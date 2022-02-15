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Капризов нагоняет Овечкина: 2+1 в матче с «Детройтом». Он уже седьмой в гонке бомбардиров НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин
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Кирилл Капризов Кирилл Капризов
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Детройт Детройт
Юэль Эрикссон Эк Юэль Эрикссон Эк
Мэттью Болди
Хоккей Хоккей

Кирилл все мощнее и мощнее.

Капризов играет за океаном уже второй сезон, но прежде он почти не пересекался с Овечкиным – ни на льду, ни в текстах про НХЛ. Они виделись только на ЧМ-2019, где их даже ставили в одно звено сборной – каждый из них забросил по 2 шайбы и забрал бронзу. Ветеран отвесил новичку комплименты – Кирилл был явно счастлив возможности поиграть с таким партнером.

Воссоединение должно было состояться на Матче звезд – нападающий «Миннесоты» настолько радовался, что, кажется, даже забыл про субординацию в интервью: «С кем я там знаком? Только с русскими игроками: Овцой, Васей, другими ребятами».

«Овца» не приехал – помешал коронавирус, но Капризов сделал так, чтобы про Александра все равно не забывали:

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«Я думаю, что это довольно круто. Я думаю, это было весело», – прокомментировал сам Овечкин. Но это все-таки было шоу вне зачета – совсем скоро капитана «Вашингтона» наверняка будут спрашивать про непосредственно игру Капризова – потому что он выдает что-то феноменальное и уже близок к тому, чтобы обойти Ови в таблице бомбардиров.

Этой ночью Кирилл феерил в матче с «Детройтом» – 2+1. Сначала во втором периоде гениально обыгрался с Зукарелло – и бросил из офиса Овечкина:

 Поучаствовал вторым ассистом в голе Эрикссона Эка в третьем периоде.

Вторую шайбу Кирилл забрасывал уже в пустые ворота на последней минуте. 

«Миннесота» выиграла 7:4, но лучшим игроком матча стал не Капризов, а 20-летний Мэттью Болди: он второй игрок клуба с хет-триком в таком возрасте. Кроме того, он за вечер набрал 4 (3+1) очка – это рекорд «Уайлд» для новичков. Прежний – с тремя очками за вечер – принадлежал как раз Кириллу.

У Капризова – 12 голов и 25 очков в последних 15 играх, он здорово прибавил, хотя и до этого выглядел мощно. Он второй русский бомбардир сезона – и скоро может обойти главную русскую звезду НХЛ и объекта своих пародий:

«Он настоящий боец, – сказал о Капризове после матча защитник Дмитрий Куликов . «Он не отступает. Он заводится еще больше, когда начинает играть в тело или когда другие команды так играют против него. Ему это нравится, и он питается этим».

Питается Кирилл явно неплохо – в общей таблице бомбардиров лиги он уже седьмой. И не сказать, что до первого места так уж далеко при нынешнем графике.

«Капризов? Он показывает, что может быть суперзвездой. Очевидно, что он очень талантлив, и вообще отличный парень», – говорил Овечкин в начале года. Они должны были выйти на лед друг против друга 8 января, но за несколько дней до этого Кирилл получил травму. 

Следующая возможная встреча – 4 апреля. И к этой дате оба вполне могут подойти как претенденты на «Арт Росс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Миннесота – Детройт 7:4 (2:2, 2:0, 3:2)
Дата проведения
15 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Ларкин (Зайдер)
0:2 – 5 Линдстрем (Стаал, Бертуцци)
1:2 – 6 Болди (Годро, Фиала)
2:2 – 9 Болди (Сперджен, Зукарелло-Асен)
3:2 – 25 Капризов (Зукарелло-Асен)
4:2 – 39 Болди (Зукарелло-Асен, Сперджен)
5:2 – 49 Эрикссон Эк (Капризов, Болди)
5:3 – 50 Рэймонд (Зайдер, Ларкин)
5:4 – 59 Ганье (Бертуцци, Фаббри)
6:4 – 60 Капризов (Эрикссон Эк)
7:4 – 60 Хартман (Годро)
Вратари: Кяхкенен 30/34 – Неделькович 18/24.

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Фото: REUTERS/Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports

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