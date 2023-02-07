Быстрейшие автомобили мира делает маленькая фирма из Швеции. Но ее основатель до сих пор не может позволить себе гиперкар

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История «Кенигсегга».

Что сложнее: с нуля организовать успешную IT-компанию или построить удачный автомобиль премиального сегмента? Тут и обсуждать нечего – стать миллионеров в ай-ти значительно проще. Делов-то – светлая голова плюс бизнес-план. В автобизнесе все куда запутаннее.

Даже если вы сможете построить самую распрекрасную, совершенную и самую быструю машину в мире – далеко не факт, что она будет и самой желанной. На автомобильном рынке – особенно в премиальном сегменте – почти невозможно стать успешным без того, что называют красивым английским словом heritage – «наследие». Груз «херитажности» за плечами – это десятилетия побед на гоночных трассах, успешные исторические модели, список знаменитостей, в гараже которых были или до сих пор есть машины этой марки. Откуда всему этому взяться у брендов, которые появились год-два назад?

Вот почему новые игроки вроде Genesis заходят в премиум-сегмент со скрипом. По этой же причине из десятков новичков на рынке супер- и гиперкаров большинство через пару-тройку лет растворяется без остатка. Как кубик сахара в горячем чае – вот он есть, а вот его и след простыл.

Сломать систему не удалось почти никому. Единичные случаи – это лишь допустимая погрешность, отклонение от нормы. Один из удачливых взломщиков – Кристиан фон Кенигсегг, основатель фирмы Koenigsegg, выпускающей самые быстрые автомобили в мире.

Абсолютный ноунейм в мире спорткаров меньше чем за 30 лет прошел путь до признания и уважения, масштабы которых, тем не менее, все равно не назовешь всемирными и всеобъемлющими.

Зато история Кристиана – словно готовый кейс для коучей по личностному развитию. Думали, мантра «верь в себя и все получится» работает только в сказках? Фон Кенигсегг – живое подтверждение обратного.

Кенигсегг захотел строить автомобили в детстве – после просмотра фильма о гонках

Его роман с автомобилями закрутился в самом трепетном возрасте. Крису было всего пять, когда он увидел The Pinchcliffe Grand Prix – «Большие гонки», если в русском переводе. Дурашливое кино, а вернее кукольный полнометражный мультфильм, о веломеханике, который строит гоночный автомобиль и побеждает чемпиона мира «Формулы-1».

«Когда я вырасту – тоже будет строить автомобили!» – авторитетно заявил юный Кенигсегг после просмотра.

Ну заявил и заявил. Кто в детстве не метался в выборе между пожарным, министром финансов и пианистом?! Энцо Феррари мечтал о карьере оперного тенора, например.

Только Кристиан оказался однолюбом – автомобилям он уже не изменял никогда. С ранних лет занятия картингом он перемежал изучением спортивных машин. И не просто отличал разные кузова и бренды, но досконально разобрался в устройстве автомобиля, понял как все все работает.

Кристиан фон Кенигсегг осваивает азы картингового искусства

Перед основанием автокомпании пришлось торговать замороженной курицей

Важный момент – Кристиан родом из именитой и богатой семьи. Конечно, это было плюсом для будущего основателя фирмы суперкаров. Заниматься таким дорогим делом, как создание автомобилей, сподручнее с деньгами, нежели без них.

Однако не стоит переоценивать преимущество стартовых условий. Все-таки, фон Кенигсегги далеко не нефтяные шейхи, торговцы оружием или бенефициары госконтрактов на укладку тротуарной плитки в центре столицы. Родители Кристиана, не возражая против автомобильных фантазий сына, всегда подчеркивали – твоя мечта, сынок, это прежде всего твоя проблема. Искать деньги на дорогое удовольствие, коим во все временам был автомобильный бизнес, пришлось самому.

С 15 лет Крис начал приторговывать мопедами, которые сам же и тюнинговал, а в 19 основал фирму по… перепродаже замороженной курицы. Дело оказалось верным. Всего через три года, закончив с прибыльной, но нелюбимой курятиной, фон Кенигсегг вплотную подойдет к главному решению в жизни.

Здесь бы самое время засомневаться и сбросить обороты. Много ли автомобильных стартапов добились успеха за последние 20 лет? Стоит ли приносить в жертву успешный бизнес ради эфемерной детской мечты? Кристиан не сомневался в ответе – да, конечно!

Один из первых автомобилей Кристиана – недорогая, но очень классная «Мазда» MX-5 первого поколения. Через много лет фон Кенигсегг разыщет именно этот экземпляр японского родстера и вернет его в свой гараж

Мечта давно превратилась в детальный бизнес-план. Дорожная карта по превращению разработки суперкаров в прибыльное дело впечатлила для начала Кенигсегга-старшего, а затем и шведский совет по промышленному и техническому развитию Nutek, одобривший юному дарованию субсидию в $300 000.

Для человека 300 тысяч – это большая сумма. Для создания автомобиля, даже мелкосерийного – ничтожная. Впрочем, нужно же с чего-то начинать…

Первый автомобиль строили больше шести лет. Экзотичная особенность – вертикальные двери и гигантский багажник

Официально Koenigsegg Automotive AB была основана 12 августа 1994-го. Всего год спустя по эскизам Кристиана промышленный дизайнер Дэвид Крафурт создал модель в масштабе 1:5. На ее основе профессиональный макетчик Свенхарри Окессон изготовил полноразмерный макет. Прошел еще год, и Koenigsegg CC – уже в статусе работоспособного прототипа – показали публике на трассе в Андерсторпе.

Еще молодой и подтянутый, но уже со своей фирменной «прической» Кристиан рядом с ранним прототипом СС

Когда-то здесь проходил Гран-при Швеции «Ф-1», а теперь Рикард Рюделл, гоночный герой «Тре крунур» 90-х, запомнившийся пилотажем «Вольво» в чемпионате BTCC, показал, на что способен пока никому неизвестный суперкар.

Дебютный выезд прототипа «Кенигсегг» CC в июле 1996-го на трассе «Андерсторп»

Грамотный маркетинг сразу стал фишкой «Кенигсегга». После трекового дебюта в Андерсторпе машину ждал выход в большой свет – Koenigsegg CC привезли на Каннский кинофестиваль 1997 года. Публика там совсем не автомобильная, но это было только в плюс. Новый шведский суперкар очаровал богему – этакий Бергман от автоиндустрии. Так сложносочиненная фамилия Кенигсегг проникла на страницы гламурного глянца.

Фотографии с презентации CC получились не слишком четкими, но должное впечатление автомобиль произвел

Потом еще долгих три года серийную версию Koenigsegg CC будут доводить до ума. Учитывая весьма ограниченный бюджет и заявленные амбициозные характеристики – фон Кенигсегг видел свой суперкар лучшим и быстрейшим в мире – не так уж и долго.

Для конца 90-х машина считалась продвинутой: одного карбона в конструкции – закачаешься. Много возни было с мотором. Сначала Кристиан видел под капотом двигатель от «Ауди» R8. Затем переключился на V12 «Мотори Модерни» – наследие неудавшегося проекта «Субару» в «Ф-1». В итоге же остановился на… 4,6-литровом V8 «Форд Модулар».

Изначально предназначенный для американской линейки пикапов и внедорожников, этот мотор не покоряет характеристиками в стоковом виде, но известен живучестью и огромным потенциалом для форсировки. Финальная версия агрегата с бонусом в виде сухого картера и механического компрессора выдавала 664 л.с. Тогда это было грандиозно, а сегодня серийные модели Koenigsegg оперируют мощностью в четыре раза больше....

«Синхронно-спиральные» двери – это неотъемлемая черта суперкаров «Кенигсегг» с первых дней компании

Кристиан прекрасно понимал: чтобы иметь хоть какой-то шанс закрепиться на рынке, где десятилетиями правили «Феррари», «Ламборгини» и «Бугатти», нужен идеальный суперкар. Не только мощный, быстрый и эффектный, но еще и необычный, экзотический и не в последнюю очередь удобный.

Долгожданный дебют предсерийного СС на автошоу в Париже осенью 2000 года

За экзотику в первом серийном «Кенигсегге» отвечали уникальные вертикально-открывающиеся двери – создатели называют их «двустворчатыми синхронно-спиральными исполнительными механизмами». Выполненная единым элементом съемная крыша из карбона помещалась в специальный отсек кузова, а объем багажника модели составлял 120 л. Для автомобиля разгоняющегося почти до 400 км/ч – это реально много. У «Бугатти-Вейрон», например, багажник всего на 37 литров…

Представленный на автосалоне Женева-2019 Jesko назван в честь отца Кристиана. Машина оснащена 5,1-литровым V8 с двойным турбонаддувом максимальной мощностью 1625 л.с. Максимальная скорость – 480 км/ч. Изначально заявленный тиража в 125 экземпляров был распродан за пять дней.

«Кенигсегг» – быстрейший серийный автомобиль мира

Долгожданный дебют предсерийного суперкара на Парижской выставке 2000 года фон Кенигсегг встретил во всеоружии. Новый бренд из Швеции показал яркий, основательный с инженерной точки зрения суперкар с невиданным для сегмента сочетанием динамики и комфорта. При заявленной максималке в 390 км/ч он сразу замахнулся на звание самого быстрого серийного автомобиля в мире.

Официально этот титул достанется следующей модели фирмы – CCR. На итальянском полигоне Нардо в феврале 2005-го гиперкар с раскаченным до 817 л.с. мотором разгонится до 387,87 км/ч и попадет на страницы книги рекордов Гиннесса.

Прототип рекордной модели CCR, записавшей фамилию Кенигсегг в книгу рекордов Гиннеса

С тех пор число достижений добытых автомобилями бывшего торговца курятиной стало двузначным. Среди них есть и по-настоящему экзотические. В 2008 году Хорст фон Саурма, редактор немецкого журнала Sport Auto, установил рекорд в дисциплине 0-300-0. Разгон с места до 300 км/ч и потом торможение до полной остановки занял всего 29,2 секунды.

Пройдет 11 лет, и еще более невероятной «Реджере» понадобится 31,4 секунды, чтобы повторить тоже самое, но в формате 0-400-0. Космос какой-то!

Кенигсегг построил удивительную бизнес-модель, но при этом остается в тени

С начала нулевых, когда Кристиан делал первые шаги в мире суперкаров, многое изменилось.

Если приглядеться, за рулем 1500-сильного «Реджера» сидит Кристиан. Но это не его личный автомобиль. Снимок сделан во время американского пресс-тура фирмы. Сам же Кенигсегг по-прежнему тот самый сапожник без сапог

Автомобили «Кенигсегг» не только бьют рекорды, но и стали привычным зрелищем в голливудских боевиках. Главные роли в «Форсаже» и «Жажде скорости» – хороший показатель.

«Кенигсегги» разных моделей обжили гоночные симуляторы Playstation и Xbox, заслужили похвалы от самых авторитетных журналистов планеты – звание гиперкар года от Top Gear легендарного созыва дорогого стоит. Наконец, на этих машинах ездят знаменитости. Флойд Мэйвезер для вас достаточно знаменит?

Ко всему прочему фон Кенигсегг тихо и почти незаметно проворачивает технические революции.

Еще в 2007-м он представил первый в мире «зеленый» суперкар CCXR, работавший как на обычном бензине, так и на этаноле E85. Недавно на серийных моделях марки появилось еще большее чудо – поршневой двигатель без распредвала. Вместо него открытием клапанов заведуют пневмопривода, одновременно повышая мощностную отдачу и увеличивая топливную эффективность.

Диковинные двери, двигатель без распредвала, одноступенчатая (!) трансмиссия с фиксированной передачей. Кенигсегг удивляет автомобильный мир не только рекордами и дизайном, но и технологиями.

Но согласитесь, для фирмы, которая делает машины, не оставляющие на трассе шансов любому «Феррари» или «Ламборгини» – давайте уж называть вещи своими именами – у нее совсем не такой зашкаливающий уровень паблисити.

Может быть потому, что Кристиан не вкладывает миллионы в пиар и маркетинг?

Просто не может себе позволить. Ведь бюджет, с которым работает фон Кенигсегг, остается скромным. Он и начинал с денег заработанных на курятине, но и сейчас не ворочает миллиардами. В Голливуд и гоночные симуляторы шведские суперкары попали не по блату, а по праву быстрейшей и крутейшей экзотики. Продюсеры кинематографических и игровых студий просто не могут игнорировать Koenigsegg.

Флойд Мэйвезер и его «Кенигсегг» CCXR Trevita почти за $5 миллионов

Сам же Кристиан живет по средствам, вкладывая прибыль в создание новых машин, новых технологий и расширение производства. Хотя производство остается штучным – за всю историю фирмы общий тираж «кенигсеггов» всех моделей не перевалил даже за 300 экземпляров! Даже при столь ограниченных тиражах фирма остаётся прибыльной. Как у него это получается?

Общее количество всех выпущенных автомобилей Koenigsegg, включая прототипы, еще пробило четвертую сотню. Вот это реально штучный товар!

Какие-то деньги приносят роялти за патенты. Безусловно, и сами автомобили шведского бренда стоят очень дорого – прайс новейшей «Джемеры» с 2300-сильным мотором начинается с $1,7 миллиона.

Гибридный гиперкар Koenigsegg «Джемера» был представлен весной 2020-го. Его дизайн разработан Сашей Селипановым, шеф-стилистом русского происхождения

Да, и сами размеры прибыли шведской фирмы выглядят скромно. До пандемии «Кенигсегг» поднимал порядка 15 миллионов евро чистыми в год, в последнее время и того меньше. Для автопрома это слезы. «Феррари» только с отчислений от использования собственной эмблеме на сувенирах ежегодно получает около $1 миллиарда. Впрочем, с другой стороны, «Бугатти» продолжает спускать деньги в унитаз, а маленький, но гордый производитель гиперкаров из Швеции работает в плюс.

Все это кажется нереальным в условиях современного бизнеса, но это правда. Кристиан фон Кенигсегг, мечтавший создавать лучшие в мире автомобиле, живет в мире осуществившейся мечты. По личному признанию он не может позволить себе ездить на автомобиле своей марки, но жалеет совсем не об этом.

Только представьте этого парня у руля SAAB. Возможно, в таком случае легендарная шведская марка не канула бы в историю...

Не поверите, но в карьере обаятельного шведского гения все же есть болезненная неудача. В 2009-м фон Кенигсегг создал консорциум, чтобы выкупить принадлежавшую «Дженерал Моторз» марку «СААБ». Сделка стоимостью в $1,5 млрд была в принципе согласована, но сорвалась в последний момент – правительство Швеции слишком долго тянуло с предоставлением 600-миллионного кредита.

Глядя на того, как фон Кенигсегг ведет бизнес, об этой нерешительности теперь жалеют не только в Стокгольме, но и в каждом доме, где любят «СААБ». Если у кого и получилось бы вернуть шведскую легенду к жизни – так это у него.

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Фото: Instagram/koenigsegg; /AP Photo/Mark Lennihan; autowp.ru; 3dosetki.pl; roadandtrack.com; ; ; c-qp.com; Uli Deck/dpa, Anatoliy Chekrasov/ZUMAPRESS.com/; /Oli Scarff / Staff, Lintao Zhang / Staff; koenigsegg.com