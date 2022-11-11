Русские из «Каролины» притормозили Макдэвида: у Свечникова – хет-трик (уже 2-й «Эдмонтону»), у Кочеткова – 1-я победа в сезоне
У Андрея – 100 голов в НХЛ!
Одна из самых занятных интриг чемпионата-2022/23 – кто станет лучшим русским снайпером: пока Овечкин раскачивается, на его трон претендуют сразу несколько игроков. Вот только Ничушкин, кажется, вылетел из этой гонки из-за травмы и операции, но Капризов со Свечниковым-младшим всерьез нацелились на локальный титул – а может даже и за «Ришара» поборются.
Причем Андрей забивает не так часто – всего 6 матчей с голами из 14, но он затаривается сразу оптом: в одном матче дубль, а еще в двух – по хет-трику. И забавно, что оба раза он отгрузил трешку не кому-то, а «Эдмонтону» Макдэвида. Второй раз – сегодня ночью:
• на последней минуте первого периода подхватил в чужой зоне передачу от Терявяйнена, сместился в центр и делал пас Ахо на пустой угол, но рикошет – и шайба ушла в ворота раньше запланированного;
• в середине матча Свечников набрал скорость, получил шайбу в средней зоне, зашел в чужую – и просто прошил Кэмпбелла. Как оказалось позже, гол стал победным;
• морально добил «Эдмонтон» в конце третьего периода, перекинув щиток вратаря со второго добивания.
Третья шайба стала для нападающего юбилейной – сотой в регулярках НХЛ. «Конечно, это особенное чувство – забить свой сотый гол, причем на домашней арене, – радовался Андрей. – Это было потрясающе».
При этом Свечников не забыл похвалить своего партнера: «Это была особенная пьеса Кочи. Его игра придает тебе больше уверенности – ты тоже хочешь играть за него. Тем более, что это была его первая игра в этом сезоне».
Петра Кочеткова подняли в основу из-за травмы Фредерика Андерсена – и сразу бросили под «Эдмонтон». Петр справился – теперь в его карьере 4 победы в 4 матчах регулярки (и еще одна – в 4 играх плей-офф, как помните). За этот же вечер: 20 сэйвов при 22 бросках – в том числе и такое спасение для хайлайтов НХЛ.
«Тот эпизод, в котором он превратился в Человека-паука – это было круто, – восхищался Джордан Мартинук. – Он играл великолепно. Мы знаем, кто он. Он просто играет – и это то, чего вы хотите от своего вратаря».
«Мне очень понравилась игра [Кочеткова], – согласился тренер «Каролины» Род Бринд’Амор. – Он попал в трудную ситуацию против мощной команды и сделал несколько важных сэйвов».
Но полностью остановить Макдэвида, кажется, невозможно – только притормозить и не позволить набрать, например, больше двух очков. Свой гол Коннор все же забил и продлил результативную серию до 9 матчей.
Но какой в этом толк, если твоя команда проигрывает (а ты при этом еще даже не гонишься за Гретцки)?
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «PNC Arena»
- 1:0 – 20 Свечников (Ахо, Терявяйнен)
- 2:0 – 26 Бернс (Терявяйнен, Нечас)
- 2:1 – 28 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль)
- 3:1 – 31 Свечников (Нечас)
- 4:1 – 41 Дж.Стаал (Слэвин, Мартинук)
- 4:2 – 48 Макдэвид (Кулак, Бэрри)
- 5:2 – 55 Мартинук (Фаст, Шей)
- 6:2 – 56 Свечников (де Хаан, Ахо)
- 7:2 – 58 Фаст ()
- Вратари: Кочетков 20/22 – Дж.Кэмпбелл 25/32.
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Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports
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