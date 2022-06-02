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«Рейнджерс» ловко развалили чемпионов: забили уже на второй минуте, Шестеркин снова тащил все броски

Никита Кучеров Никита Кучеров
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
НХЛ НХЛ
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Рейнджерс Рейнджерс
Андрей Василевский Андрей Василевский
Хоккей Хоккей

От финала Востока мы ждали, прежде всего, дуэль классных вратарей, но хоккей – игра, в которой ожидания и реальность порой расходятся очень сильно.

В первом матче «Рейнджерс» совершили невозможное – разобрали Василевского, который пропустил 6 шайб. Это больше, чем за всю серию против «Флориды» с ее лучшей атакой сезона.

Сегодня вообще был не день Андрея – ему залетали даже такие броски.

Вообще, по ощущениям, «Тампа» слишком легко отдала среднюю зону – с учетом того, что Жерар Галлан активно использует лучшие фишки из «Вегаса»-2018, а состав «Рейнджерс» может играть на приличной скорости, это доставляло чемпионам просто кучу проблем.

При этом нельзя сказать, что «Тампа» провалилась впереди – моменты были, они были качественными и в достаточном количестве, но Игорь Шестеркин выдал очередной суперматч. Поэтому пробивать его приходилось вот такими ракетами от Стэмкоса.

NaturalStatTrick посчитал по итогам матча, что Шестеркин украл у «Тампы» больше 2 ожидаемых голов во всех составах – это более чем феноменальная цифра. И, что самое главное, пока нет никаких предпосылок для того, что Шестеркин резко перестанет ловить – и это плохая новость для «Тампы».

Откровенно плохой матч провел Никита Кучеров – он не успел за Зибанежадом буквально на второй минуте матча, а затем пару раз промахивался из убойных позиций. Банальная вещь, но он лидера в финале конференции требуется максимально эффективно использовать моменты.

При этом поводов для паники у «Тампы» и ее фанатов нет, ведь самая неприятная штука в серии против «Молнии» – это второй матч, в котором этот состав немыслимым образом возвращается в серию, даже если в первой встрече ты выиграл у него с серьезным запасом.

«Тампа» умеет перекрывать среднюю зону плотным капканом, «Тампа» все еще создает качественные моменты в атаке, а в воротах играет лучший вратарь НХЛ последних лет. Кроме того, Брэйден Пойнт уже появился на льду и, вполне возможно, сможет помочь по ходу серии – даже с повреждением канадец остается качественным игроком.

Так что самое время запасаться поп-корном в ожидании классного хоккея.

Рейнджерс – Тампа-Бэй 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Дата проведения
2 июня, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Крайдер (Ватрано, Зибанежад)
1:1 – 8 Стэмкос (Сирелли, Рутта)
2:1 – 28 Ватрано (Фокс)
2:2 – 29 Палат (Стэмкос, Сирелли)
3:2 – 31 Хитил (Лафреньер, Какко)
4:2 – 36 Хитил (Лафреньер, Миллер)
5:2 – 42 Панарин (Труба, Копп)
6:2 – 47 Зибанежад (Фокс, Панарин)
Вратари: Шестеркин 37/39 – Ан. Василевский 28/34.

Этот финал Востока – пушка. В нем играют два наших лучших вратаря поколения

Я ждал Кучерова и Панарина в одном звене сборной России, но их баттл в Кубке Стэнли – еще круче

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