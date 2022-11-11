Русские из «Каролины» притормозили Макдэвида: у Свечникова – хет-трик (уже 2-й «Эдмонтону»), у Кочеткова – 1-я победа в сезоне

У Андрея – 100 голов в НХЛ!

Одна из самых занятных интриг чемпионата-2022/23 – кто станет лучшим русским снайпером: пока Овечкин раскачивается, на его трон претендуют сразу несколько игроков. Вот только Ничушкин, кажется, вылетел из этой гонки из-за травмы и операции, но Капризов со Свечниковым-младшим всерьез нацелились на локальный титул – а может даже и за «Ришара» поборются.

Причем Андрей забивает не так часто – всего 6 матчей с голами из 14, но он затаривается сразу оптом: в одном матче дубль, а еще в двух – по хет-трику. И забавно, что оба раза он отгрузил трешку не кому-то, а «Эдмонтону» Макдэвида. Второй раз – сегодня ночью:

• на последней минуте первого периода подхватил в чужой зоне передачу от Терявяйнена, сместился в центр и делал пас Ахо на пустой угол, но рикошет – и шайба ушла в ворота раньше запланированного;

• в середине матча Свечников набрал скорость, получил шайбу в средней зоне, зашел в чужую – и просто прошил Кэмпбелла. Как оказалось позже, гол стал победным;

• морально добил «Эдмонтон» в конце третьего периода, перекинув щиток вратаря со второго добивания.

Третья шайба стала для нападающего юбилейной – сотой в регулярках НХЛ. «Конечно, это особенное чувство – забить свой сотый гол, причем на домашней арене, – радовался Андрей. – Это было потрясающе».

При этом Свечников не забыл похвалить своего партнера: «Это была особенная пьеса Кочи. Его игра придает тебе больше уверенности – ты тоже хочешь играть за него. Тем более, что это была его первая игра в этом сезоне».

Петра Кочеткова подняли в основу из-за травмы Фредерика Андерсена – и сразу бросили под «Эдмонтон». Петр справился – теперь в его карьере 4 победы в 4 матчах регулярки (и еще одна – в 4 играх плей-офф, как помните). За этот же вечер: 20 сэйвов при 22 бросках – в том числе и такое спасение для хайлайтов НХЛ.

«Тот эпизод, в котором он превратился в Человека-паука – это было круто, – восхищался Джордан Мартинук. – Он играл великолепно. Мы знаем, кто он. Он просто играет – и это то, чего вы хотите от своего вратаря».

«Мне очень понравилась игра [Кочеткова], – согласился тренер «Каролины» Род Бринд’Амор. – Он попал в трудную ситуацию против мощной команды и сделал несколько важных сэйвов».

Но полностью остановить Макдэвида, кажется, невозможно – только притормозить и не позволить набрать, например, больше двух очков. Свой гол Коннор все же забил и продлил результативную серию до 9 матчей.

Но какой в этом толк, если твоя команда проигрывает (а ты при этом еще даже не гонишься за Гретцки)?

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Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports