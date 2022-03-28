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Малкин в компании великих! Выбил 3+1 при разгроме «Детройта» (11:2!) – обошел Буре, Ягра и догнал Федорова

Майк Салливан Майк Салливан
Питтсбург Питтсбург
Евгений Малкин Евгений Малкин
НХЛ НХЛ
Детройт Детройт
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Евгений и сам уже стал таким.

Евгений Малкин всего на год позже Овечкина приехал в Северную Америку – и момент,  когда нападающий «Питтсбурга» начнет переписывать статистику с той же частотой, что и его партнер по сборной, просто обязан был наступить. Да, все затянулось из-за различных травм игрока (вернулся только в январе 2022-го после операции на колене), локаутов, коронавируса – и вообще Малкин не суперснайпер, а более сбалансированный бомбардир. Но ведь тоже поднакопил солидное количество очков – и, кажется, в этом сезоне многие только начнут осознавать величие Евгения. Не только в нашем хоккее. 

Этой ночью «Питтсбург» знатно поиздевался над «Детройтом», забросив 11 шайб – такой результативности у команды не было 29 лет. Один из главных героев вечера – Евгений Малкин, продливший свою результативную серию до четырех игр: три шайбы за второй-третий периоды и между этим еще передача на Раста.

Вот как выглядел хет-трик Евгения:

• мощный бросок в большинстве от синей линии, которому помогли два рикошета;

• чумовой дриблинг (оставил в дураках Ганье и Эрин), выход на удобную позицию и точное попадание;

• еще один щелчок после отличного оставления Раста.

Благодаря этому хет-трику Евгений Малкин обошел Павла Буре в списке самых результативных русских снайперов НХЛ – теперь он единолично пятый.

Кроме того, нападающий не только улучшил свои позиции в российской хоккейной истории, но и поднялся повыше в статистике своего клуба, обойдя по голам Яромира Ягра – цифры чеха, конечно, настрадались за последнее время от русских.

А вот еще отличная голевая передача на Раста в этом матче – и она тоже важна для истории.

Это 696-я голевая передача Малкина в НХЛ – столько же было у Сергея Федорова. Больше – ни у кого из наших в НХЛ за всю историю. Уже в следующем матче Евгений может забрать себе титул лучшего распасовщика из России.

Это 13-й хет-трик в карьере Малкина – в клубной истории он обошел Кросби и занял второе место. За первым – Лемье – гнаться в этом компоненте бессмысленно: Супермарио повторил такой трюк 40 раз.

«На мой взгляд, Джино – один из величайших игроков всех времен, – говорил после матча тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. – Не только в своем поколении. Он один из величайших игроков всех времен».

Добавить к его словам, в общем-то и нечего. Только согласиться. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Детройт 11:2 (2:0, 5:2, 4:0)
Дата проведения
28 марта, 00.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Капанен (Картер, Хейнен)
2:0 – 15 Блюгерс (Летанг, Р. Зогорна)
3:0 – 22 Малкин (Кросби, Летанг)
4:0 – 24 Картер (Марино, Блюгерс)
5:0 – 26 Раст (Малкин, Кросби)
6:0 – 28 Малкин (Ракелль, Раст)
6:1 – 32 Ларкин (Врана, Рэймонд)
6:2 – 39 Врана ()
7:2 – 40 Кросби (Генцел, Родригес)
8:2 – 43 Хейнен (Ракелль, Мэтисон)
9:2 – 46 Малкин (Летанг, Раст)
10:2 – 48 Бойл (Блюгерс, Руэдел)
11:2 – 58 Ракелль (Марино, Р. Зогорна)
Вратари: Джерри 33/35 – Неделькович 15/22, Пикар 9/13.

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Фото: REUTERS/Charles LeClaire

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