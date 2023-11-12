«Вышел пенсионер – три мяча положил». Душа нашего футбола – в репортаже из Ленобласти

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От редакции: блог «Футбольная лихорадка» продолжает радовать репортажами из российской глубинки, они такие трогательные и душевные! Теперь едем в Ленинградскую область, чтобы погрузиться в особую атмосферу. Очень советуем вам подписаться на блог и поставить плюс, чтобы таких постов было еще больше. А лучший способ поддержать автора – оставить ему донат, это можно сделать в комментариях.

За пять лет работы школьным учителем я хорошо уяснил две вещи.

Вещь первая – с наступлением осени свободного времени становится ощутимо меньше.

Вещь вторая – длительный педагогический отпуск заметно «съедает» и без того не самый большой бюджет.

Короче говоря, взглянув на баланс своей банковской карты, я достаточно быстро понял, что за очередным репортажем дальше Ленинградкой области ехать особых возможностей нет. И поехал в Приозерский район, за что стоит сказать большое спасибо телеграм-каналу «К.Л.С.Т» (не знаю, как точно расшифровывается аббревиатура, но предположу, что «клуб любителей спортивного туризма), благодаря которому я и узнал про заключительный тур чемпионата Приозерского района, а точнее, про поселок Плодовое, где местная команда «Первомаец» принимала команду ЛЭХК из города Лахденпохья , что в Республике Карелия. Об этой метаморфозе я расскажу в конце текста.

За день до игры, убедившись, что матч точно состоится (в турнирах подобного уровня часто бывают случаи, когда кто-то куда-то не доезжает), следующим утром я отправился в место его проведения.

***

На самом деле, всякого разного футбола в Ленинградской области довольно-таки много. Помимо, собственно, чемпионата области, есть несколько районов, где проводят свои собственные чемпионаты. Самым «медийным» (не спешите ставить этому тексту «минус», про медийный футбол здесь совсем не будет) считается чемпионат Волховского района. В первую очередь, благодаря команде «Труд» из села Паша. Про «Труд» снят не один сюжет и написан не один текст. Например, мой.

Во вторую, благодаря уроженцу деревни Вындин Остров Ивану Облякову. На странице деревни в википедии Обляков занимает почетное место в разделе «известные уроженцы». Других же известных уроженцев у деревни Вындин Остров нет. Во время летнего межсезонья Иван часто приезжает в родную деревню, где играет за местную команду «Фортуна» в чемпионате того же Волховского района. Но в прошлом году «Фортуна» на турнир не заявилась. Это обстоятельство породило самый забавный трансфер российского футбола в то межсезонье: действующий «армеец» Иван Обляков из «Фортуны» (Вындин Остров) перебрался в команду «Ладога» из Новой Ладоги.

Помимо же Волховского района свой чемпионат проводят в Выборгском, Гатчинском, Всеволожском и ряде других районов Ленинградской области, про которые известно чуть меньше. В том числе и в Приозерском.

Вообще, районные чемпионаты можно отнести к седьмому уровню в неоднозначной системе российского футбола. После РПЛ, Первой, Второй лиги А, Второй лиги Б, КФК и областных чемпионатов. Конечно, до английского седьмого дивизиона с его двадцатью двумя командами в каждой из четырех групп, чемпионату Приозерского района пока далеко – в этом сезоне участие в турнире принимают всего пять команд. Но пять, по словам главного тренера команды «Первомаец» Дмитрия Глебова, не самый плохой результат. С Дмитрием мы познакомимся позже.

Подобная проблема есть не только в районах, но и у чемпионата Ленинградской области. Например, в этом году не играет Луга, хотя футбол там имеет весьма богатую историю (местная команда в разные периоды носила названия «Торпедо», «Белкозин», «Мелиоратор», «Спартак» (в настоящее время), но никогда не хватала «звезд с неба», часто заканчивая чемпионат внизу таблицы»). Но Луга, как известно, городок военный. Видимо, сейчас не до футбола.

Зато в этом сезоне и кингисеппский «Фосфорит», и киришский «Факел», и гатчинский «Ленинградец» могли похвастаться тем, что в одном чемпионате с ними выступает обладатель кубка. И речь не про Кубок Ленинградской области, а про самый настоящий Кубок России – спустя пять лет из Небесной Футбольной лиги вернулся футбольный клуб «Тосно».

Первый сезон получился не сильно успешным – среди семи участников чемпионата северо-западного округа, клуб из Ленинградской области занял только четвертое место. Дела же в областных турнирах сложились лучше – «Тосно» стал бронзовым призером чемпионата области и обладателем кубка – теперь уже областного. Но главное не это. Сам факт возвращения дает определенную пищу к размышлениям. Глядишь, через год-другой команда вновь обретет профессиональный статус и заявится во Вторую лигу. Трепещи, московский «Спартак», авось, непредсказуемая тропа Кубка России вновь сведет тебя с «Тосно».

Но сейчас о Приозерском районе.

Ехать в Плодовое мне предстояло с Финляндского вокзала. Интересное все-таки название – «Финляндский». Не финский, как кофе или сауна, а именно «Финляндский». Объясняется это тем, что именно отсюда начиналась железная дорога, соединяющая Петербург и государство Финляндия. Финским может быть народ, тот же кофе или та же сауна. Одним словом, что-то национальное. А вот если что-то государственное, то Финляндское. По крайней мере, понял я это именно так.

С вокзала одновременно отходили две электрички. Первая отправлялась в Выборг, вторая – в Приозерск. Отходили они одновременно, и пассажиры то и дело махали друг другу из окон параллельно бегущих вагонов. Скорее всего, бывали случаи, когда невнимательные путешественники садились не на свой поезд и вместо Приозерска отправлялись в Выборг. Посему опытная проводница перед отправлением несколько раз повторила пассажирам вагона, что электричка едет именно в Приозерск. И ведь действительно, кто-то в последний момент спохватился.

Вместе со мной в вагоне ехала группа студентов. Группа была многочисленной и шумной (или многочисленно, оттого и шумной), что наверняка свойственно любой группе студентов, едущей в электричке на какое-либо студенческое мероприятие.

Туристический поход? Пикник? Сельскохозяйственные работы? Вариантов могло быть много. Проехав несколько станций, студенты сошли на станции N (название станции я забыл ввиду давности события), и в вагоне стало заметно тише.

Слышалось только дребезжание какого-то предмета в конце вагона (или в его начале), словно кто-то сильно размешивал чай. Я же был погружен в чтение толстовского «Воскресения», пытаясь понять всю боль Нехлюдова по отношению к осужденной Катерине. Как оказалось, электричка – отличное место для чтения.

Итак, матч между командой «Первомаец» и командой ЛЭКХ проходил в поселке Плодовое. Однако, непосредственно в Плодовом никакой железнодорожной станции нет. Ближайшая к поселку станция находится в поселке Отрадное, что в нескольких километрах от Плодового. На эту станцию и прибыла электричка с Финляндского вокзала.

Какие же все-таки прекрасные названия у этих населенных пунктов, не так ли?

Сойдя с поезда в Отрадном, до Плодового мне предстояло идти пешком. И хотя возможность преодолеть это расстояние на маршрутке тоже была, торопиться было некуда. Да и в хождении по железнодорожным путям есть своя романтика.

Вспомнились слова известной песни:

Опять от меня сбежала

Последняя электричка.

И я по шпалам опять по шпалам

Иду домой по привычке.

С правой стороны от меня затаилось озеро Отрадное. На улице было тепло, но мысль искупаться голову не посетила. Как никак, а дело уже за осенью.

Поселок Плодовое встретил чередой частного сектора, с присущими частным секторам прямоугольниками огородов. На огородах кипела работа по уборке картофеля. Помимо маленьких огородов, было в поселке и большое поле, на котором тоже убирали урожай.

Кукуруза? Рис? А может, знаменитый на весь мир сорт плодовского чая?

Нет, тоже картофель.

Сам поселок очень аккуратный и чистый. Даже может показаться, что это не какая-то там русская глубинка, а самый настоящий европейский городок. Тут, в общем-то, нужно понимать, что до 1940 года село Плодовое носило название Ларьява и входило в состав волости Пюхяярви Выборгской губернии Финляндской республики. А затем и в состав Карело-Финской ССР. Так что некая «европейскость» в облике города не должна никого смущать. Хотя, может, я и преувеличиваю.

Дело вкуса.

Хотел было дойти до ветряной мельницы, обозначенной на «Яндекс-карте», но почему-то обнаружить ее не удалось. Но, возможно, я просто не знаю, как выглядит ветряная мельница. А может, ее в действительности и не было.

Зато нашел столовую. Время как раз обеденное. Заказываю солянку. За мной заходит группа молодых парней и девушка.

Заказывают хинкали.

– Представляешь, у них даже душ есть, – радостно сообщает один из них.

Стало понятно, что это приехали игроки гостевой команды с аббревиатурным названием ЛЭКХ.

Приставать к игрокам с вопросами я посчитал не самым уместным. Да и не сильно мне этого хотелось. Во-первых, текст в большей степени не про ЛЭКХ, а про «Первомаец». Во-вторых, горячая солянка в собственной тарелке казалась делом не менее важным.

– Бензема что, в Саудовской Аравии играет? – удивляется один из игроков.

Последовал утвердительный ответ. Тема получила продолжение.

– Да я вообще думаю, пока туда не поперся Роналду, а за ним и остальные звезды, про этот чемпионат никто не знал.

«Интересно, а кто-нибудь знает про чемпионат Приозерского района?», – размышляю я. Вот если бы за какую-нибудь команду время от времени бегал свой Обляков, тогда, возможно, и знали бы. А так, вряд ли.

Трапезу прерывает телефонный звонок. Из телефонного разговора следует, что игроков ждут на предматчевой установке.

– Мы уже идем, – отвечают тому, кто находился на другом конце провода. Но это «идем» было сильно преувеличено. Трапеза продолжалась.

И только когда последняя хинкалина была с трудом поглощена последним оставшимся за столом игроком, все отправились на стадион. Включая меня. И хотя время до матча еще оставалось, других дел, кроме как идти на стадион, я не нашел.

Стадион в Плодовом носит трудовое название «Первомаец». Собственно, как и команда. Хотел я было выяснить, что еще в поселке носит название «Первомаец», ожидая найти что-то вроде садового товарищества или совхоза/колхоза, но обнаружил только племенной завод «Первомайский», который занимается разведением крупного рогатого скота.

К моему приходу часть игроков в белой форме уже находилась на поле. Поле, к слову, было натуральное и пребывало в настолько прекрасном состоянии, что агрономам футбольного клуба «Сочи» следовало бы в Плодовое позвонить. Это были хозяева. На их груди красовалась эмблема, очень напоминавшая эмблему итальянского «Ювентуса». Гости же были представлены формой желтого цвета с белыми рукавами, не вызвавшей у меня никакой ассоциации.

Лениво потянувшись под лучами осеннего солнца, игроки «Первомайца» приступают к ударам по воротам. Постоянные читатели моего блога знают, что этот атрибут разминки в любительском футболе удостоен самого большого внимания.

Один из ударов приводит к необходимости пробившего игрока отправиться на поиски мяча под ветви колючей елки. Подобный фортель приходилось выписывать и во время матча, поэтому установка «бить в створ» имела не только игровой, но и вполне житейский характер.

Посмотреть на игру третьей и пятой (последней) команд чемпионата пришло чуть больше десяти болельщиков. Часть болельщиков расположилась на трехрядной трибуне с пластиковыми креслами, по всей видимости, выполняющей роль сектор VIP. Часть разместилась на трехрядной трибуне с деревянными скамейками. А один мужичок обосновался на скамейке, стоявшей практически в лесном массиве, совмещая просмотр футбола с солнечными ваннами. До матча он неустанно рассказывал другому болельщику всякие истории, общий сюжет которых можно описать так: раньше было лучше, чем сейчас.

Те болельщики, что расположились на трибуне с деревянными скамейками, не дожидаясь стартового свистка, потягивали холодное пиво.

Были и болельщики преклонного возраста, которые привычно расположились в траве за воротами, ожидая стартовый свисток с таким нетерпением, словно этот свисток давал старт не только матчу, но и к наполнению их пластиковых стаканчиков.

Был на матче и единственный болельщик ЛЭХК. Гордое одиночество не мешало ему выкрикивать в адрес своей команды разные «заряды», призывающие к победным свершениям. «Заряды», в свою очередь, сопровождались ударами в барабан. А вот втором тайме болельщик и вовсе исполнил «Катюшу». Сольно!

***

После первого тайма счет на табло стадиона «Первомаец» указывал на минимальное преимущество хозяев поля. Вернее, мог указывать, если бы табло на стадионе было в рабочем состоянии. Преимущество это было достигнуто путем реализованного пенальти, назначение которого вызвало бурное недовольство со стороны игроков ЛЭХК. Что интересно, факт нарушения правил сомнению не подлежал, а вот место совершения тяжкого футбольного преступления, будто бы и да.

Случись подобный эпизод где-нибудь в матче премьер-лиги, судья наверняка прибегнул бы к помощи ВАР, но в Приозерском районе ВАР пока не ввели. Сам же судья был такой комплекции, то будь его воля, он предпочел бы не покидать радиус центрального круга.

Но и без реализованного пенальти мастерство игроков «Первомайца» было заметно выше их сегодняшнего соперника. «Первомаец» старался играть низом, распасовывая то через левый фланг, то через правый, был техничнее и обладал тонкой футбольной мыслью, тогда как игроки ЛЭХК в основном полагались на удачный вынос, авось, кто-то из игроков атаки за мяч и зацепится. Иногда это получалось, но тогда в игру включался вратарь «Первомайца, а однажды на помощь вратарю пришла перекладина.

События на поле заставили тренера ЛЭХК еще до перерыва задуматься о заменах.

– Во втором тайме выйдешь вместо Марата, – сообщает он одному из запасных игроков. – Марат вчера пробухал.

В перерыве подхожу к Дмитрию Глебову – главному и единственному тренеру «Первомайца», при чем не только мужской команды, но и детских команд тоже. Его история покажется вам очень банальной. Как-то Дмитрия попросили поработать в Плодовом с детским футболом. Работа оказала влияние и на личную жизнь – Дмитрий встретил будущую супругу и, как принято говорить в подобных случаях, пустил корни.

Оперевшись на покрышку, которыми обставлено все футбольное поле, он внимательно наблюдает за происходящим.

– Мы собираемся только на матчи, отмечаясь в командном чате – признается Дмитрий. – Большая часть ребят живет и работает в городе. В поселении ребят набрать тяжело – последствия плохой демографии. Играют у нас только местные или кто с приозерского района. Все мои воспитанники. Правда, последний хороший выпуск у меня был двухтысячного года рождения. А после никого не набрать. Наберешь десять человек и все разного возраста.

В его словах легко уловить легкую ностальгию по прошлому и недовольство от картины настоящего.

– Раньше была разница в один-два года и играли только в большой футбол, – продолжает Дмитрий. – А теперь все перешли в «8 на 8». Поэтому в этом году мы решили, что пусть будет хоть пять команд, но будем играть «11 на 11». Иначе убьем футбол. А до этого два года играли только «8 на 8». В большой футбол играл только Приозерск (на область), но там большинство ребят из Санкт-Петербурга.

– У нас замена, товарищ судья, – обращается Дмитрий к главному судье.

Дирижируя игрой, словно Евгений Мравинский, Дмитрий определяет одну из главный проблем районного футбола.

– Молодежь не подхватывает. Люди, которые всем руководят, моего возраста. Те же судьи. Никто не хочет работать за идею. Каждый год я говорю, что уйду, потому что работаю здесь по совместительству. И так уже больше 20 лет. Но ребят бросить не могу. Пусть даже десять человек, но они хотят заниматься футболом. У нас в районе осталось всего пять детских команд. Собственно, как и взрослых. И играют «6 на 6» хотя раньше могли «11 на 11». Если бы в советское время была такая инфраструктура, мы были бы на небесах. А сейчас все есть – и поля, и мячи, а играть некому. Я даже боюсь представить, что будет дальше. Каждый год думаю, что следующий будет хуже.

Пессимизм Дмитрия неожиданно сменяется легким оптимизмом.

– Но мне кажется, что сейчас будет рост. Например, в Приозерске в первые классы набирают уже по три класса. Значит, надежда есть.

События на поле позволяют Дмитрию сосредоточиться на интервью. После перерыва преимущество «Первомайца» обрело неоспоримое постоянство, полностью переместив игру на половину ЛЭХК. Достаточно быстро счет становится 2:0

– У меня сегодня нет нападающего, он играет за «Приозерск». У них важный матч с «Ленинградцем» (речь про чемпионат Ленинградской области). Но «Приозерску» нужен просто результат, местных ребят там 3-4 человека.

На Приозерск в Плодовом смотрят не то, чтобы с завистью, но с некоторым призрением. С тех пор, как в городе решили создать крепкий футбольный клуб, у районных команд пропал стимул занимать первое место в своих чемпионатах. По словам Дмитрия, было бы правильно, если бы именно победитель районного чемпионата переходил в чемпионат области. Но даже если эти слова будут услышаны, есть нюанс. Приозерск играет и там, и там. И тоже обходится без конкуренции. Этакая «Бавария» местного разлива.

Отсутствие нападающего не сильно сказывается на атакующем потенциале хозяев. За достаточно короткое время «Первомаец» доводит счет до крупного, лишая нейтральных болельщиков вроде меня минимальной надежды на интригу.

– Наша главная задача – сохранить команду, – признается Дмитрий. В этом году уже был «звонок», что «11 на 11» мы можем не собраться. Играем благодаря тому, что есть мои ребята из Приозерска, которые сюда приезжают. Все за счет энтузиазма. Я иногда даю 300–400 рублей на бензин, расстояния тут не самые большие.

– Мы в этом году думали объединяться с Выборгским районом, – продолжает Дмитрий. – Потому что если здесь будет три команды, то кому это интересно? Некоторые игроки не хотят приезжать именно по этой причине. Но в этом году собралось пять команд, хотя изначально было даже шесть. Одна снялась. Матчей, конечно, маловато. Мы обычно три круга делаем, но в этом году решили два. И еще при этом не играли в футбол полтора месяца. Это ни есть хорошо. С другой стороны, у меня больше времени было на работу с детьми и на подготовку стадиона. Я каждые два-три дня кошу поле. Но тут в зависимости от погоды. Июль был жарким, косил раз в неделю. За 20 лет не одну газонокосилку прибил. Хорошо, что сейчас есть трактор.

«Первомацец» тем временем забивает четвертый гол. Как окажется позже – последний в этом непродолжительном сезоне.

Дмитрий явно доволен результатом.

– Вышел пенсионер – три мяча положил, – намекает он на оформившего хет-три игрока «Первомайца».

Пенсионер оказался 92-го года рождения.

***

На соседнем огороде убирают урожай. Финальный свисток заставляет огородников отвлечься от работы и ненадолго обратить внимание на происходящее за сетчатым забором. Но футбол интересует их явно меньше собственных угодий, поэтому вскоре работа на огороде продолжилась.

Недалеко от выхода несколько пропоиц ищут средства, чтобы отметить победу «Первомайца». Легко предположить, что завершись матч с любым другим исходом, это не сильно повлияло бы на их желание.

Приятный осенний день плавно перерастает в вечер. И если игроки ЛЭХК торопятся как можно быстрее отправиться на своих автомобилях домой, перед этим, конечно, заскочив в местную «Пятерочку» за бутылочкой пенного напитка, то игроки «Первомайца» никуда не спешат. Окончание сезона – отличный повод сделать командную фотографию.

– Ребят, не разбегайтесь, скоро пиццу привезут, – командует Дмитрий.

Я же посчитал, что оставлять команду ЛЭХК совсем без внимания будет как-то неправильно.

ЛЭХТ — это, своего рода, «Монако» для Франции, «Суонси» для Англии или лихтенштейнский «Вадуц» для чемпионата Швейцарии. Команда из карельского города Лахденпохья проводит в чемпионате Приозерского района свой дебютный сезон. Ловлю по пути в раздевалку главного тренера команды .

– У Карелии есть свое первенство, – рассказывает Василий Коба. – Но оно варится в Петрозаводске. С футболом в Карелии тяжело, особенно на юге, поэтому мы попросились в Приозерский район. Нам важно, чтобы команда существовала. У нас в городе всегда был хороший футбол, и болельщики ходили. Нам и добираться сюда близко. До Плодового всего 100 км — это вообще ничто. В Медвежьегорск мы ездим 450 км, в Олонец – 300 км. А сюда и удобнее, и дешевле. В этом году нам должны сделать футбольное поле. Будем просить, чтобы команды из Приозерского района приезжали играть к нам. Сейчас свои домашние матчи мы проводим в Приозерске. Но в следующем году, если нам разрешат, хотим играть дома.

Догоняю Дмитрия.

Мы идем в здание, где находятся те самые раздевалки с душевыми, которым так радовались игроки ЛЭХТ, поедая хинкали в столовой перед игрой.

– Это вот все наши ребята, – указывает Дмитрий на фотографии, имеющие солидный срок давности. – Некоторые сегодня были на поле.

В глазах Дмитрия можно уловить две абсолютно разные эмоции. Первая – положительная. Сезон в чемпионате Приозерского района завершен на мажорной ноте, а третье место по итогам всего чемпионата ничто иное, как результат его ежедневного кропотливого труда, производимого им практически в одиночку.

Вторая – печальная. Каждая новая весна сопровождается всё большими опасениями относительно нового сезона. И если в этом году количество команд можно было пересчитать по пальцам одной руки, нет никаких гарантий, что после зимы на один или два пальца не станет меньше. И тогда новые разговоры об объединении с Выборгским районом будут иметь еще более предметный характер.

Зимой будет о чем подумать.

Фото: Дмитрий Глебов, ФК «Труд» (село Паша), Футбольный клуб «Тосно», личный телефон автора.

Редактор: Дарья Грачёва.

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