Шестеркин – просто машина: 37 сэйвов и 2 голевые передачи (а еще штраф схватил)! У «Рейнджерс» и «Каролины» будет 7-й матч

«Харрикейнс» – 0 побед в гостях.

«Каролина» – удивительная команда: не взяв ни одной игры в гостях, она готовится уже к своему 14-му матчу в этом плей-офф. Почему «ураганы» забрали всю домашнюю часть своих серий, мы вроде разобрались. Осталось понять, почему они проигрывают при чужих трибунах.

Впрочем, в противостоянии с «Рейнджерс» ответ очевидный, у него даже есть имя и фамилия: потому что Игорь Шестеркин! Новый король Нью-Йорка провел еще один выдающийся матч в этом Кубке Стэнли: у него 37 сэйвов при 39 бросках по его воротам – этого хватило, чтоб его команда перевела серию в седьмую игру.

Более того – без его сэйвов просто не было бы некоторых голов «Рейнджерс». Первый они забили после того, как Игорь справился с выходом Ахо один-на-один и добиванием Терявяйнена.

Что самое интересное, Шестеркин не только подтаскивал команду в нужные моменты – он еще передачи результативные раздавал. Да, это не были пасы под синюю линюю, а скорее случайные вторые ассисты, но все равно – 2 голевых паса и 37 сэйвов за вечер! Кажется, это новые стандарты для супертоповых вратарей НХЛ.

В середине первого периода он оставил шайбу Фоксу, тот отдал Зибанежаду – и Мика устроил Relax, take it easy в большинстве. А после перерыва Шестеркин отправил в атаку Хитила, который обыгрался с Лафреньером и красиво забил с неудобной.

В списке дел Шестеркина в этот вечер еще силовой на Сете Джарвисе у своих ворот – правда, получился он не очень чистым и Игорю выписали 2 минуты штрафа. Кстати, главный тренер «Рейнджерс» намекнул, что этот фол был тактическим.

«Я думаю, что он просто хотел получить там свисток», – сказал Жерар Галлан. Дело в том, что в тот момент «Харрикейнс» за счет ближней скамейки возили «Рейнджерс» в их зоне уже полторы минуты – и ньюйоркцы просто устали и не успевали за соперником. Игорь остановил игру своим нарушением – и не пропустил в меньшинстве.

В этом плей-офф у Игоря уже была одна результативная передача, а теперь у него 3 набранных очка – в списке бомбардиров «Рейнджерс» вратарь обгоняет нападающих Каапо Какко, Тайлера Мотта, Кевина Руни и Райана Ривса.

«Сегодня точно была очень важная игра, – говорил после матча Шестеркин. – Мы должны были побеждать – и мы это сделали. Если говорить о двух голевых передачах, то, честно говоря, всю работу сделали парни. Я просто оставил им шайбу – и они выполнили то, что должны были».

А сидевший рядом Артемий Панарин посмеивался: «Всегда отлично иметь такого вратаря, который в принципе... Осталось начать забивать».

Сам нападающий наконец-то забил первый гол в этой серии – реализовал большинство 5-на-3 в третьем периоде.

В воротах «Каролины» в этот момент уже был Петр Кочетков – он сменил неудачно начавшего матч Раанту еще в начале второго периода. у Петра 10 сэйвов при 12 бросках, у финна – столько же, но при 13. Эта позиция будет очень сильно тревожить Рода Бринд’Амора перед седьмым матчем.

Но он пройдет в Роли, где «Харрикейнс» в этом плей-офф еще не проигрывали – и это их преимущество. Преимущество «Рейнджерс» – Игорь Шестеркин. Это будет славная битва.

2-й раунд

Счет в серии: 3-3

Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports