Тарасенко красиво зашел в «Рейнджерс»: забил первым же броском с паса Панарина!

Старая связка в деле.

С обмена Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» прошло чуть больше суток – и форвард снова заставил говорить о себе. Уже утром в день матча с «Сиэтлом» стало известно, что он начнет встречу в первой тройке с Артемием Панариным – своим старым другом и партнером по сборной на МЧМ-2011, с которым они вместе соорудили пару голов в финале канадцам.

Панарин перед игрой вспомнил, как Владимир брал его под свое крыло в молодежке, и сказал журналистам, что почаще постарается пасовать своему новому партнеру, потому что у того хороший бросок. Что ж, Артемий свое слово сдержал.

Уже на 3-й минуте русская связка организовала первый гол. В своей второй смене Тарасенко классно открылся на пятаке, и ему оставалось только подставить клюшку под передачу Панарина. Начало – лучше не придумаешь, забил первым же броском!

Самое интересное, что болельщики в легендарном «Мэдисон Сквер Гарден» тепло встретили новичка и после гола начали скандировать имя Тарасенко.

«Я думал, что ослышался, – сказал хоккеист журналистам. – Это что-то другое, потому что, когда ты приезжаешь с гостевой командой, то ты не слышишь болельщиков. Это было круто!».

Что было помимо гола?

В целом, дебют нападающего в «Рейнджерс» можно оценить на пятерку. Пару крайних Панарин – Тарасенко центрил Мика Зибанежад, и вся тройка играла с огоньком. В первую очередь, на эмоциях после обмена был сам Владимир, но и его русский напарник был воодушевлен не меньше. Тарасенко, кстати, еще в первом периоде мог заработать ассист, когда вышел 2-в-1, но Зибанежад не смог реализовать свой шанс.

Партнеры сразу приняли новичка как своего. Хорошо доказывает этот факт стычка во втором периоде – Тарасенко пропустил хит от Уилла Боргена, но через несколько секунд поехал отвечать, и тут же за него вписались Зибанежад и Панарин. Артемий даже переусердствовал и заработал две минуты.

В общей сложности Владимир сыграл почти 14 минут, из них полторы – в большинстве. В первом периоде форварда попробовали во второй спецбригаде, а уже в концовке третьего он вышел с Панариным и Зибанежадом и привез выход 1-в-0, вынудив фолить Адама Фокса. Такая яркая ошибка в хорошей дебютной встрече – дело было при счете 5:3, «Кракены» устроили штурм, но в итоге пропустили в пустые.

Стоит в очередной раз выразить респект НХЛ и всей заокеанской хоккейной индустрии. Режиссеры трансляции весь матч крутили какие-то моменты, связанные с Тарасенко: регулярно показывали всю тройку на лавке и отдельно самого Владимира, их общение с Панариным, моменты его карьеры в «Блюз» и, естественно, кадры с Кубком Стэнли. После игры его признали первой звездой матча – да, скорее, это было символическое поздравление с дебютом и первым голом за новую команду, но это все равно красивый жест.

Плюс ко всему, кажется, что в Америке есть статистический факт на любой гол – до Тарасенко в первые три минуты после дебюта за «Рейнджерс» забивали только трое: Норм Лоу в 1950-м, Майк Эллисон в 1980-м и нынешний тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт в 1986-м.

У «Сиэтла» турбулентность, «Рейнджерс» продлили победную серию

«Сиэтл» бодро провел первую часть сезона, но в последнее время команду не узнать: с середины января она чередует победы с поражениями, а после паузы на Матч звезд и вовсе проиграла трижды подряд с общей разницей 4:13. И такое происходит в тот момент, когда разворачивается борьба за место в первой тройке дивизиона: 66 очков у «Вегаса» и по 63 – у «Эдмонтона», «Сиэтла» и «Калгари». Хотя паниковать тоже рано – впереди еще 30 игр, и многое может поменяться.

«Рейнджерс», наоборот, набирают ход: у них уже четыре победы подряд и комфортный отрыв в 7 очков от конкурентов по дивизиону – позади «Питтсбург», «Вашингтон» и «Айлендерс», которые пока ведут борьбу за место в уайлд-кард.

Ньюйоркцы хороши именно командой – в шести последних играх они всего один раз забили меньше четырех голов. Нельзя не отметить и вратарей: не всегда они пропускают меньше двух, но все равно дают команде шансы и постоянно держат в игре. У Игоря Шестеркина шесть побед при двух поражениях в ОТ за последние 10 матчей, а его бэкап Ярослава Галак хоть и выходит редко, но выиграл каждую из шести предыдущих встреч, в которой выходил на лед.

Шестеркин после этого матча вообще забрался в топ-5 по победам во всей лиге. Приятно видеть сразу трех русских вратарей в первой десятке, но их там в скором времени может быть еще больше: у Ильи Самсонова 18 побед, а Ильи Сорокина – 17.

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Фото: Gettyimages.ru/Bruce Bennett/Getty Images/AFP; REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports