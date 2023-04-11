9 комментариев

«Столичные» впервые победили без Овечкина и все запутали.

В регулярке НХЛ в разгаре последняя игровая неделя – в ночь на вторник были сыграны 10 матчей, и с точки зрения турнирной борьбы день получился космически интересным. За что мы любим НХЛ, так это за невероятные сценарии. Даже в отдельно взятых играх ситуацию и судьбу сезона иногда решает одно очко, которое команды разыгрывают в серии буллитов – это какой-то особый кайф.

Пойдем по порядку, и начнем с главного.

На Востоке «Питтсбург» неожиданно стал фаворитом в борьбе за уайлд-кард

«Пингвины» спокойно готовились к матчу против «Чикаго», но наверняка приглядывали за игрой «Айлендерс» с «Вашингтоном». И что вы думаете?! «Столичные» без Овечкина забили два гола за первые 63 секунды матча, потом Смит воткнул третий на 14-й минуте. В третьем «островитяне» начали подавать признаки жизни, но были добиты двумя шайбами в пустые ворота.

Как можно с треском проиграть один из главных матчей сезона, да еще худшей команде 2023 года? «Вашингтон» проиграл 9 из 10 последних матчей и несколько дней назад потерял шансы на плей-офф. И тут приезжают «Айлендерс», которым два очка были нужны кровь из носу – в случае победы они практически лишали «Питтсбург» шансов на плей-офф.

Теперь же «пингвины» внезапно оказались в положении, когда помешать их выходу в плей-офф могут только они сами. Им осталось сыграть дома с «Чикаго» и на выезде с «Коламбусом» – это не просто команды, которые уже ни на что не претендуют, это явные аутсайдеры сезона. Более того, «Питтсбург» даже сохраняет шанс обойти «Флориду» и тем самым избежать встречи с невероятно мощным «Бостоном» в первом раунде.

«Пантеры» тоже могли закрывать вопрос выхода в плей-офф сегодня, но уперлись в стену по имени Илья Самсонов. Вратарь «Торонто» отразил 45 (!) бросков, а «листья» вырвали победу в овертайме. И теперь «Флориде» предстоит решать свою задачу в игре с «Каролиной», которая мало того что сильна, так еще и мотивирована набирать очки, чтобы сохранить лидерство в дивизионе. Намечается просто шикарная развязка!

На Западе была своя заруба – «Калгари» и «Нэшвилл» практически вручили путевку «Виннипегу»

В середине января «Виннипег» лидировал в дивизионе и по промежуточным результатам назывался чуть ли не скрытым претендентом на Кубок Стэнли. Но прошло три месяца, и «Джетс» довели себя до такого состояния, что за место в уайлд-кард приходится прям бороться. Причем команда на днях проиграла основному конкуренту – «Калгари», чем усложнила свое положение. Однако в итоге для них все движется к хэппи-энду.

«Виннипег» поправил положение пару дней назад благодаря победе над «Нэшвиллом» – еще одним соперником в борьбе за место в плей-офф, а сегодня уверенно вынес «Сан-Хосе» со счетом 6:2. Через полчаса после этой игры «Флэймс» принимали «хищников» – и у них получилась шикарная рубка.

Только победа оставляла «огоньков» в гонке, и они очень хотели выиграть, о чем хорошо говорят 44 броска в створ и пара стопроцентных моментов в овертайме. В итоге дело дошло до буллитов – «Калгари» реализовал первый же бросок и пропустил последний, а в четвертом буллитном раунде «Нэшвилл» забрал игру.

Последняя игра с «Сан-Хосе» превратилась в формальность. Даже в случае победы «Флэймс» никак не обойдут «Виннипег» из-за меньшего количества побед в основное время.

Что интересно – если бы «огоньки» победили «Нэшвилл», то отставали бы от «Виннипега» всего на одно очко. А «Джетс» на финише ждет интересный вояж к «Миннесоте» и «Колорадо» – то есть вполне рабочие шансы. Теперь «Виннипегу» для выхода в плей-офф достаточно взять еще одно очко, а остающимся в гонке «хищникам» вообще надо совершить подвиг – они принимают дома те же команды и, откровенно говоря, победить обоих будет очень трудно. Тем более, когда уже не все зависит от них самих.

А какие серии вообще намечаются?

Как вы понимаете, 13 из 16 участников розыгрыша Кубка Стэнли уже известны, но если говорить о парах первого раунда, то пока определилась только одна – «Торонто» снова сыграет против «Тампы». Это все потому, что в Атлантическом дивизионе самая понятная картина: с большим отрывом лидирует «Бостон», который ждет развязки в борьбе за уайлд-кард.

В остальном же все может измениться. Например, в Столичном дивизионе пока ничего не ясно – там первая тройка идет друг за дружкой: у «Каролины» 109 очков, у «Нью-Джерси» – 108, у «Рейнджерс» – 107.

На Западе свой особый кайф. Там в Центральном дивизионе у «Колорадо» и «Далласа» равенство, и «Миннесота» отстает лишь на два очка, а в Тихоокеанском в тройку может вообще ворваться «Сиэтл» и выбить оттуда «Лос-Анджелес». Но для этого надо дважды обыгрывать «Вегас», который вряд ли хочет отдавать лидерство «Эдмонтону».

В общем, зацените таблицы – там прям очень интересно. А самое главное – осталось всего ничего. Вероятно, все пары определятся к утру 14 апреля.

Фото: East News/AP Photo/Nick Wass