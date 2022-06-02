«Рейнджерс» ловко развалили чемпионов: забили уже на второй минуте, Шестеркин снова тащил все броски

От финала Востока мы ждали, прежде всего, дуэль классных вратарей, но хоккей – игра, в которой ожидания и реальность порой расходятся очень сильно.
В первом матче «Рейнджерс» совершили невозможное – разобрали Василевского, который пропустил 6 шайб. Это больше, чем за всю серию против «Флориды» с ее лучшей атакой сезона.
Сегодня вообще был не день Андрея – ему залетали даже такие броски.
Вообще, по ощущениям, «Тампа» слишком легко отдала среднюю зону – с учетом того, что Жерар Галлан активно использует лучшие фишки из «Вегаса»-2018, а состав «Рейнджерс» может играть на приличной скорости, это доставляло чемпионам просто кучу проблем.
При этом нельзя сказать, что «Тампа» провалилась впереди – моменты были, они были качественными и в достаточном количестве, но Игорь Шестеркин выдал очередной суперматч. Поэтому пробивать его приходилось вот такими ракетами от Стэмкоса.
NaturalStatTrick посчитал по итогам матча, что Шестеркин украл у «Тампы» больше 2 ожидаемых голов во всех составах – это более чем феноменальная цифра. И, что самое главное, пока нет никаких предпосылок для того, что Шестеркин резко перестанет ловить – и это плохая новость для «Тампы».
Откровенно плохой матч провел Никита Кучеров – он не успел за Зибанежадом буквально на второй минуте матча, а затем пару раз промахивался из убойных позиций. Банальная вещь, но он лидера в финале конференции требуется максимально эффективно использовать моменты.
При этом поводов для паники у «Тампы» и ее фанатов нет, ведь самая неприятная штука в серии против «Молнии» – это второй матч, в котором этот состав немыслимым образом возвращается в серию, даже если в первой встрече ты выиграл у него с серьезным запасом.
«Тампа» умеет перекрывать среднюю зону плотным капканом, «Тампа» все еще создает качественные моменты в атаке, а в воротах играет лучший вратарь НХЛ последних лет. Кроме того, Брэйден Пойнт уже появился на льду и, вполне возможно, сможет помочь по ходу серии – даже с повреждением канадец остается качественным игроком.
Так что самое время запасаться поп-корном в ожидании классного хоккея.
- Дата проведения
- 2 июня, 03.00, «Madison Square Garden»
- 1:0 – 2 Крайдер (Ватрано, Зибанежад)
- 1:1 – 8 Стэмкос (Сирелли, Рутта)
- 2:1 – 28 Ватрано (Фокс)
- 2:2 – 29 Палат (Стэмкос, Сирелли)
- 3:2 – 31 Хитил (Лафреньер, Какко)
- 4:2 – 36 Хитил (Лафреньер, Миллер)
- 5:2 – 42 Панарин (Труба, Копп)
- 6:2 – 47 Зибанежад (Фокс, Панарин)
- Вратари: Шестеркин 37/39 – Ан. Василевский 28/34.
Комментарии