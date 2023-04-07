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Болельщики «Сент-Луиса» устроили Тарасенко теплый прием и стоячие овации – а он ответил им 1+1 в ворота «Блюз»

Сент-Луис Сент-Луис
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Алексей Торопченко Алексей Торопченко
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Рейнджерс Рейнджерс
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Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Артемий Панарин Артемий Панарин
Дмитрий Саморуков Дмитрий Саморуков
Хоккей Хоккей

Но «Рейнджерс» все равно проиграли.

Истории взаимоотношений «Сент-Луиса» и Тарасенко до его перехода насчитывала много непростых моментов.

Например, нападающий не был доволен качеством лечения и операциями, которые организовал ему клуб – из-за этого не мог вернуться на прежний уровень: играл с болью и требовалось новое вмешательство врачей. Кроме того, его кинули с капитанской нашивкой, которую отдали Райану О’Райлли, хотя Владимир ее точно заслужил не меньше. В «Блюз» же были раздосадованы тем, что лидер, которому платят 7,5 млн в год, так долго в списке травмированных, а на льду не всегда стабилен.

Болельщики все еще любят Владди

Напряженность в отношениях появилась летом 2020-го – и с тех пор она то угасала, то вновь возникала на фоне слухов про обмен, пока перед дедлайном-2023 Тарасенко все же не отправился в Нью-Йорк. Но все это про отношения игрока и организации. У Владимира и болельщиков «Блюз» не было никаких недомолвок и обид. 

Прошлой ночью Владимир впервые приехал в Сент-Луис в качестве игрока «Рейнджерс». Просто посмотрите, какие овации устроили ему трибуны во время паузы в первом периоде:

К ним присоединились и бывшие партнеры Владимира по «Блюз», стучавшие клюшками по льду в ритме аплодисментов. А клуб приготовил трогательное видео, которое пустил на куб. Теплый прием для 5-го снайпера и 5-го бомбардира за всю историю клуба. 

Сам Владимир такого не ожидал. «Это был очень эмоциональный момент для меня – сказал он после матча в интервью сайту NHL. – Большое спасибо всем болельщикам. Я почти не даю интервью с момента обмена, но вся поддержка, которую они оказывали нам в течение этих 11 лет, была нереальной. Всегда любил фанатов; фанаты были очень добры ко мне и моей семье. Так что это было очень, очень эмоционально для нас. Большое вам спасибо за это. У меня действительно нет слов, чтобы описать, что я чувствовал».

Такие эмоции не помешали Тарасенко забить бывшей

После такой встречи – наверняка до мурашек – легко можно было бы забыть о том, что впереди еще 2,5 периода хоккея и предаться ностальгии. Но Тарасенко не для такого пытался вырваться из «Блюз», чтобы сидеть довольным на скамейке. В начале третьего периода он забил гол, который сравнял счет в матче – добил шайбу в большинстве после отскока.

Этому голу даже чуть порадовались игроки «Блюз». «Он действительно забивает много голов, – признал очевидный факт Колтон Парайко, который провел с Тарасенко восемь сезонов. – Жаль, что мы пропустили, но я думаю, круто, что он забил здесь, в «Энтерпрайзе». Конечно, в игре мы не хотели, чтобы он забил. Но матч уже закончен – и думаю, можно по-другому сказать об этом. Это круто».

В третьем периоде Владимир поучаствовал еще в одном важном голе «Рейнджерс»: гости снова забили в большинстве и счет снова стал равным. Панарин отдал Тарасенко под ворота, а тот перевел в слот на Трочека – 2:2 за две минуты до сирены.

А что остальные русские в матче?

Как легко можно догадаться, у Артемия Панарина тоже передача в протоколе. Но было и еще одно результативное действие – только для соперников. Во время позиционной атаки он явно передержал шайбу, Алексей Торопченко ее выбил, убежал и бросил точнехонько под штангу.

Это 10-я шайба для нападающего «Блюз» в сезоне и его 19-е очко. Он все увереннее и увереннее выглядит в лиге. А ведь пару лент назад не мог выбить больше 7 голов за «Куньлунь».

Матч «Сент-Луиса» с «Рейнджерс» стал первым в сезоне НХЛ для Дмитрия Саморукова и первым вообще в составе «Блюз» – в октябре «Эдмонтон» обменял его на Клима Костина. Пока трэйд в пользу «Ойлерс» – но защитнику наконец-то дали шанс и он может им воспользоваться. В первой игре у него 15:48 на льду, без очков, но и без минусов в полезности. Для дебюта пойдет.

Павел Бучневич, который наигрывается в центре «Сент-Луиса» во благо сборной России (пока безуспешно – сегодня 23% побед на точке, но и сборная еще нескоро сыграет), остался в четверг без очков, у него только 1 бросок по воротам Галака. Да, в воротах «Рейнджерс» стоял словак, а не Игорь Шестеркин – хотя и он вряд ли бы отразил бросок Капанена с выхода 2-в-1 в овертайме

НХЛ

Регулярный чемпионат

Сент-Луис – Рейнджерс 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
Дата проведения
7 апреля, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 28 Торопченко ()
1:1 – 41 Тарасенко (Фокс, Зибанежад)
2:1 – 50 Питлик (Крюг, Уокер)
2:2 – 57 Трочек (Панарин, Тарасенко)
3:2 – 61 Капанен (Фолк, Шенн)
Вратари: Биннингтон 22/24 – Галак 19/22.

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Фото: East News/AP Photo/Jeff Roberson

1 комментарий

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sammuilson
Очень позитивно, все молодцы
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