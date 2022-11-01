Нападающий «Баффало» выбил 6 очков за игру – последним столько набирал Лафонтен 29 лет назад

Пост про «Сэйбрс» на Sports.ru!

Практически уникальный случай – целый пост по матчу посвящен игроку «Баффало»! Не стоит искать никакой предвзятости к клубу – «Сэйбрс» действительно в последние годы не давали повода писать о себе. Да и о чем? Ну не пинать же в очередной раз клуб за 9-миллионный контракт Скиннера – просто некрасиво уже.

Хотя Джеффу явно стоит брать пример с Тейджа Томпсона: лучший бомбардир прошлого сезона только со следующего года начнет получать по 7 млн долларов, а нынешний чемпионат вообще играет по старому контракту – за 1,4 млн. И эту сумму, кажется, отработал за один только вечер – против «Детройта».

Томпсон воодушевился очередным днем рождения (30 октября ему исполнилось 25) – и устроил настоящее шоу, практически в одиночку переиграв соперника. По сути, это был бенефис: 6 из 8 шайб «Баффало» состоялось при его участии. Пойдем по голам:

• на 17-й минуте американского нападающего оставили одного в офисе Овечкина – и Тейдж идеально закосплеил легенду;

• в конце второго периода у «Баффало» получилась контратака в большинстве – и Томпсон красиво убрал шайбу под себя и приблизил депрессию у Недельковича;

• а на 53-й минуте Скиннер идеальным пасом нашел подключение партнера – Тейдж не стал сразу бросать, обыграл Линдстрема, а потом еще и вратаря. Красота – и кепки на лед.

В паузах между голами американский нападающий еще и раздавал результативные передачи – в сумме набралось тоже три, а самой симпатичной получилась вот такая: мгновенно из борьбы на пятак одинокому Скиннеру.

«Приятно наблюдать за «Томмером», – радовался за игрока тренер «Сэйбрс» Дон Гранато. – Приятно иметь с ним общую историю, наблюдать за ним еще с времен, когда ему было 16, и, следить, как он прокладывает путь к этому моменту в своей карьере.

Что бросается в глаза: как скамейка и вообще игроки переживают за него и подерживают. Это говорит о том, какой он человек… Я вижу ребенка, которому потребовалось так много времени, чтобы расцвести и получить признание за свой талант. Я видел, как он боролся – и теперь начинает получать вознаграждение за ту работу. Это определенно приятное зрелище».

У Томпсона и правда непросто складывалась взрослая карьера – его хоть и выбрали в первом раунде драфта-2016, но в самом конце. После NCAA не смог себя проявить ни в «Сент-Луисе», ни в ахаэловских фармах – и летом 2018-го его в комплекте из игроков (Соботка, Берглунд) и пиков драфта обменяли в «Баффало» на Райана О’Райлли. В составе «Сэйбрс» проявить себя, конечно, проще – но не когда ты из-за травмы ноги теряешь весь сезон-2019/20. Тем не менее Тейдж согласился на мизерный контракт, восстановился, продолжил работать – и дорос до лучшего снайпера и бомбардира клуба, а также до соглашения на 50 млн долларов.

Но то, что он сделал этой ночью – действительно историческая тема. Последний раз игрок «Баффало» выбивал 6 очков за вечер в феврале 1993-го – и это был Пэт Лафонтен (1+5 против «Виннипега»). Вообще Томпсон попал в крутую компанию.

Но в наше время 6 очков все же редкость – за последние 12 лет в НХЛ это покорялось только шести игрокам.

Теперь Томпсон среди них – и пора это соседство оправдывать на протяжении всего сезона.

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Фото: REUTERS/Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports