«Рейнджерс» ловко развалили чемпионов: забили уже на второй минуте, Шестеркин снова тащил все броски

От финала Востока мы ждали, прежде всего, дуэль классных вратарей, но хоккей – игра, в которой ожидания и реальность порой расходятся очень сильно.

В первом матче «Рейнджерс» совершили невозможное – разобрали Василевского, который пропустил 6 шайб. Это больше, чем за всю серию против «Флориды» с ее лучшей атакой сезона.

Сегодня вообще был не день Андрея – ему залетали даже такие броски.

Вообще, по ощущениям, «Тампа» слишком легко отдала среднюю зону – с учетом того, что Жерар Галлан активно использует лучшие фишки из «Вегаса»-2018, а состав «Рейнджерс» может играть на приличной скорости, это доставляло чемпионам просто кучу проблем.

При этом нельзя сказать, что «Тампа» провалилась впереди – моменты были, они были качественными и в достаточном количестве, но Игорь Шестеркин выдал очередной суперматч. Поэтому пробивать его приходилось вот такими ракетами от Стэмкоса.

NaturalStatTrick посчитал по итогам матча, что Шестеркин украл у «Тампы» больше 2 ожидаемых голов во всех составах – это более чем феноменальная цифра. И, что самое главное, пока нет никаких предпосылок для того, что Шестеркин резко перестанет ловить – и это плохая новость для «Тампы».

Откровенно плохой матч провел Никита Кучеров – он не успел за Зибанежадом буквально на второй минуте матча, а затем пару раз промахивался из убойных позиций. Банальная вещь, но он лидера в финале конференции требуется максимально эффективно использовать моменты.

При этом поводов для паники у «Тампы» и ее фанатов нет, ведь самая неприятная штука в серии против «Молнии» – это второй матч, в котором этот состав немыслимым образом возвращается в серию, даже если в первой встрече ты выиграл у него с серьезным запасом.

«Тампа» умеет перекрывать среднюю зону плотным капканом, «Тампа» все еще создает качественные моменты в атаке, а в воротах играет лучший вратарь НХЛ последних лет. Кроме того, Брэйден Пойнт уже появился на льду и, вполне возможно, сможет помочь по ходу серии – даже с повреждением канадец остается качественным игроком.

Так что самое время запасаться поп-корном в ожидании классного хоккея.