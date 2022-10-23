Малкин – второй русский бомбардир в НХЛ! Обокрал игрока «Нью-Джерси», убежал, забил – и обошел самого Федорова

Отличный подарок себе под Новый год.

Кажется, Евгению Малкину сильно не повезло с эпохой – один из главных талантов поколения почти всю карьеру остается в тени двух других суперзвезд.

Он мог быть лицом почти любой франшизы НХЛ, но в «Питтсбурге» это место занято несктваном нулевых – Сидни Кросби. И здесь нет конкуренции – парни дружат как на льду, так и за его пределами, но в плане всеобщего внимания Евгений в этой паре только второй.

Он мог быть главным русским игроком в лиге, но выбранный на драфте-2004 пиком раньше Александр Овечкин со своим богатырским здоровьем и снайперским талантом замахнулся на место в истории – причем первое, которое пока принадлежит Уэйну Гретцки; и теперь все следят чуть ли не за каждым броском капитана «Вашингтона». Кроме того, Овечкин давно переписал почти все русские рекорды – и уже мало кто вспоминают, что там после него. А ведь изменения есть.

В первом периоде матча с «Нью-Джерси» Евгений Малкин довел дело, начатое Джейком Генцелом, до конца – они настолько насели на Дуги Хэмилтона, что тот потерял шайбу на чужой синей, а российский нападающий «Пингвинс» показал, что убегать от соперников и забивать в этой лиге может не только Макдэвид.

В целом, это единственный позитивный момент для Малкина в прошлый вечер: «Питтсбург» проиграл, у Евгения – 1+0, только 3 броска, «-1» полезности при 22 минутах на льду (из которых 12:28 в большинстве!) и всего 33% выигранных вбрасываний.

Поэтому вряд ли сам игрок в итоге прочувствовал всю радость от гола, который стал действительно историческим. Набрав одно очко, Малкин обошел Сергея Федорова и стал вторым русским бомбардиром в истории НХЛ.

По таблице заметно, что через 4 матча лидер «Вашингтона» заберет себе рекорд и по количеству матчей в НХЛ – а вот по передачам он уже вряд ли нагонит Малкина. В этом смысле гораздо опаснее 29-летний Никита Кучеров с 408 результативными пасами – но и ему нужно сильно постараться, чтобы догнать Евгения.

Достижение Сергея Федорова держалось около 10 лет – только в январе 2019-го Овечкин смог повторить эту цифру, а затем и превзойти. Сейчас удалось Малкину – и это совершенно не удивляет. Не из-за того, что Александр уже сделал это до него, а потому что на драфте-2004 многим так и казалось – эти двое должны переписать российскую историю НХЛ.

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