
Что делала обороняющаяся четверка «Ойлерс», когда Кемпе был уже за их спинами, сказать сложно.
По ожидаемым голам в этом матче «Эдмонтон» был чуть лучше (3,6 – 3,17), но не настолько, чтобы однозначно забирать игру. К примеру, по моментам повышенной опасности лучше были уже «Кингс» (15 против 14) – у них даже был выход 2-в-0, но Арвидссон и Дано явно перемудрили.
В целом равная игра логично перетекла в овертайм, где уже совершенно все равно, какая у кого продвинутая статистика и в чьем составе есть Макдэвид. Все решит один эпизод. У «Ойлерс» его просто не было: команда как ушла с 40 бросками в створ в овертайм, так с этим же количеством его и закончила.
Один из виновников этого – Райан Нюджент-Хопкинс, получивший удаление за удар соперника клюшкой на 62-й минуте. Со скамейки штрафников он вышел досрочно – хотя Стюарт Скиннер старался в воротах, как мог.
Арбитры долго просматривали эпизод на предмет игры высоко поднятой клюшкой – за 17 секунд до гола шайба полетела вверх, где был крюк у Виларди, переносившего клюшку.
«Это игра, при которой величайший игрок в мире находится в двух футах от ситуации и поднимает руку вверх [указывая на нарушение], – разорялся тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт. – Он знает, что попадание в клюшку было – в противном случае он не поднял бы руку вверх. Он продолжил играть. На видео мне кажется, что шайба летит прямо вверх по траектории и замирает. В конце концов, я соглашаюсь с величайшим игроком в мире, который находится в метре от меня».
Но судей авторитет Макдэвида, как и его рука, вообще никак не смутили – гол был засчитан, а «Кингс» повели в серии.
Первый раунд
- Дата проведения
- 22 апреля, 05.00, «Staples Center»
- 1:0 – 19 Иафалло (Копитар, Рой)
- 1:1 – 27 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Бушар)
- 1:2 – 29 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар)
- 2:2 – 29 Кемпе (Даути, Арвидссон)
- 3:2 – 63 Мур (Байфилд, Виларди)
Счет в серии: 2-1
Василевский пропустил 7 от «Торонто», Маккиннону не везет, но «Колорадо» выкарабкался
«Рейнджерс» уничтожают «Нью-Джерси» одной схемой в большинстве. Причем забивают не Кэйн и не Панарин
«Тампа» vs «Торонто» – современная классика НХЛ. Исход серии сломает чью-то судьбу, но матчи все равно получаются огненными
Фото: AP/Frank Franklin II
Одни набрали 104, а другие 109 очков.
У Мака против них 2+1 в 4 играх, у Драза 1+3
Не знаю, кто-то ожидал выноса 4-0 или 4-1?) Упорная серия
___________________________________________________________________
Слова тренера "Эдмонтона" какой-то эталон сектанства.
Че еще нужно делать, когда МакДэвид руку поднимает - ниц всем падать ?
Пусть этот фигурист скажет спасибо, что он попал на средний "Лос Анджелес", а не на Даллас" или "Миннесоту", например.
Там в серии лидеров хреначат так, что МакДэвид бы уже в ужасе больничный бы себе на сезон вперед выписал. Капризов, Павельски и Робертсон не дадут соврать.
Серия ЛА - Эдмонтон упорна во многом потому, что играют две средние команды, и это самая слабая серия из всех в обеих конференциях по силовому давлению и качеству игры.
Тут с Востоком даже всранения нет.
Любая команда Востока, играющая сейчас в плей-офф, переедет этот "Эдмонтон" и даже не заметит.
А представить Макдэвида и Ко против сегодняшнего "Бостона", "Рейнджерс" или" Тампы"/ "Торонты" - это как плюшевые медвежата против питбулей....