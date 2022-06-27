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Великий день Ничушкина: чуть не забил Василевскому (снова!), крепко обнял его и поднял Кубок Стэнли

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Заслужил!

«Колорадо» – чемпион! А вместе с ним – Валерий Ничушкин, история которого в очередной раз напоминает, за что мы любим спорт.

Он был человеком-мемом, который не забивал целый сезон. Сегодня Валерий – обладатель Кубка Стэнли и один из лучших игроков финала.

Он играл с травмой – получил ее в пятом матче серии, после которого его увели на рентген, а перед шестой игрой Ничушкин пропустил раскатку – репортеры увидел, как он хромал на арене «Тампы».

А сегодня он вышел – и снова рубился за «Колорадо». И мог побить рекорд клуба по голам в финале – вот в этом эпизоде.

Андрей Василевский потащил – сегодня он снова был лучшим игроком «Тампы» и сделал 28 сэйвов. А на церемонии рукопожатия после игры они обнялись – уфимская стена и челябинский паровозик, которые сделали этот финал безумно интересным. Андрей даже что-то сказал Валерию – он всегда так делает после серий плей-офф, но раньше они были победными.

А затем Ничушкин сделал то, ради чего стоило выносить хейт, насмешки и подписываться на небольшой контракт – поднял Кубок Стэнли над головой.

За такие моменты мы и любим хоккей!

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