Капризов нагоняет Овечкина: 2+1 в матче с «Детройтом». Он уже седьмой в гонке бомбардиров НХЛ

Кирилл все мощнее и мощнее.

Капризов играет за океаном уже второй сезон, но прежде он почти не пересекался с Овечкиным – ни на льду, ни в текстах про НХЛ. Они виделись только на ЧМ-2019, где их даже ставили в одно звено сборной – каждый из них забросил по 2 шайбы и забрал бронзу. Ветеран отвесил новичку комплименты – Кирилл был явно счастлив возможности поиграть с таким партнером.

Воссоединение должно было состояться на Матче звезд – нападающий «Миннесоты» настолько радовался, что, кажется, даже забыл про субординацию в интервью: «С кем я там знаком? Только с русскими игроками: Овцой, Васей, другими ребятами».

«Овца» не приехал – помешал коронавирус, но Капризов сделал так, чтобы про Александра все равно не забывали:

«Я думаю, что это довольно круто. Я думаю, это было весело», – прокомментировал сам Овечкин. Но это все-таки было шоу вне зачета – совсем скоро капитана «Вашингтона» наверняка будут спрашивать про непосредственно игру Капризова – потому что он выдает что-то феноменальное и уже близок к тому, чтобы обойти Ови в таблице бомбардиров.

Этой ночью Кирилл феерил в матче с «Детройтом» – 2+1. Сначала во втором периоде гениально обыгрался с Зукарелло – и бросил из офиса Овечкина:

Поучаствовал вторым ассистом в голе Эрикссона Эка в третьем периоде.

Вторую шайбу Кирилл забрасывал уже в пустые ворота на последней минуте.

«Миннесота» выиграла 7:4, но лучшим игроком матча стал не Капризов, а 20-летний Мэттью Болди: он второй игрок клуба с хет-триком в таком возрасте. Кроме того, он за вечер набрал 4 (3+1) очка – это рекорд «Уайлд» для новичков. Прежний – с тремя очками за вечер – принадлежал как раз Кириллу.

У Капризова – 12 голов и 25 очков в последних 15 играх, он здорово прибавил, хотя и до этого выглядел мощно. Он второй русский бомбардир сезона – и скоро может обойти главную русскую звезду НХЛ и объекта своих пародий:

«Он настоящий боец, – сказал о Капризове после матча защитник Дмитрий Куликов . «Он не отступает. Он заводится еще больше, когда начинает играть в тело или когда другие команды так играют против него. Ему это нравится, и он питается этим».

Питается Кирилл явно неплохо – в общей таблице бомбардиров лиги он уже седьмой. И не сказать, что до первого места так уж далеко при нынешнем графике.

«Капризов? Он показывает, что может быть суперзвездой. Очевидно, что он очень талантлив, и вообще отличный парень», – говорил Овечкин в начале года. Они должны были выйти на лед друг против друга 8 января, но за несколько дней до этого Кирилл получил травму.

Следующая возможная встреча – 4 апреля. И к этой дате оба вполне могут подойти как претенденты на «Арт Росс».

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Фото: REUTERS/Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports