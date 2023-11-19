Почему Football Manager так популярен? Вспоминаем историю легендарной игры, а еще Цыгалко, Черно Самба и других легенд

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От редакции Sports.ru: привет, вы в блоге «Нестандартный футбол». Автор Артем Дмитров празднует выход новой серии Football Manager и вспоминает историю популярного симулятора.

6 ноября 2023 года вышла новая версия многими любимой игры Football Manager. Это юбилейная, 20-я игра (первая была выпущена 5 ноября 2004 года). С каждым годом у менеджера все больше фанатов по всему миру. По статистике Steam, в Football Manager 2023 одновременно находились более 80 тысяч человек. А в марте 2020 года, во время мирового карантина, когда игру мог скачать любой желающий, активность на пике составляла практически 200 тысяч человек.

Почему Football Manager стал таким популярным, и как видеоигра может влиять на карьеры футболистов и тренеров?

Фотография с обложки новой части Football Manager

Предшественники Football Manager

Компьютерных игр такого жанра, как «спортивный менеджер», не существовало долгое время. Но предпосылки на создание подобных игр были всегда: спортивные фанаты имеют представление о том, какие совершает действия их любимая команда за пределами, например, футбольного поля. Также, как известно, фанаты «всегда лучше знают», что и как должен делать тот или иной сотрудник команды, поэтому почему им бы не попробовать себя на их месте.

Таким образом, в 1982 году вышла первая игра этого жанра – Football Manager от компании Addictive Game (эта игра не имеет ничего общего с современным менеджером). Очевидно, что она очень сильно отличается от того, что мы знаем сейчас. В некоторых версиях были доступны хайлайты матчей, но в основном использовался текстовый обзор, а тренер не мог повлиять на ход событий. Целью игры было поднять клуб из четвертого дивизиона Англии до первого, но карьера могла длиться безостановочно (как и сейчас). Из других соревнований был только Кубок Англии. Все команды были лицензированы, но при выборе клуба он в любом случае отправлялся в низший профессиональный дивизион, и уже там состав собирался случайным образом. Игроку необходимо было контролировать финансы, кроме того была довольно примитивная трансферная система. Для того времени Football Manager стал культовой игрой.

За первые шесть лет было продано 500 тысяч копий игры. «Это одна из самых захватывающих игр, в которые я когда-либо играл, и, если вы меня простите, я отойду, чтобы вывести «Уимблдон» в финал Кубка», – редактор Боб Уэйд для журнала Personal Computer Games.

Графика Football Manager и 3D-графика в некоторых версиях игры

Произведя фурор, компания выпустила еще три части игры, одна из которых была приурочена к чемпионату мира 1990 года в Италии. Можно было выбрать любую из доступных сборных, затем попробовать пройти квалификацию (при выборе Италии и Аргентины этого не требовалось).

Дальше действие происходило уже на самом чемпионате мира. Впервые у игроков была возможность общаться с футболистами и прессой, выбирая нужную фразу, тем самым мотивируя команду перед матчем. Несмотря на улучшение менеджера, интерес фанатов к нему начал падать. В 90-е на волне взрывного роста качества графики популярны были совсем другие жанры. Последняя игра серии вышла в 1992-м.

В том же году вышел первый спортивный менеджер от братьев Пола и Оливера Колльера (впоследствии сооснователи Sports Interactive) под названием Championship Manager. Как часто бывает, создание игр без участия большого количества человек имеет за собой много интересных историй.

Прототип первой игры разработал старший брат Пол в спальне в Шропшипе еще в 1983-м. Пол вспоминал то время так: «Тогда у нас даже не было телетекста, потому что был такой ужасный телевизионный сигнал... Я слушал радио, чтобы узнать результаты, затем вводил их в компьютер, и он обновлял турнирную таблицу на экране . Это было мое первое увлечение футбольным программированием».

Набор доступных команд не сильно отличался от игры Addictive Games: на выбор предоставлялись команды из профессиональных лиг Англии. Отличительной чертой было присутствие еврокубковых турниров тех лет. Футболисты команд, находившихся в дивизионах, недоступных для игры, не имели имен и фамилий и обозначались только номерами. Главным нововведением было добавление послематчевых оценок, которыми характеризовалось качество выступлений футболистов. Однако многие игроки высказывали недовольство, потому что игра была совсем сырой: отсутствие реальных имен, плохая графика относительно конкурентов, недостаточное количество звуковых эффектов и слишком простая симуляция матча.

Игра понравилась разработчикам из многих стран, поэтому уже в ближайшее время появились иностранные версии, такие как: Guy Roux Manager (французская, названная в честь великого тренера «Осера» Ги Ру), Championship Manager Norge (норвежская) и Championship Manager Italia (итальянская). В них были детализированы чемпионаты представленных стран.

Обложка первой части Championship Manager и ее аналоги в других странах

Появлялись элементы, к которым уже все привыкли. Например, только с выходом Championship Manager 2 можно было выбрать, где игрокам начинать, потому что до этого можно было играть только в Англии. Теперь же представлена и Шотландия. Вообще, с этого момента Sports Interactive начали выходить на лидирующие позиции в рейтинге футбольных менеджеров, потому что ни одна игра не имела при себе столько возможных стран для начала игры (к началу нового тысячелетия доступны 16 стран, включая Бразилию и США; более 40 тысяч профилей в базе игры). Стало возможно изменять базу данных, подстраивая игру под себя и влияя на дальнейший геймплей, в том числе на появление регенов; играть по сети – до 16 человек. Конечно, вносились и поправки в систему трансферов: улучшение скаутского отдела и использование появившегося правила Босмана (футболисты из Европы, у которых истек срок контракта с клубом, могли перейти в другой клуб без денежной компенсации).

Серия развивалась. «Футбол – наша страсть, и мы никогда не начали бы это дело ради денег. Мы не просыпались утром с мыслями о том, что можно заработать деньги на компьютерных играх. Это больше похоже на «нам нравится футбол, так что давай создадим игру, в которую мы хотели бы играть». На самом деле мы просто придерживаемся той же философии» , – объясняли братья. Более 200 тысяч копий Championship Manager: Season 99/00 было продано только в Великобритании.

С выходом каждой новой версии количество доступных лиг для начала карьеры и дополнительных возможностей становилось больше, графика улучшалась. Championship Manager: Season-03/04 стала последней игрой, которая вышла в дуэте Sports Interactive и Eidos Interactive. Можно считать, что сотрудничество началось с самой первой версии, компания Domark была позже выкуплена Eidos. Получилось так, что права на название осталось у Eidos, а код у Sports Interactive. Вместе с Sony была разработана первая часть менеджера, который мы сейчас знаем – Football Manager 2005. Параллельно этому выходил и Championship Manager, но после потери наработок и некоторого количества лицензий, прежнего успеха у серии не было.

Пол и Оливер Колльер – создатели серии игр Football Manager

О том, как огромную базу данных используют клубы и как появились легенды Football Manager

Серия игр от Sports Interactive всегда отличалась от конкурентов количеством доступных для старта карьеры стран. На данный момент, можно начать руководить клубом в одной из 55 стран, в одной из 127 лиг. Это феноменальные цифры. Кроме того, в базе данных насчитывается более 475 тысяч футболистов. А еще не стоит забывать о проработанном персонале. Даже на самом высоком уровне используют игру для того, чтобы пользоваться ее подсказками по трансферам: в 2008 году «Эвертон» подписал соглашение, по которому получил базу новой версии раньше релиза. Известны случаи, когда футболиста подписывали благодаря менеджеру. Так, например, Роберто Фирмино был найден во втором дивизионе Бразилии, когда скаут «Хоффенхайма» Лутц Пфанненштиль (бывший футболист со специфической карьерой; единственный, кому удалось выступить в чемпионатах всех шести континентальных конфедераций ФИФА) играл в Football Manager. «Я совершенно не постесняюсь сказать, что нашел Фирмино в Football Manager. Это не самая необычная новость. Многим клубам нужны статистические данные, которые предоставляет эта игра для поиска молодых талантов. Я ввел нужные мне параметры в поисковике, и они предоставили необходимого игрока» , – говорил затем Пфанненштиль.

Но есть и яркие примеры того, как найденного молодого футболиста не подписали. История Guardians гласит о том, что в 2004 году Алекс Маклиш тренировал «Рейнджерс», и его сын, который любил играть в Championship Manager, предложил подписать футболиста из «Барселоны Б». Тренер отказался, потому что считал, что вряд ли когда-нибудь услышит еще раз о нем. Этим футболистом был Лионель Месси.

Но стоит признать, что мы знаем больше историй о том, как футболист, ставший популярным в виртуальном мире, проваливался в реальном. И если они не оставили след на профессиональном уровне, то в умах болельщиков серии будут всегда. Все восхищались Максимом Цыгалко, который в CM-01/02 становился одним из лучших футболистов планеты. Белорус забивал неимоверное количество голов, которое иногда переваливало за сотню.

Самым ярким примером такого типа вундеркиндов является Фредди Аду, который в 14 лет стал самым молодым профессиональным спортсменом США. Даже для менеджера он был настолько молодым, что некоторые не доигрывали до того момента, когда американец становился по-настоящему звездой. Трансфер Ибраима Бакайоко из «Монпелье» в «Эвертон» был оценен фанатами хорошо из-за того, что в Championship Manager нападающий много забивал, его цена превышала 10 миллионов фунтов, а англичанам удалось подписать африканца за 4,5. Однако в жизни все было не так: 7 голов в 28 матчах в единственном сезоне за клуб. Перечислять можно еще долго, потому что в каждой части игры были свои «легендарные» футболисты, но на двух футболистах хотелось бы остановиться поподробнее.

Футболисты, ставшие легендами многих карьер Championship и Football Manager

Возможно, самым любимым футболистом игроков менеджера за всю историю является Тонтон Дзола Мукоко. Шведа конголезского происхождения с гражданством Ганы (в игре у него не было гражданства ДР Конго, хотя Мукоко родился в Киншасе) можно было приобрести за скромные 500 тысяч евро из «Дерби Каунти», тем самым получив одного из лучших футболистов на многие годы вперед. До попадания в английский клуб у Мукоко в жизни многое произошло и поменялось. Сначала вместе с семьей он жил в Киншасе, в столице. Единственным местом для игры в футбол была улица. «Нужно было быть очень хорошим игроком, чтобы заниматься уличным футболом. Я был недостаточно хорош, поэтому большую часть времени просто стоял там и наблюдал. Именно так все и было в столице. Мы жили в обычном доме. Это был небогатый район, но я был счастлив», – говорил Тонтон в одном из интервью. Все было бы хорошо, но произошел случай, разделивший жизнь Мукоко на «до» и «после». Когда ему было 10 лет, погибают родители, и у него остается только старший брат, с которым он переезжает в Швецию.

Все подобные герои на юношеском уровне показывали высокий уровень футбола, и Мукоко не был исключением. Он быстро продвигался по карьерной лестнице молодежек «Юргордена», который переживал тяжелые времена, находясь во втором дивизионе. Многие итальянские клубы хотели подписать талантливого футболиста, но выбор он остановил на «Дерби Каунти», потому что в Англии жил его двоюродный брат и условия англичан были лучшими среди всех. В 17 лет ему был предложен первый профессиональный контракт. Тут и появилась популярность вследствие отличных характеристик в компьютерной игре. Может быть, Тонтон стал бы звездой не только в виртуальном мире, но этого уже мы никогда не узнаем. Узнав о смерти брата, который тогда находился в Конго, Мукоко вернулся в Швецию, не сыграв ни одного матча за «Дерби». Это так сильно потрясло его, что он решил закончить с футболом, хотя его карьера еще толком и не началась. «После смерти брата я забросил футбол. Я не мог сконцентрироваться на карьере. Федо всегда мне помогал. Именно он перевез меня в Швецию. У меня все было отлично. А потом мне позвонили и сказали, что он умер. Это был самый ужасный момент в моей жизни».

Через два года все-таки Тонтон возобновил карьеру в четвертом(!) по значимости дивизионе Швеции, откуда выбраться куда-то выше не смог. Получилось, что одна из главных звезд компьютерной игры, который должен был, по мнению фанатов, стать таким же крутым и в жизни, не смог оправдать надежды. Хотя, это никак не мешает Мукоко, даже наоборот. Ему до сих пор пишут письма, в которых рассказывается о успехах геймеров вместе с виртуальной моделью футболиста. Тонтона узнавали даже на паспортном контроле в Малайзии. «В игре все сложилось так, как должно было быть. В Championship Manager у меня вполне реалистичные навыки – я действительно играл десятку, вел атаку, проходил оборону на дриблинге. Если сравнивать меня с современными игроками, то я был как Месси. Да, я бы хотел, чтобы все вышло по-другому, но сейчас я все равно счастлив. Ведь у меня есть семья» , – говорил позже Мукоко.

Разработчики назвали в честь Мукоко переговорную комнату в офисе. Фото Тонтона возле именной двери

В следующей части Championship Manager появился новый «читер», который тоже был связан с Англией. Им был Черно Самба. Как и Мукоко, Самба родился в Африке, в Банжуле – столице Гамбии. Но уже в возрасте 6 лет вместе с семьей он переехал в Англию. В 13-летнем возрасте нападающий привлек к себе внимание, забив 132 мяча в 32 играх за молодежную команду футбольной академии из Пэкхема (района Лондона). Преуспел в подписании африканца «Миллуолл». Самбу вызывали во всевозможные молодежные сборные Англии. Во всех командах нападающий был одним из лучших. Даже попав в одну команду с Уэйном Руни, которого тоже считали очень талантливым, он смог себя показать. «В 16-17 лет я перешел в возрастную группу, где блистал Уэйн Руни. Главный тренер часто ставил нас обоих в атаку. Но когда он хотел сыграть в одного нападающего, то чаще ставил меня в стартовом составе, а Уэйна оставлял в запасе. Все считали, что я принесу Англии победу на чемпионате мира в 2006 году» , – говорил Самба. Когда Черно было 16 лет, «Ливерпуль» сделал предложение в размере двух миллионов фунтов, что было огромной суммой за футболиста, который не провел ни одного матча на взрослом уровне. «Миллуолл» отказался, потому что хотел выручить большую сумму через несколько лет.

Но по словам Черно, отказ продать его в мерсисайдский клуб поменял его отношение к футболу. Он перестал его любить, стал относиться как к работе. Все вокруг стали замечать, что среди юношей Самба был настолько крутым из-за физической подготовки, которая выделяла его. Повзрослев, он не смог продемонстрировать ни качественный удар, ни технику паса, ни скорость, которая выделяла его в компьютерной игре. Нападающий не провел ни одного матча за «Миллуолл» и по истечению контракта перешел в испанский «Кадис». Уже тогда практически никто не рассчитывал, что Самба может привести сборную Англии к каким-либо победам. Побывав в клубах из Англии, в финской «Хаке», в греческом «Панетоликосе» и в норвежском «Тенсберге» из третьего дивизиона, Черно принял решение завершить карьеру из-за полученной тяжелой травмы в возрасте 29 лет.

Многие клубы подписывали Самбу в клуб из-за CM-01/02, где он был крутым. Даже сам герой повествования играл за себя в компьютерной игре. «Я купил игру. Моя статистика там была великолепной. Обычно играл за «Манчестер Юнайтед» и всегда покупал себя в этот клуб. Я всегда бережно относился к своему персонажу в игре. Всегда предлагал виртуальному мне хорошую зарплату. Я был номером один в команде. Помню, мой персонаж получил травму, что меня расстраивало. Что я сделал, чтобы поднять себе настроение? Подписал новый улучшенный контракт». Теперь только в этом контексте и вспоминают футболиста, который считался даже лучше Уэйна Руни.

Начальные показатели футболистов, которые через несколько лет обеспечивали вашу команду трофеями

Гризманн, Жота, Сульшер, или почему Football Manager так популярен?

Чем игра от Sports Interactive отличается от других футбольных произведений искусства?

Во-первых, база данных и свобода действий, предоставляющая огромный выбор команд. Привести клуб с Фарерских Островов к победе в Лиге Чемпионов – пожалуйста; чертановскими воспитанниками стать обладателем еврокубка – пожалуйста; начать безработным с самыми худшими характеристиками и добраться до Мадридского Реала – пожалуйста; выйти на чемпионат мира со сборной Сан-Марино – пожалуйста.

Во-вторых, большее внимание уделяется полному управлению клуба: от настройки тактики до руководством обязанностей персонала в молодежной команде. Менеджеру необходимо принимать решение по подписанию того или иного футболиста или специалиста, который поможет достичь поставленной цели, и вносить изменения в состав по ходу каждого матча. И это еще не упомянуты тренировочный процесс, аналитика перед матчами и общение с коллективом.

В-третьих, красивые истории. В каждой долгой карьере появляются футболисты, которые становятся нашими легендами (подобно «читерам», о которых было сказано выше). После этого следить за успехами нашего героя в жизни становится интереснее. Возможно, была найдена будущая звезда, о которой вскоре будут говорить все.

Среди профессиональных футболистов есть много любителей Football Manager. Диогу Жота побеждал вместе с «Телфорд Юнайтед», который выступает в низших дивизионах Англии, в Лиге чемпионов 2030 года. Португалец не смог удержаться и подписал себя в команду. Веселая история, связанная с игрой, есть и у Андроса Таунсенда. Жена Андроса залезла в компьютер мужа после своего рабочего дня и увидела оповещение о штрафе за пропуск тренировки. Она сразу обратилась с вопросом к мужу. Оказалось, что нарушителем дисциплины был виртуальный Андрос, который под руководством реального Таунсенда решил нарушить дисциплину. За игрой в менеджер также были замечены Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Йоан Кабай.

Состав «Арсенала» под руководство Антуана Гризманна в 2023 году в FM 2019

Однако Football Manager в большей степени помогает геймерам понять суть спортивного менеджмента, после чего некоторые получают должности в профессиональном футболе и вырастают в тренеров. Самыми известными из них являются Оле-Гуннар Сульшер и Вилл Стилл. «Это фантастическая игра, я многое узнал о футболе» , – сказал в 2013 году Оле-Гуннар Сульшер. – Помню, что когда играл, думал так же, как и сейчас, уже будучи тренером – что хочу дать шанс молодым игрокам и увидеть их развитие. Многие из моих игроков играют в FIFA и Football Manager – я думаю, что это помогает им лучше понимать футбол».

Выступая за «Манчестер Юнайтед», норвежец поигрывал в FM после матчей матчей. Ему нравилось изучать трансферный рынок в поисках молодых игроков, которых он подпишет. Об истории бельгийского тренера «Реймса» было много сказано в начале 2023 года, когда новоиспеченный наставник показал восхитительный результат, которые демонстрирует до сих пор: «Я хотел говорить с игроками, я хотел выстраивать с ними отношения. Я неплохо играл и разбирался в футболе, но FM дал мне понимание, что такое быть тренером на самом деле. Я думаю, что Football Manager сделал меня тренером лучше, чем я мог бы быть».

Конечно, восхищают истории, когда человека, который добился успехов с клубом в виртуальном мире, подписывает этот же клуб, но уже в реальном. Андрей Павлович из Сербии с детства поддерживал «Бежанию» – футбольный клуб из низших дивизионов Сербии. Как часто бывает, именно за нее он начал играть. Добившись успехов с клубом, он отправил их в «Бежанию», ни на что не рассчитывая. Представители сербского клуба заметили парня, и предложили ему должность аналитика, но без зарплаты, потому что свободных финансов не было. Павлович согласился на такого вида работу.

Есть и свои рекорды у игры. Летом 2023 года Павел Сичинский из Польши обновил свой же рекорд по самой продолжительной игре в Football Manager. На сэйв было потрачено более 450 дней реального времени, что соответствует 528 годам в карьере. Начал он за исландский «Хабнарфьордюр», проведя 25 084 матча и выигрывая в 73% матчей.

Павел Сичинский – рекордсмен FM с самой продолжительной карьерой

Почему все-таки мы любим Football Manager? У каждого будет свой ответ на этот вопрос. Кому-то нравится искать на трансферном рынке футболистов для своей команды из подвала лиг страны, кто-то любит создавать победные тактики и подстраивать игру под соперников, а другие скажут, что любят развивать воспитанников. Но все это точно будет связано с получением эмоций от игры. Часто же происходят такие ситуации, когда при заходе в сейв из него уже не хочется выходить. FM позволяет делать невозможные вещи возможными. Учитывая, что с помощью апдейтов добавляются желаемые лиги и команды, то всегда можно играть за свой любимый клуб, в какой точке мира он бы не находился. Football Manager предоставляет возможности воплотить в реальности все свои тактические идеи, показать, например, что «автобусы» не изжили себя.

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Если говорить о своем опыте игры в Football Manager, то есть две любимые карьеры. Одна из них была за «Балтику», когда в 2050 году удалось выиграть за калининградцев Лигу чемпионов. Лидером той команды был датский нападающий Peter Skovby, который в раннем возрасте переехал из «Копенгагена». Теперь хочется, чтобы и Сергей Игнашевич смог добиться чего-то во главе «Балтики». Другая же была за команду из третьего дивизиона Сербии Studentski Grad, с которой удалось несколько раз выиграть высший дивизион и поиграть в Лиге яемпионов. Главная история той карьеры была связана с сенегальским полузащитником Мамаду Диатта, который был пришел еще в первом сезоне и прошел весь путь от третьего до первого дивизиона и Лиге чемпионов. В общей сложности он провел за клуб более 400 матчей. В жизни, конечно, пока что он далек от таких успехов, выступая за клуб Arras FA из подвалов Франции.

Пишите в комментариях свои красивые истории игры в Football Manager, как у вас появилась любовь к серии игр от Sports Interactive.