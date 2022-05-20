Кучеров украл победу за 4 секунды до конца матча: из-за ворот отдал слепую передачу на гол. «Тампа» ведет 2-0

Бобровского жаль.

Первый раунд Кубка Стэнли выдался настолько мощным и ровным, что казалось, дальше мы увидим исключительно семиматчевые серии, по ходу которых ни одна из команд не будет сильно отрываться в счете. Противостояние «Флориды» и «Тампы» должно было стать флагманом этой теории: лучший клуб регулярки против действующего чемпиона – ох, закусятся...

Но после двух матчей в Санрайзе счет 0-2 – и серия чисто математически может закончиться уже в Тампе.

Ведь нельзя сказать, что «Флорида» заслужила второе поражение – нет, она достойно билась этим вечером, играла на равных с лютым титулованным соперником. Но если ты в два защитника бросаешься на спину Кучерова за своими воротами – будь готов отыгрываться, потому что передачу в сторону пятака он точно сделает.

К несчастью игроков «Флориды» времени отыграться просто не было – Кучеров отдал пас Россу Колтону за 3,8 секунды до конца основного времени.

«Когда ты на льду с Кучем, ты должен быть готов ко всему. Поэтому как только я увидел шайбу за воротами, я просто пошел вперед, – рассказывал после игры Колтон. – У него глаза на затылке, как видите. Я даже не знал, что он знал, что еду туда там. Он просто завернул для меня шайбу в свою фирменную подарочную упаковку».

А ведь «Пантерс» сегодня выходили сражаться: первый бросок по своим воротам дали нанести только на 7-й минуте (сами 4 раза бросили к тому моменту), до этого ничего не позволяли – трудно атаковать (да и вообще заезжать в чужую зону), когда тебе устраивают дождь из хитов.

Вообще игроки «Флориды» несколько увлеклись силовыми: 52 за вечер – конечно, показатель активности, но лучше бы сделали акцент на что-то другое. Например, игру в большинстве – 0 из 4 попыток за вечер и 0% реализации за 8 (!) матчей плей-офф. Об этой проблеме мы уже писали – и текст становится только актуальнее.

Нет, вы посмотрите, как «Флорида» играет в большинстве:

И еще одно большинство «пантер» (да-да) в том же втором периоде:

Не пропустили в такой расстановке – и то хорошо. Один из шансов поиграть в большинстве «Пантерс» получили за 3:37 до финальной сирены: реализуй его – и как максимум ничья в серии, а как минимум овертайм. Вместо этого упущенные возможности – и гол Колтона.

Можно команде добавить и в заблокированных бросках, например: игроки «Тампы» бросаются под шайбу при первой же возможности – уходят в раздевалку – и героически возвращаются по ходу матча. Хоккеисты «Флориды» в этом смысле куда целее (14 заблокированных против 24), но и в серии летят уже 0-2.

И становится немного жалко Сергея Бобровского, чей труд обесценивается – хотя к нему точно не может быть никаких претензий по матчу. Да тут за один только сэйв можно почетную грамоту выдавать.

«Ну, очевидно, все разочарованы, – грустно говорил Бобровский. – [В раздевалке] было тихо, но все ребята профессионалы. Все понимают, что следующая игра будет безумно важной. Изменить ситуацию мы можем только в будущем, а никак не в прошлом – вот и все. Так что мы должны оставаться вместе и продолжать работать».

У Сергея – 26 сэйвов при 28 бросках, он третья звезда матча. Первая – разумеется, Колтон, не промахнувшийся с передачи Кучерова. А вторая – Василевский, у которого 35 спасений с 36 бросков. Некоторые были даже – не поверите – когда «Флорида» играла в большинстве:

«Очевидно, что это действительно тяжело», — сказал тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт. – Одна из тех вещей, которые причиняют боль, конечно. Но это как американские горки, на которых мы катаемся. Но будет новый день, мы проснемся и продолжим играть так, как мы умеем. Мне очень понравилась наша игра. Но мы снова получили поучительный опыт от команды, которая не дает вам слишком много свободы».

Для того, чтобы вернуться в серию, «Пантерам» нужно брать обе гостевые игры. Только ситуация несколько осложняется тем, что в Тампе команды сыграют 2 матча за 2 дня – 21 мая на Amalie Arena выступает кантри-певец Кейн Браун, а 22 и 23 состоятся матчи. Вырвать две победы в таком графике куда тяжелее.

2-й раунд

Счет в серии: 0-2