Мощно зарубились!

«Питтсбург» и «Вашингтон» уже далеко не лидеры НХЛ, но их очные встречи все еще крайне интересны и обсуждаемы. Раньше они воспринимались, в первую очередь, через историю противостояния в плей-офф и конкуренцию между Сидни Кросби и Александром Овечкиным. Соперничество двух русских звезд тоже никто не отменял, и в этом матче Малкин и Овечкин себя здорово проявили.

«Кэпс» прилетели на игру накануне вечером, и Александра вместе с русской бандой в лице Евгения Кузнецова, Александра Алексеева и белоруса Алексея Протаса нагрянул на ужин к Малкину. Совместное времяпрепровождение в итоге пошло им на пользу.

Овечкин забил 42-й гол в сезоне

«Столичные» в своих «лучших» традициях создали себе кучу проблем. В самом начале третьего периода счет стал 0:3, и только после этого «Вашингтон» включился на полную. К 58-й минуте цифры уже были равными – не обошлось без участия наших. Кузнецов организовал красивый гол для Тома Уилсона, а Овечкин забил сам.

Кажется, для Александра нет ничего более простого, чем в большинстве выйти на излюбленную точку и реально прошить вратаря. Посмотрите потом повтор с камеры из ворот – шайба прошла под мышкой Кейси ДеСмита. Это был гол №822 – до Гретцки остается 72.

Овечкин набрал приличный ход – у него пять голов в четырех последних играх, а за весь март он наколотил уже девять. Больше только у Коннора Макдэвида и Клейтона Келлера – 10 и 11 соответственно.

Всего же у него 42 шайбы в сезоне – до заветного полтинника дотянуть, конечно, почти нереально, но, по всей видимости, Овечкин эту цель не снимает. «Вашингтону» остается провести 8 игр – две с «Айлендерс», по одной с «Тампой», «Рейнджерс», «Монреалем», «Флоридой», «Бостоном» и «Нью-Джерси». Соперники – далеко не последние команды в лиге, так что будет вообще непросто. Но если он все-таки доберется до этой отметки, получится неплохое утешение по итогам сезона для него и «Кэпс», которые уже вполне очевидно пролетают мимо плей-офф.

Манта попер на Малкина – очень зря

Овечкин и компания выдохнули, когда счет стал 3:3, но, как оказалось, было рановато – овертайм отменил Евгений Малкин. Форвард «столичных» Энтони Манта уж слишком поверил в себя и смело пошел на Малкина в средней зоне – тот отобрал шайбу и идеально воспользовался моментом.

Он уже не первый раз бросает на такой высоте, что у вратаря не так уж много шансов на спасение. Кюмпер хоть и немного выкатился из ворот, сократив угол обстрела, но отбить бросок все равно не смог.

Отдельно хочется отметить и эмоциональное празднование Малкина, который был уж очень рад своему голу. Понять его можно: если Ови забивает одну за одной, то для Евгения это всего второй гол за месяц.

Но знаете, что самое крутое? Овечкину – 37, Малкину – 36, но они все еще в шикарной форме. Мы уже как-то отмечали, что они единственные в этом сезоне, кто в свои годы набирает больше очка за игру. А среди русских в текущей регулярке они не просто в топ-5 – эта пятерка прилично отрывается от остальных.

Матч с «Питтсбургом» был ключевым для «Вашингтона»

О тающих шансах «Кэпс» на плей-офф мы уже неоднократно писали, но есть ощущение, что игра с «Пингвинс» была последним-препоследним шансом «Вашингтона» вклиниться в борьбу за wild card. «Столичные» в случае победы могли приблизиться к сопернику на расстояние вытянутой руки – оставалось бы два очка до «Питтсбурга», у которого, правда, еще есть матч в запасе.

Но теперь, за 8 игр до финиша регулярки, «Вашингтон» отстает на 6 очков. Учитывая график ближайших матчей (мы его давали чуть выше), становится очевидным, что побеждать «Кэпиталс» нужно было здесь и сейчас.

С другой стороны, а что бы такого в плей-офф мог сделать нынешний «Вашингтон»? Команду прилично колбасит, и в кубковых играх, она была бы, скорее всего, сладкой булочкой для соперников.

«Питтсбург» выглядит чуть более стабильным, хотя и «пингвинов» в последнее время шатает из стороны в сторону. Но их главная задача – избежать встречи с «Бостоном» в первом раунде. А для этого нужно обходить «Айлендерс» – у островитян на одно очко и на один сыгранный матч больше, и они тоже не идеальны – проиграли два последних матча «Коламбусу» и «Баффало».

Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports