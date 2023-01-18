«Камон, файт!» Великая мотивационная речь в Медиалиге

Забили чемпионам на последний минуте.

Вы наверняка слышали, что сегодня стартовал третий сезон Winline Медиалиги.

В сезоне дебютировал FC Bus – проект Сослана (президент) и Алана (главный тренер) Гатаговых. Уже в первом туре FC Bus предстояла проверка топовым соперником – двукратными чемпионами 2Drots.

Матч проходил очень нервно: в первом тайме «самураи» дважды забили, но главный арбитр Александр Филимонов отменил голы из-за офсайда после просмотра видеоповтора. Много ругани, стычек, нервов – первый тайм затянулся на 60+ минут.

В начале второго тайма «дроты» все же забили. На 30-й минуте Манна приложился метров с 35.

У FC Bus не было моментов и казалось, что победе 2Drots ничего не помешает.

Но вмешался Алан Гатагов – за 50 секунд до конца второго тайма тренер взял красный мяч. Гол таким мячом считается за два, брать его можно на три минуты. У FC Bus на гол оставалось лишь 50 секунд.

Одновременно Гатагов взял тайм-аут: он метался между своими игрокам и кричал мотивационную речь.

«Туда, туда. Давай встань, ##### (пинает лежащего игрока FC Bus – Sports.ru). Давай-давай еще так же. Уан эгэинтс уан, Уан эгэинтс уан. Персональная опека! Дели, Уан эгэинтс уан, уан эгэинтс уан, уан эгэинтс уан».

В конце речи Гатагов подскакивал к каждому игроку и кричал в лицо два слова: «Файт! Файт! Файт! КАМОН, ФАЙТ! КАМОН, ФАЙТ».

Медиалига молниеносно отреагировала.

Гатагов что-то знает о тренерстве, ведь речь подействовала. FC Bus разыграли комбинацию на фланге: Володя XXL прострелил, а Крюков замкнул.

До конца матча оставалось совсем чуть-чуть – 19 секунд. 2Drots не успели отыграться и FC Bus победил в первом матче в Медиалиге. Эмоции Алана Гатагова после финального свистка – нечто.

Сначала рухнул на газон.

Затем начал извиваться.

Вскочил, закричал «сосать» и поцеловал брата.

Похоже, у медийного футбола появился новый мем, а у FC Bus – слоган.

Фото: скриншоты из ютуб-трансляции Winline Медиалиги