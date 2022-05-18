Лучшая атака НХЛ перестала забивать в большинстве. Кажется, «Флориде» тяжело переварить всех звезд

Разбираемся в большой проблеме.

Пара цифр, которые намекнут, что Кубок Стэнли – действительно особенный турнир:

• в течение регулярки хоккеисты «Флориды» забросили 64 шайбы в большинстве;

• в плей-офф у «Флориды» 0 шайб в большинстве после 21 попытки.

Слово «катастрофа» вполне подходит для описания ситуации, в которой оказалась команда из Санрайза. А вот, кстати, визуализация катастрофы – карта бросков «Флориды» из первого матча против «Тампы» после трех попыток в большинстве.

Грустно? Очень.

Для сравнения – вот так сегодня в большинстве поиграла «Тампа» без Брэйдена Пойнта.

Впечатляет? Не то слово.

При этом проблемы «Пантерс» не сводятся к банальному «летит / не летит» – на дистанции в 7 матчей должно залететь хоть что-нибудь, но проблема гораздо глубже – у «Флориды» беда с созданием моментов в большинстве. По данным NaturalStatTrick у «Пантерс» второе место с конца по xGF при игре в большинстве – хуже только «Нэшвилл», который вылетел за 4 матча с сильнейшей командой Запада. В случае «Флориды» скидку на уровень оппонента не сделаешь: «Пантерс» – лучшая команда регулярки и самая результативная атака НХЛ.

Так в чем же проблема?

Для начала давайте посмотрим на первую спецбригаду, которая провела вместе большую часть сезона. На дедлайне клуб добавил звездного Клода Жиру, что потребовало его интеграции, но сначала изучим вариант без капитана «Филадельфии»:

Лучшие силы в сборе, и вот чем занимается каждый игрок в этой расстановке.

Сэм Райнхарт – играет роль столба под воротами, но не классического шкафчика под 2 метра типа Брайана Бойла, а более подвижного. Райнхарт смещается от штанги к штанге и собирает подборы. Или – если защитники плохо передают игроков – открывается им за спину и наносит броски с убойных позиций.

Райнхарт чаще играет на левой штанге – той, которая ближе к Джонатану Юбердо, поскольку у Сэма правый хват, а у Юбердо – левый. Это делает их перепас на полборта безопасным для перехвата клюшкой, и открывает вариант розыгрыша через треугольник Юбердо-Райнхарт-Дюклер. Ну или более эстетичный с переводом на дальнюю штангу – Юбердо-Райнхарт-Барков.

Райнхарт – лучший снайпер спецбригад «Флориды» по итогам регулярки. У него 16 голов, и похожую роль он исполнял в «Баффало» – то есть игрок полностью на своем месте.

Джонатан Юбердо – мозг и главный плеймейкер спецбригады. Юбердо выдал совершенно фантастический сезон, причем число передач у него сильно больше заброшенных шайб. С левым хватом на левом фланге у Юбердо сразу несколько вариантов для развития атаки – обыгрыш с Райнхартом, пас под резкий бросок Дюклеру в слот или перевод в правый круг под бросок Алекандра Баркова.

При этом канадец не привязан к кругу вбрасывания – он смещается как под лицевой борт, так и ближе к синей линии, откуда активно выкатывается на ворота, чтобы на него вытягивались соперники и освобождали пространство для паса партнеру.

Энтони Дюклер – очень активный, но не самый умный вингер, у которого в большинстве довольно простая роль. Энтони – снайпер из слота: он должен открываться между кругов вбрасывания и наносить короткие броски, которые с такой дистанции несут максимальную опасность. Еще одна опция, которая использует приличный бросок Дюклера – быстрая смена мест с Барковым, выводящая Энтони в правый круг вбрасывания, после чего он открывается под бросок в касание.

Александр Барков – лучший центр команды и, пожалуй, один из умнейших игроков в НХЛ. На Баркове сразу несколько опций: вбрасывания, которые обеспечивают контроль, броски (второй снайпер команды в большинстве) и умное движение – он великолепно читает игру, открывается под передачи и обеспечивает хорошее движение шайбы. Эпизодически Барков врывается в разборки на пятаке – за счет габаритов очень хорошо выдерживает борьбу, добивает и выигрывает подбор.

Аарон Экблад – защитник с отличным броском на синей линии, который в этой пятерке имеет более вспомогательную роль. И, как показывает плей-офф, частенько оказывается слабым звеном.

В таком сочетании «Флорида» играла до конца марта и показывала приличный процент реализации – 23,7%, что очень неплохо. После перехода Клода Жиру процент вырос – до 26,6%, что не могло не радовать тренеров перед плей-офф. А затем случился провал – 0 из 21, апатия и отсутствие толковых моментов. Почему так произошло? Кажется, всем звездам «Флориды» очень тесно в рамках одной пятерки.

С Жиру в составе «Флорида» использует два варианта на постоянной основе. В первом из первой бригады уходит Аарон Экблад – его заменяет Александр Барков, Жиру встает на левый полуборт (привычная позиция в «Филадельфии»), Юбердо уходит на правый.

А во втором Клод выходит вместо Энтони Дюклера и занимает позицию в слоте.

Оба этих варианта в плей-офф проваливаются, и здесь есть ряд объективных причин.

Во-первых, Жиру не может (и не должен) играть в слоте – это не его позиция. Он великолепный плеймейкер и распасовщик, но у него нет чувства ритма, которое подсказывает, когда надо отлипнуть от защитника и вставать под бросок. Кроме того, у него правый хват – он не может открываться под пасы Юбердо, играющего чуть ли не основную роль в розыгрыше, а только под передачи Баркова, но тот сам в такой расстановке выступает как снайпер – в результате «Флорида» лишается бросающего игрока, чтобы в слоте был Жиру, который в слоте толком никогда не играл.

Во-вторых, схема в пять нападающих – просто катастрофа. Все навыки Баркова в этой расстановке сводятся к набросам (!) от синей линии, пока Юбердо и Жиру устраивают перепас и еле-еле делят одну шайбу на двоих. У Джонатана и Клода есть талант плеймейкера, но нет химии – два больших плюса выдают жирнющий минус. В конце регулярки у «Флориды» был щадящий календарь – менее классные команды они задавливали уровнем исполнителей, но в плей-офф «пантеры» встретили опытных защитников – и «Вашингтон», и «Тампа» в первом матче работали очень четко и динамично – передавали игроков и грамотно располагали клюшки, из-за чего передачи не проходили, шайба стояла и легко покидала зону атаки.

В-третьих, у «Флориды» огромные проблемы с поиском решений и исполнением – вот пример атаки, которая закончилась отмененным голом в ворота «Тампы» (шайба попала в сетку). Обратите внимание, как движется Юбердо: он раскатывается и делает скидку на Баркова, который набрасывает на ворота. Толкового скрина нет – в слоте у «Флориды» Жиру и Райнхарт, которые не умеют играть столба, а сам пас Юбердо – четвертый или пятый по счету в одном матче. То есть прием, который не работает, игрок повторяет из смены в смену – сигнала со скамейки что-то поменять так и не поступает.

Огромной проблемой является Аарон Экблад – по сути, в такой расстановке он не дает команде ничего, кроме броска. Но у канадца три шайбы в большинстве за сезон – наверное, его бросок переоценен. Он не такой мобильный, как Кэйл Макар или Адам Фокс – его катания не хватает, чтобы включаться и раскачивать защиту движением, а игра в пас и чтение игры оставляют желать лучшего.

Например, вот здесь – он неудобно отдает Юбердо. Неудобно, потому что Юбердо не может бросить в касание и тратит время, чтобы развернуться – блок, потеря. Далее Экблад подбирает шайбу, четверка «Тампы» теряет компактность, но вместо перевода на свободного Баркова канадец решает сделать наброс – в слоте, напомню, Жиру и Райнхарт, а против них – едва ли не лучший кубковый вратарь последних лет.

Самое очевидно решение, которое напрашивается уже на второй матч против «Тампы» – развести Юбердо и Жиру по разным звеньям. Еще более радикальный вариант – убрать и Сэма Райнхарта, заменив на Патрика Хернквиста. Швед – идеальный боец для пятака. Он много играл на аналогичной позиции в большинстве «Питтсбурга», да и за «Флориду» выглядел в слоте прилично буквально в октябре – просто у «Пантерс» настолько богатая на таланты атака, что сейчас шведу находится место только во второй бригаде. Но так, как он, вратаря не закроют ни Райнхарт, ни тем более Жиру.

Большинство – это больная точка «Флориды» прямо сейчас. Если добавить сюда опыт «Тампы», проснувшегося Василевского и тот факт, что атаки с ходу придушил еще «Вашингтон» в первом раунде, то получим очень сложную задачку для тренерского штаба – дебютанту Эндрю Брюнетту нужно срочно ее решать, если он хочет в следующий раунд.

Фото: REUTERS/ Sam Navarro-USA TODAY Sports