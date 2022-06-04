У Кучерова – 1+1 во втором матче с «Рейнджерс». Но этого мало – Шестеркин остановил «Тампу» и сейчас

Нью-Йорк повел 2-0 в серии.

Серия «Тампы» и «Рейнджерс» должна была стать настоящим русским противостоянием: два наших мощнейших вратаря – Василевский vs Шестеркин, два самых ярких игровика в атаке – Кучеров vs Панарин. Все уже запаслись попкорном, а по факту ожидаемый Mortal Kombat просто превратился в серию творческих вечеров голкипера Нью-Йорка. Пока из всех перечисленных именно он делает результат в этой серии.

Сегодня, увы, не любимые Шестеркиным 37 сэйвов (три предыдущих матча он замирал на этой цифре), а только 29 – но по факту все очень важные. Он тащил в начале вечера:

Он тащил при финальном штурме «Тампы» на последней минуте:

И вы же помните, что Игорь старается делать результат, не только спасая свои ворота – лишь Кори Перри уберег «Тампу» от очередной результативной передачи Шестеркина в Кубке Стэнли-2022.

А ведь во втором периоде Игорь отдал еще пас в большинстве Панарину под синюю линию – но Василевский легко справился с броском.

Не сказать, что другие русские в этой серии прямо незаметны. Что, тот же Василевский не тащит? Да еще как – «Тампа» слишком много позволяет сопернику в своей зоне. У Панарина тоже есть моменты – в том числе он создает себе их сам: обокрал «Лайтнинг» на своей синей и убежал на встречу с Андреем – Андрей забрал бросок.

У Кучерова вообще сегодня 1+1: он открыл счет в большинстве в первом периоде, а в третьем начал гениальную комбинацию, с которой его команда вернулась в игру.

Но главная русская звезда здесь все же – Шестеркин.

«Я не могу себе представить, сколько комплиментов Игорь, выручавший нас в такие моменты в сезоне, получил от людей, – сказал после матча защитник К’Андре Миллер. Он нереален. Вы видите это в каждой игре, считаете количество сэйвов в хайлайтах. Разумеется, мы очень ему доверяем и пытаемся позволить делать свое дело. Мы стараемся ограничивать шансы соперника, блокировать броски и еще всякие мелочи, но Шести – это Шести, он остановит шайбу».

Сам Игорь продолжает серию достойных речей на пресс-конференциях: «Я по-прежнему остаюсь при своем мнении. Все так, как я уже говорил: Андрей [Василевский] – по-прежнему лучший вратарь мира. И нельзя забывать, что серия – это четыре победы, так что нужно просто продолжать играть».

«Рейнджерс», кажется, и не собираются останавливаться – а вот у «Тампы» явные проблемы. Временами ее просто не узнать – какие-то странные ошибки, потери в своей зоне, которые непозволительны не просто финалисту конференции, а вообще участнику плей-офф. Вы помните, когда игроки «Лайтнинг» последний раз позволяли сопернику так вольготно чувствовать себя на пятаке?

А вот потеря, после которой Кучеров даже с 1+1 не мог претендовать на тройку лучших игроков матча. В кадре после гола можете увидеть и Сергачева, слишком рано умчавшего из своей зоны.

Это, кстати, была победная шайба «Рейнджерс».

«Тампа» проиграла два кубковых матча подряд впервые с 2019 года – и вроде это не должно быть проблемой для чемпионов двух последних лет. Но призраки прошлого уже подбираются: тогда «Лайтнинг» уступил в серии 0-4 «Коламбусу», в составе которого был Артемий Панарин и мощный русский вратарь. Ничего не напоминает?

Финал Восточной конференции

Счет в серии: 2-0

Фото: East News/AP Photo/John Minchillo