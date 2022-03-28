Малкин в компании великих! Выбил 3+1 при разгроме «Детройта» (11:2!) – обошел Буре, Ягра и догнал Федорова

Евгений и сам уже стал таким.
Евгений Малкин всего на год позже Овечкина приехал в Северную Америку – и момент, когда нападающий «Питтсбурга» начнет переписывать статистику с той же частотой, что и его партнер по сборной, просто обязан был наступить. Да, все затянулось из-за различных травм игрока (вернулся только в январе 2022-го после операции на колене), локаутов, коронавируса – и вообще Малкин не суперснайпер, а более сбалансированный бомбардир. Но ведь тоже поднакопил солидное количество очков – и, кажется, в этом сезоне многие только начнут осознавать величие Евгения. Не только в нашем хоккее.
Этой ночью «Питтсбург» знатно поиздевался над «Детройтом», забросив 11 шайб – такой результативности у команды не было 29 лет. Один из главных героев вечера – Евгений Малкин, продливший свою результативную серию до четырех игр: три шайбы за второй-третий периоды и между этим еще передача на Раста.
Вот как выглядел хет-трик Евгения:
• мощный бросок в большинстве от синей линии, которому помогли два рикошета;
• чумовой дриблинг (оставил в дураках Ганье и Эрин), выход на удобную позицию и точное попадание;
• еще один щелчок после отличного оставления Раста.
Благодаря этому хет-трику Евгений Малкин обошел Павла Буре в списке самых результативных русских снайперов НХЛ – теперь он единолично пятый.
Кроме того, нападающий не только улучшил свои позиции в российской хоккейной истории, но и поднялся повыше в статистике своего клуба, обойдя по голам Яромира Ягра – цифры чеха, конечно, настрадались за последнее время от русских.
А вот еще отличная голевая передача на Раста в этом матче – и она тоже важна для истории.
Это 696-я голевая передача Малкина в НХЛ – столько же было у Сергея Федорова. Больше – ни у кого из наших в НХЛ за всю историю. Уже в следующем матче Евгений может забрать себе титул лучшего распасовщика из России.
Это 13-й хет-трик в карьере Малкина – в клубной истории он обошел Кросби и занял второе место. За первым – Лемье – гнаться в этом компоненте бессмысленно: Супермарио повторил такой трюк 40 раз.
«На мой взгляд, Джино – один из величайших игроков всех времен, – говорил после матча тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. – Не только в своем поколении. Он один из величайших игроков всех времен».
Добавить к его словам, в общем-то и нечего. Только согласиться.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 марта, 00.00, «Consol Energy Center»
- 1:0 – 5 Капанен (Картер, Хейнен)
- 2:0 – 15 Блюгерс (Летанг, Р. Зогорна)
- 3:0 – 22 Малкин (Кросби, Летанг)
- 4:0 – 24 Картер (Марино, Блюгерс)
- 5:0 – 26 Раст (Малкин, Кросби)
- 6:0 – 28 Малкин (Ракелль, Раст)
- 6:1 – 32 Ларкин (Врана, Рэймонд)
- 6:2 – 39 Врана ()
- 7:2 – 40 Кросби (Генцел, Родригес)
- 8:2 – 43 Хейнен (Ракелль, Мэтисон)
- 9:2 – 46 Малкин (Летанг, Раст)
- 10:2 – 48 Бойл (Блюгерс, Руэдел)
- 11:2 – 58 Ракелль (Марино, Р. Зогорна)
- Вратари: Джерри 33/35 – Неделькович 15/22, Пикар 9/13.
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Фото: REUTERS/Charles LeClaire
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