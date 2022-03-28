Малкин в компании великих! Выбил 3+1 при разгроме «Детройта» (11:2!) – обошел Буре, Ягра и догнал Федорова

Евгений и сам уже стал таким.

Евгений Малкин всего на год позже Овечкина приехал в Северную Америку – и момент, когда нападающий «Питтсбурга» начнет переписывать статистику с той же частотой, что и его партнер по сборной, просто обязан был наступить. Да, все затянулось из-за различных травм игрока (вернулся только в январе 2022-го после операции на колене), локаутов, коронавируса – и вообще Малкин не суперснайпер, а более сбалансированный бомбардир. Но ведь тоже поднакопил солидное количество очков – и, кажется, в этом сезоне многие только начнут осознавать величие Евгения. Не только в нашем хоккее.

Этой ночью «Питтсбург» знатно поиздевался над «Детройтом», забросив 11 шайб – такой результативности у команды не было 29 лет. Один из главных героев вечера – Евгений Малкин, продливший свою результативную серию до четырех игр: три шайбы за второй-третий периоды и между этим еще передача на Раста.

Вот как выглядел хет-трик Евгения:

• мощный бросок в большинстве от синей линии, которому помогли два рикошета;

• чумовой дриблинг (оставил в дураках Ганье и Эрин), выход на удобную позицию и точное попадание;

• еще один щелчок после отличного оставления Раста.

Благодаря этому хет-трику Евгений Малкин обошел Павла Буре в списке самых результативных русских снайперов НХЛ – теперь он единолично пятый.

Кроме того, нападающий не только улучшил свои позиции в российской хоккейной истории, но и поднялся повыше в статистике своего клуба, обойдя по голам Яромира Ягра – цифры чеха, конечно, настрадались за последнее время от русских.

А вот еще отличная голевая передача на Раста в этом матче – и она тоже важна для истории.

Это 696-я голевая передача Малкина в НХЛ – столько же было у Сергея Федорова. Больше – ни у кого из наших в НХЛ за всю историю. Уже в следующем матче Евгений может забрать себе титул лучшего распасовщика из России.

Это 13-й хет-трик в карьере Малкина – в клубной истории он обошел Кросби и занял второе место. За первым – Лемье – гнаться в этом компоненте бессмысленно: Супермарио повторил такой трюк 40 раз.

«На мой взгляд, Джино – один из величайших игроков всех времен, – говорил после матча тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. – Не только в своем поколении. Он один из величайших игроков всех времен».

Добавить к его словам, в общем-то и нечего. Только согласиться.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Charles LeClaire