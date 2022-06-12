⚡«Тампа» – в финале Кубка Стэнли! Шестеркин тащил «Рейнджерс» как мог, но не сумел остановить Стэмкоса

«Лайтнинг» идет к третьей чашке.

Серия «Тампы» против Игоря Шестеркина закончилась – вратарь не смог обыграть целый клуб и выйти в финал. А его партнеры так ничего и не придумали в атаке – все-таки «Лайтнинг» не та команда, которая позволит поживиться на своих ошибках (а их в последних матчах уже практически не было). У «Рейнджерс» – только 5 голов за 4 игры, маловато для прохода дальше. Стратегия Галлана, в принципе, была понятна, но, кажется, когда у тебя в атаке Панарин, Зибанежад, Крайдер, Строум, можно рискнуть и попытаться сыграть и от своих сильных качеств. Не стали.

Шестой матч серии в целом превратился в очередной бенефис Игоря Шестеркина, без которого интрига умерла бы задолго до третьего периода.

Посмотрите полные хайлайты матча – по сути, это просто восьмиминутная нарезка сэйвов вратаря.

«Я думаю, Игорь был выдающимся игроком в этом плей-офф, – сказал после матча тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан. – Он каждую ночь давал нам шансы на победу. Мы уступали во многих играх, но он был выдающимся. Он был нашим лучшим игроком в течение всего года и в этой серии в частности».

Только у «Тампы» в этот вечер был человек, который знал, как забивать Шестеркину – Стэмкос уже отличался в трех матчах серии. Во втором периоде он увеличил их количество до четырех. И не спешите обвинять Игоря, что не справился с дальним броском – на последнем повторе можно заметить рикошет от коньков Линдгрена.

Галлана и «Рейнджерс» можно понять – почти во всех проигранных матчах казалось, что их план почти сработал, что все делается верно, только чуть-чуть надежнее надо. Даже тут они вернулись в игру приблизительно нулевом количестве опасных моментов у ворот Василевского – разумеется, забили в большинстве.

Счет стал равным, когда в третьем периоде на табло было 13:07. Но спустя 21 секунду «Тампа» уже снова вела – благодаря голу все того же Стэмкоса, который ногой в воздухе опередил ловушку Шестеркина. Но как так можно проваливаться в обороне в такой важный момент – загадка.

«По какой-то причине я не испугался пропущенной шайбы, – сказал Стэмкос. – Думаю, я просто был уверен в нашей команде, что мы найдем способ выиграть. Мы заслужили победу сегодня вечером. Это было чувство, которое мы испытывали с момента вбрасывания до самой сирены. Нужно было просто продолжать идти вперед – и наша воля приведет нас к победе».

После таких эпизодов и понимаешь, почему «Тампа» – в финале, а «Рейнджерс» – нет.

«Если ты родился в Канаде, то ты всегда мечтаешь о том, чтобы твое имя оказалось на Кубке Стэнли, – восхищался очередным выходом в финал тренер Джон Купер. – Попасть туда в первый раз было сбывшейся мечтой. Попасть туда во второй раз – тоже было мечтой. Вы вряд ли сюда вернетесь. А теперь мы идем в финал в третий раз – это немыслимо. Я сижу и горжусь своими игроками, я впечатлен. Я наблюдаю за их ростом, наблюдая за их болью”.

Один из главных моментов после сирены – рукопожатие Кучерова и Панарина. Кажется, Никита припомнил Артемию его шутейки трехлетней давности.

Финал Восточной конференции

Счет в серии: 4-2

Фото: REUTERS/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports