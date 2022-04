Уругвай и Гана сыграют на ЧМ спустя 12 лет после великого сэйва Суареса. Вы тогда тоже разбудили соседей?

От редакции: впервые этот текст вышел в 2020 году, а сейчас самое время прочитать его снова, потому что Уругвай и Гана попали в одну группу ЧМ-2022. Момент, который случился в их матче 12 лет назад, навсегда остался в истории футбола.

***

Шли последние секунды овертайма четвертьфинала ЧМ-2010 Уругвай – Гана. Мяч летел в пустые ворота уругвайцев, Луис Суарес оказался рядом, на раздумья была всего доля секунды, а на кону полуфинал чемпионата мира… В общем, он выставил руку и спас страну от гола. Каждый сделал бы так же.

Сначала Луис пытался обмануть португальского арбитра Олегариу Бенкеренсу, уверяя, что рукой сыграл не он, а выпрыгивавший рядом Хорхе Фусиле («Он в любом случае пропускал следующий матч из-за желтой» – оправдывался позже Суарес). Но фокус не удался: Суарес получил прямую красную, в ворота Уругвая поставили пенальти. На последней минуте дополнительного времени.

Убитый горем Луис побрел в раздевалку, натянув майку на лицо, чтобы спрятать слезы. Уже перед входом в тоннель он остановился – посмотреть на пенальти. Цена максимально высокая: если Гана забивает – выходит в полуфинал. Гьян разбежался и пробил в перекладину – Суарес невольно воскликнул «Гол!». Уругвай, казалось, был обречен, и этот незабитый пенальти по эмоциям действительно был как победный гол.

Овертайм закончился, и ликующий Суарес побежал в раздевалку. Там уже сидел защитник Гильермо Варела – он был травмирован и не попал даже в заявку.

В первую очередь Суарес позвонил жене Софи, чтобы узнать, как она себя чувствует. Софи сидела перед телевизором на последнем месяце беременности – и такие геройские спасения на 120-й минуте врачи ей, конечно, не рекомендовали. Луис старался взбодрить себя и жену шутками: «Спокойно, Софи, не вздумай рожать! Ладно, мне нужно идти, начинаются пенальти».

Суарес дико волновался.

В углу раздевалки стоял небольшой телевизор, на котором не работал звук. В сотне метров тянулась самая важная серия пенальти в их жизни, а Варела и Суарес в тишине сидели в пустой комнате, уставившись на экран.

Суареса распирало от волнения, а партнер был погружен в себя и не настроен болтать. Поэтому Луис переписывался с Софи.

Первым бил Форлан – точный удар.

Суарес: «Гол».

Софи тут же ответила: «Гол!».

Гана – мимо. Менса промахнулся. Луис: «Ну, давайте!».

Удар уругвайца Перрейры – промах. Луис: «Чао».

Напряжение нарастало, Суарес отложил телефон. Пока Уругвай вел в серии.

***

Игроки Уругвая стояли положив руки друг другу на плечи.

Сильнее остальных нервничал Себастьян Абреу по прозвищу Loco (сумасшедший). Из-за суеверий он не смотрел удары товарищей, но ему было любопытно, что там происходит. После каждого пенальти он спрашивал: «Что делал вратарь? Гадал?». К четвертому удару это всем надоело: «Хватит спрашивать, Loco, просто исполни паненку!».

Абреу подошел к мячу пятым, когда счет был 3:2. Муслера дважды взял пенальти ганцев, Уругвай промахнулся лишь раз – если Абреу забивает, Уругвай выходит в полуфинал.

В этот момент в раздевалке Варела и Суарес спорили:

Суарес: Он по-любому пробьет черпачком. Хотя нет, не будет он так бить… Или…?

Варела: Да нет, не пробьет он так.

Суарес: Да, ты прав, нельзя так ударить. Или можно? Черт возьми, я думаю, он исполнит паненку. Или не исполнит, ну не может же он…

Он исполнил.

Абреу аккуратно подсек мяч по центру ворот, заставив голкипера неловко завалиться на бок. Позже он рассказал, что решился на удар Паненки, потому что вратарь точно не ожидает такого в четвертьфинале чемпионата мира.

Без пенальти Абреу рассказывать эту историю и правда нет смысла:

🇺🇾@Uruguay v 🇬🇭@ghanafaofficial, 2010 #WorldCup quarter-final The very definition of late, late drama! 😲 pic.twitter.com/GrhcSSgAil