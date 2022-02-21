😳Шестеркин чуть не забил за «Рейнджерс» – шайба прошла рядом с пустыми воротами. В его карьере уже были голы

Да-да, речь про голкипера.

Пора признать: Шестеркин – новый король Нью-Йорка.

Лундквист не обидится – его проводили с почестями и он официально сложил полномочия, а Игорь действительно играет в этом сезоне по-королевски: первый в лиге по проценту отраженных бросков (93,9%), второй – по коэффициенту надежности (2,01), три матча сыграл на ноль. Трибуны Madison Square Garden регулярно скандируют имя вратаря после сэйвов. Его не только считают претендентом на «Везину», но и ставят в один ряд с полевыми игроками, которые стоят в очереди за «Харт Трофи».

Этой ночью Шестеркин одержал свою 50-ю победу в НХЛ, хотя провел только 79 матчей – это 9-й результат в современной истории лиги (с сезона-1943/44). В соперниках, конечно, была «Оттава», но это не значит, что можно прохлаждаться в воротах:

В итоге у Шестеркина 29 сэйвов при 30 бросках, а у «Рейнджерс» не такая уж и легкая победа – 2:1. «Он был великолепен с первого матча, в котором он сыграл, – говорит тренер «Нью-Йорка» Жерар Галлан. – Он выдающийся, он делает для нас сильные сэйвы, он ключевой игрок в нашей хоккейной команде. Поэтому, когда мы проигрываем, он нас выручает»

Кстати, королям позволено немного больше, чем обычному человеку. В самом конце третьего периода матча с «Сенаторс» Шестеркин заметил пустые ворота напротив. Подобрал шайбу за своими – и метнул ее через всю площадку. Чуть-чуть не хватило до гола.

В итоге проброс – и вбрасывание в зоне Шестеркина за 1:15 до сирены при счете 2:1. Но кто-нибудь может предъявить ему за это после всех его сэйвов в сезоне? Конечно, нет. Шестеркин улыбнулся, подмигнул на камеру – и продолжил дальше спасать.

«Гул [на скамейке] становился все громче и громче по мере того, как шайба приближалась к воротам, – вспомнил Райан Строум эпизод с броском Шестеркина после матча. Но вообще это просто вопрос времени; [Игорь] будет продолжать в том же духе… Это не просто попытка забить гол; его игра и его передачи просто впечатляющие. Он, вероятно, пасует лучше, чем 75-80 процентов игроков нашей команды. Я думаю, другие парни тоже открыто признают это».

Желание Шестеркина забить вообще не ново – и в команде про него знают. Еще во времена МХЛ Игорь забросил шайбу в ворота австрийского «Ред Булла».

Тогда он говорил, что рискнул, потому что «Спартак» вел в две шайбы – а если б в одну, он бы не решился. Сегодня он готов рисковать даже с повышенными ставками и в НХЛ.

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