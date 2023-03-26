Дерби русских легенд: «Вашингтон» отыгрался с 0:3 с помощью Овечкина, но Малкин забил победную в концовке
Мощно зарубились!
«Питтсбург» и «Вашингтон» уже далеко не лидеры НХЛ, но их очные встречи все еще крайне интересны и обсуждаемы. Раньше они воспринимались, в первую очередь, через историю противостояния в плей-офф и конкуренцию между Сидни Кросби и Александром Овечкиным. Соперничество двух русских звезд тоже никто не отменял, и в этом матче Малкин и Овечкин себя здорово проявили.
«Кэпс» прилетели на игру накануне вечером, и Александра вместе с русской бандой в лице Евгения Кузнецова, Александра Алексеева и белоруса Алексея Протаса нагрянул на ужин к Малкину. Совместное времяпрепровождение в итоге пошло им на пользу.
Овечкин забил 42-й гол в сезоне
«Столичные» в своих «лучших» традициях создали себе кучу проблем. В самом начале третьего периода счет стал 0:3, и только после этого «Вашингтон» включился на полную. К 58-й минуте цифры уже были равными – не обошлось без участия наших. Кузнецов организовал красивый гол для Тома Уилсона, а Овечкин забил сам.
Кажется, для Александра нет ничего более простого, чем в большинстве выйти на излюбленную точку и реально прошить вратаря. Посмотрите потом повтор с камеры из ворот – шайба прошла под мышкой Кейси ДеСмита. Это был гол №822 – до Гретцки остается 72.
Овечкин набрал приличный ход – у него пять голов в четырех последних играх, а за весь март он наколотил уже девять. Больше только у Коннора Макдэвида и Клейтона Келлера – 10 и 11 соответственно.
Всего же у него 42 шайбы в сезоне – до заветного полтинника дотянуть, конечно, почти нереально, но, по всей видимости, Овечкин эту цель не снимает. «Вашингтону» остается провести 8 игр – две с «Айлендерс», по одной с «Тампой», «Рейнджерс», «Монреалем», «Флоридой», «Бостоном» и «Нью-Джерси». Соперники – далеко не последние команды в лиге, так что будет вообще непросто. Но если он все-таки доберется до этой отметки, получится неплохое утешение по итогам сезона для него и «Кэпс», которые уже вполне очевидно пролетают мимо плей-офф.
Манта попер на Малкина – очень зря
Овечкин и компания выдохнули, когда счет стал 3:3, но, как оказалось, было рановато – овертайм отменил Евгений Малкин. Форвард «столичных» Энтони Манта уж слишком поверил в себя и смело пошел на Малкина в средней зоне – тот отобрал шайбу и идеально воспользовался моментом.
Он уже не первый раз бросает на такой высоте, что у вратаря не так уж много шансов на спасение. Кюмпер хоть и немного выкатился из ворот, сократив угол обстрела, но отбить бросок все равно не смог.
Отдельно хочется отметить и эмоциональное празднование Малкина, который был уж очень рад своему голу. Понять его можно: если Ови забивает одну за одной, то для Евгения это всего второй гол за месяц.
Но знаете, что самое крутое? Овечкину – 37, Малкину – 36, но они все еще в шикарной форме. Мы уже как-то отмечали, что они единственные в этом сезоне, кто в свои годы набирает больше очка за игру. А среди русских в текущей регулярке они не просто в топ-5 – эта пятерка прилично отрывается от остальных.
Матч с «Питтсбургом» был ключевым для «Вашингтона»
О тающих шансах «Кэпс» на плей-офф мы уже неоднократно писали, но есть ощущение, что игра с «Пингвинс» была последним-препоследним шансом «Вашингтона» вклиниться в борьбу за wild card. «Столичные» в случае победы могли приблизиться к сопернику на расстояние вытянутой руки – оставалось бы два очка до «Питтсбурга», у которого, правда, еще есть матч в запасе.
Но теперь, за 8 игр до финиша регулярки, «Вашингтон» отстает на 6 очков. Учитывая график ближайших матчей (мы его давали чуть выше), становится очевидным, что побеждать «Кэпиталс» нужно было здесь и сейчас.
С другой стороны, а что бы такого в плей-офф мог сделать нынешний «Вашингтон»? Команду прилично колбасит, и в кубковых играх, она была бы, скорее всего, сладкой булочкой для соперников.
«Питтсбург» выглядит чуть более стабильным, хотя и «пингвинов» в последнее время шатает из стороны в сторону. Но их главная задача – избежать встречи с «Бостоном» в первом раунде. А для этого нужно обходить «Айлендерс» – у островитян на одно очко и на один сыгранный матч больше, и они тоже не идеальны – проиграли два последних матча «Коламбусу» и «Баффало».
- Дата проведения
- 26 марта, 03.00, «Consol Energy Center»
- 1:0 – 30 Пелинг (Хейнен)
- 2:0 – 32 Руэдел (Гранлунд, Цукер)
- 3:0 – 41 Генцел (Ракелль)
- 3:1 – 45 Уилсон (Кузнецов)
- 3:2 – 53 Овечкин (Строум, Карлсон)
- 3:3 – 57 Строум (Обе-Кюбель, Шири)
- 4:3 – 58 Малкин ()
Я выбрал Овечкина лучшим спортсменом в истории России. Не понимаю, как может быть иначе 🤷♂️
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Фото: REUTERS/Charles LeClaire-USA TODAY Sports
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 418! (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 299 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 150! (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (У кого есть Открывашка) - 140! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Кросби - 20),
Верный Однолюб - 822 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6346 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будет третий, но в сочетании с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через два года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis Оffice! (Что уже произошло на тренировке Вашингтона, где Ови встречался с детьми)
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по гостевых рекордным номинациям Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
Сезон21-22, 36л - Ови - 50 - рекорд взят (48- Селянне, 2007)
Сезон22-23, 37л - Ови - 42+ - рекорд взят (40 - Бьюсик,1973)
Сезон23-24, 38л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 37 - Б.Халл,2003)
Сезон24-25, 39л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 39 - Г.Хоу,1968)
Сезон25-26, 40л - Ови - 44+ (прогноз рекорда, 44 - Г.Хоу,1969)
Трудно будет забить 44 гола в 40летнем возрасте, как Хоу, ведь общий рекорд Гретцки 894 уже будет побит!
Если Ови далее каждый сезон будет забивать не менее 44 шайб, чтобы быть самым голевым ветераном в НХЛ, тогда у него к концу контракта в 40летнем возрасте будет 956 голов!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 72 очк... (42+30), 68 игр...(идет, ещё 8 игр)
Всего - 1482 очк. (822+660), 1342 игр.
Всего 18 сезонов.
Ови может набрать в этом сезоне 80 очков!
Будет 13й сезон с очками 1+ за игру, лучший среди наших Малкин - 14 сезонов, будет 15й!
Ови сыграл 17й сезон с голами 30+, рекордный, как у Гартнера!
Отсечку 35 голов тоже сделал рекордной, догнал того же Гартнера, 14 сезонов!
Ови сыграл 13й сезон с голами 40+ , стал единоличным рекордсменом, у Гретцки - 12!
Ови уже единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, будет 13й сезон!
Посмотрим, будет ли? 10й сезон с голами 50+, рекорд единоличный, у Гретцки, Босси и Ови сейчас по 9 сезонов.
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
В 65 играх Кросби набрал 86 (28+58), сегодня без очков.
Овечкин 63 (34+29), сегодня забил!
Питтсбург в этих матчах 38-23-4, 80 очков.
Вашингтон 27-31-7, 51 очко.
У Малкина 73 (25+48) в 58 играх против Вашингтона, сегодня забил, гол победный!
Кажется Кросби ещё раз 12 с Ови сыграть придётся! На двоих у них 149 очков за 65 игр. Другой такой пары противостояний кажется нет в НХЛ, чтобы неизменно играли за одну и ту же свою команду По матчам может быть и есть, у Хоу например, а вот по очкам вряд ли.