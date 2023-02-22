Свечников проснулся: не забивал 19 игр подряд (в 2023-м – 0 голов), но чуть не оформил хет-трик лакроссом

Оторвался на «Сент-Луисе».

Перед началом сезона ходило много разговоров, что эта регулярка должна получиться прорывной для форварда «Каролины» Андрея Свечникова. Было немало предпосылок к тому, что 22-летний нападающий проведет хороший сезон – но по факту все складывается не так уж гладко. Хотя и провалом это назвать нельзя.

Андрею удалась игра против «Блюз»

После обмена лидеров «Сент-Луис» стал сладкой булочкой и, судя по всему, поставил крест на этом сезоне, начав активную борьбу за первый пик на драфте. Может, на этом фоне, а может просто все удачно совпало, но Свечникова прорвало именно в игре с «Блюз».

Уже к 8-й минуте у него был дубль. В первом голе Андрей здорово использовал пассивную игру соперника в обороне – так долго тащить шайбу по борту, войти в зону и не встретить особого сопротивления… Естественно, этот парень поедет на ворота и найдет момент для броска – видимо, это было очевидно всем, кроме защитников «Блюз».

Вторая шайба получилась где-то даже издевательской. Свечников мог добивать в одно касание – и шайба отскочила на удобную руку, но он сыграл очень хладнокровно и обманул уже без того отыгранного Биннингтона.

В концовке третьего периода, при счете 4:1 в пользу «Каролины», Андрей заходил на хет-трик. Причем делал это наглым и своим излюбленным способом – в стиле лакросс, но чуть-чуть не докрутил. Даже жаль, что ему не удалось забить – тогда этот хет-трик был бы особенным.

И если этот момент мог ему немного ухудшить настроение, то другой факт точно его поднял: форвард отдал еще одну голевую передачу, был на льду при всех голах «ураганов» и заработал за матч полезность «+4» – его лучший результат в карьере.

Как он идет по сезону?

На самом деле игра Свечникова вызывает достаточно противоречивые эмоции. От второго номера на драфте ждешь более результативной игры, но, возможно, он упирается не в свой потолок, а в ограниченность системы Рода Бринд’Амора.

С одной стороны, явно же не тренер мешал ему забивать в предыдущих играх – у Андрея перед этим была серия из 19 матчей без заброшенных шайб. Если посмотреть с другой, то у него не самые ужасные показатели в целом – 49 (21+28) очков в 56 матчах. Пожалуй, главный вопрос в том, что у него нет резкого прогресса, хотя его ждут, отталкиваясь, как минимум, от высоких позиций на драфте.

Средняя результативность Свечникова сейчас примерно ненамного ниже уровня прошлых сезонов. Он набирает меньше очка за игру, но так было и прежде.

Интересно, что в нынешней «Каролине» только у одного игрока в среднем больше очка за игру: у Себастьяна Ахо эта соотношение совсем на чуть-чуть превышает единицу – 50 (25+25) баллов за 49 встреч. При этом во всей НХЛ аж 46 хоккеистов идут по графику «очко и более за игру», и это тоже говорит о том, что в «Каролине» очки распределяются более ровно и нет одного ярко выраженного лидера.

Дублем в ворота «Блюз» Свечников преодолел круглую цифру – теперь на его счету 21 гол. Это уже его четвертая регулярка с 20+ шайбами – он стал четвертым в истории франшизы, кому удалось провести столько сезонов с 20 и более голами в возрасте 22 лет и младше.

«Сент-Луис» катится вниз, «Каролина» выдает шикарный отрезок

У «Блюз» дела действительно идут не лучшим образом: команда практически наверняка пролетит мимо плей-офф. Последние три матча они проиграли с общим счетом 3:15. В свете последних обменов есть только один плюс для русских парней в «Сент-Луисе» – те же Иван Барбашев и Никита Александров стали получать больше игрового времени.

«Каролина» же уверенно лидирует в таблице дивизиона. У «Харрикейнс» был небольшой спад в начале января с четырьмя поражениями подряд, но зато сейчас картина совершенно иная: 13 побед в последних 15 матчах и отрыв от «Нью-Джерси» в пять очков (плюс есть игра в запасе). Более того, в контексте всей лиги «ураганы» лучшие по очкам на этом отрезке. В топе также удивляет «Колорадо» – «Эвс» вернулись в прежний ритм после возвращения своих лидеров из списка травмированных.

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Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports