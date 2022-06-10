Наброс Сергачева на 59-й минуте оказался победным – «Тампа» забрала третий матч подряд. «Рейнджерс» – все?

Или снова вытащат серию?

«Это делает нас голодными и злыми. Иногда это хорошо, – говорил Артемий Панарин после матчей в Тампе. – Не думаю, что мы потеряли уверенность, просто мы будем голоднее в следующем матче». Тем же вечером он добавил, что грусть команде не поможет, «Рейнджерс» должны быть на позитиве.

Без каких-либо претензий к Артемию, но иногда послематчевые слова – это просто слова. В пятой игре болельщики в Madison Square Garden не увидели свою командой ни голодной, ни радостной. Злой видели – но только после сирены: сцепились пятерка на пятерку, а Лафреньер еще и от Стэмкоса отхватил. Рано ему тягаться с ним. В чем бы то ни было.

Да и сложно «Рейнджерс» демонстрировать свой голод и радость по такой игре, как в пятом матче, – максимально осторожной, нацеленной в первую очередь на минимальное количество ошибок у своих ворот. Планировали поймать соперника на ошибке? Ну так и «Тампа» играла ровно в то же самое, ожидая с попкорном, когда парни в синем допустят оплошность. Только вот у «молнии» кубкового опыта больше в разы.

Это совсем не означает, что команды сидели в своей зоне и не атаковали – разумеется, вылазки с оглядкой на свои ворота были, как и опасные моменты, но с учетом уровня голкиперов все понимали, что действительно опасных моментов будет по минимуму. Больше, чем на 2-3 шайбы в основное рассчитывать не придется – и то в лучшем случае.

После прошлого матча мы писали, что «Лайтнинг» осталось решить буквально 1,5 проблемы: оставить «Рейнджерс» без большинства и придумать, как забивать Шестеркину. В ночь на пятницу команда почти идеально справилась с обеими задачами: у Нью-Йорка была только одна попытка в формате 5-на-4 – и та безуспешная, а еще оказалось, что забрасывать шайбы проще, если максимально закрывать Игорю обзор – и просто швырять в его сторону.

Главным героем в итоге оказался Михаил Сергачев, идеально справившийся с этим «просто швырять». В конце второго периода наброс защитника привел к голу – он сравнял для «Тампы» счет.

А на 59-й минуте такой же наброс стал победным, но залетел не напрямую от Михаила, а через попадание в Палата – еще одна возможная опция при ставке на трафик перед воротами.

«Мы только что провели хорошую смену, – объяснял Палат. – Оставалось две минуты, и я оказался перед воротами – шайба попала мне в коленную чашечку… Отличный бросок Серги».

«Это была не суперсумасшедшая игра, – спокойно рассуждал Сергачев о том эпизоде, хотя и весь матч можно так же охарактеризовать. – Это простая игра, которую мы постоянно практикуем. Парни идут к воротам – защитники бросают шайбу. Как сказал Стэмкос: «Продолжайте делать это все чаще и чаще – и вы будете вознаграждены». Сегодня мы получили вознаграждение».

Все продвинутые статистики говорят о том, насколько «Тампа» была лучше: голевые моменты – 29:20, моменты повышенной опасности – 17 (откуда?!):5, ожидаемые голы – 4,06-2,07. Но в этом плей-офф мы давно поняли, что «Рейнджерс» играет не на статистику, а на победу. Забей в середине третьего периода Фокс или Линдрен на добивании (почему вообще атакуют только защитники?) – продвинутая статистика «Тампы» была бы еще круче, а вот итоговый счет – вряд ли. Но спас Василевский.

После такой игры, конечно, хочется отправлять «Тампу» в финал к «Колорадо» и говорить, что «Рейнджерс» провели хороший плей-офф, но увы.

Только сейчас давайте чуть притормозим с этим. Команду отправляли в отпуск и по ходу серии с «Питтсбургом», где Нью-Йорк летел 1-3, и по ходу противостояния с «Каролиной» (2-3) – а она в финале конференции. Поэтому просто дождемся ночи / раннего утра воскресенья, чтобы узнать, готовы ли Галлан и его парни нас снова удивить.

Финал Восточной конференции

Счет в серии: 2-3

Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports