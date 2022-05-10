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Тренин как мог тащил «Нэшвилл» к пятому матчу, но Ничушкин все испортил. «Колорадо» – во втором раунде!

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Первый свип в Кубке Стэнли-2022.

«Колорадо» – это какая-то сумасшедшая машина, живущая исключительно атаками. Непрекращающимися. Накатывающими одна за одной. Обычно такие команды очень плохо заканчивают в плей-офф, где принцип «лучшая защита – это нападение» не работает совсем: натыкаются на зацементированную оборону с крепким вратарем, разбивают в кровь кулаки – и досрочно едут в отпуск.

«Нэшвилл» как мог старался стать такой командой для «Эвеланш». Не получилось уже на уровне идеи: не может 17-я команда регулярки по пропущенным шайбам с третьим вратарем в основе резко стать сверхнадежным и дисциплинированным механизмом. Хотя «Предаторс», конечно, старались – посмотрите, как они ждут начала новой атаки соперника (ну и вроде бы аккуратно проводят смену) в четвертом матче.

Не вышло ни разу – через несколько секунд Кэйл Макар, что на скрине с шайбой, мощно попадет от синей линии. «Колорадо» воспользуется сменой одного игрока (!) у «Нэшвилла».

Вообще удивительно, как долго в последнем матче серии жила интрига – тот же Макар к началу третьего периода мог оформлять хет-трик. Но счет после 40 минут был равным – благодаря броскам и настырности нападающего «Предаторс» Якова Тренина.

В конце первого периода он сравнял счет, дождавшись передачи в слоте от Сиссонса:

Во втором периоде Тренин снова сравнял счет: красиво бросил под перекладину с разворота, подобрав шайбу после неудачной атаки Сиссонса.

После перерыва вообще произошло невероятное: «Нэшвилл» впервые за всю серию повел в счете, а Филип Форсберг, получающий 6 млн в год, забил первый гол в этом плей-офф. Но «Колорадо», конечно, сразу отыгрался – его игроки вообще, кажется, не включали полные мощности в этот вечер, а играли так, в своей удовольствие, в полноги.

На 53-й минуте Кэйл Макар нашел передачей свободного Валерия Ничушкина – и так гости забросили победную шайбу. В этом матче и во всей серии.

Ничушкин этим вечером отыграл больше всех среди нападающих «Колорадо» – 21:25 (0:13 – в большинстве, 1:03 – в меньшинстве). За это время он бросил 6 раз, трижды хитанул соперника и дважды отобрал шайбу. В этом плей-офф у Валерия 2+1 (и один отмененный гол), и он весьма полезен для «Колорадо» – не как Макар, конечно, но все же.

Больше трех очков в Кубке Стэнли Ничушкин еще не набирал – и у него на личный рекорд будет вся следующая серия, как минимум.

А вот Яков Тренин, забросивший 3 шайбы «Нэшвилла» из 9 в этой серии, готовится к отпуску. Этим летом у него заканчивается контракт и, кажется, он доказал, что заслуживает нового – и не на 725 тысяч, а на заметно большую сумму. 

Кубок Стэнли

1-й раунд

Нэшвилл – Колорадо 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Дата проведения
10 мая, 04.30, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Бураковски (Байрэм, Комфер)
1:1 – 20 Тренин (Сиссонс)
1:2 – 34 Макар (Комфер)
2:2 – 37 Тренин (Жанно, Сиссонс)
3:2 – 44 Форсберг (Дюшен, Экхольм)
3:3 – 49 Тэйвс (Бураковски, Джонсон)
3:4 – 53 Ничушкин (Бураковски, Макар)
3:5 – 60 Маккиннон (Макар)
Вратари: Ингрэм 33/37 – Францоуз 28/31.

Счет в серии: 0-4

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Фото: REUTERS/Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

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