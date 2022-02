В «ПСЖ» Неймар часто пропускает 1/8 ЛЧ (3 раза за 4 сезона). Травмы испортили его карьеру в «Париже»

С дисквалификациями тоже беда.

Сейчас вы поймаете флэшбек.

Начало февраля. «ПСЖ» предстоит суперважный матч в 1/8 Лиге чемпионов. Вся надежда на Неймара, но упс – бразилец травмирован.

Неймар невероятно полезен на поле: в «ПСЖ» он забил 90 голов и отдал 55 ассистов. Но бразилец пропускает матчи так часто, что это невозможно игнорировать. В начале декабря (как раз когда Неймар восстанавливался от очередной травмы) El Pais выкатил пугающие цифры – бразилец пропустил 47 процентов матчей «ПСЖ».

Попробуем разобраться, как Неймар докатился до такого. Ниже – полная антология каникул бразильской звезды.

Начнем с главного: чаще всего Неймар пропускает игры из-за повреждений. За 4,5 сезона в «ПСЖ» бразилец получил 19 травм .

Остановимся на ключевых.

• Первый сезон в Париже – и сразу множество проблем. Осенью 2017-го Неймар дважды получал мелкие повреждения (минус два матча), а в январе 2018-го пропустил матчи с «Нантом» и «Лионом» – сначала из-за повреждение ребер, затем – из-за проблем с бедром.

• 26 февраля 2018-го – один из самых страшных моментов в карьере Неймара. В матче с «Марселем» бразилец оттянулся за мячом на свою половину поля, подвернул голеностоп и в слезах упал. Партнеры только секунд через тридцать осознали, что все серьезно, и выбили в аут. У суперзвезды диагностировали перелом пятой плюсневой кости (подробно о травме мы писали здесь), а позже уточнили, что бразилец также получил растяжение связок голеностопного сустава – операция и три месяца без футбола.

«Операция, проведенная доктором Родриго Ласмаром, прошла успешно. Она заключалась во внедрении винта, соединенного с трансплантатом, закрепленном на уровне поражения пятой плюсневой кости», – подробно описывал тогда «ПСЖ».

Неймар пропустил остаток сезона и восстановился только к чемпионату мира.

• 24 января 2019-го в кубковом матче со «Страсбуром» Неймар за несколько секунд трижды получил по ногам от Моатаза Земземи, потом неудачно наступил на газон и снова почувствовал резкую боль. Неймару прилетело за дерзкие финты: за несколько секунд до гола Неймар пробросил мяч над головой Земземи (так называемый rainbow flick) – соперники посчитали это провокацией. «Это стиль Неймара, – говорил хавбек «Страсбура» Антони Гонсалвес. – Но [после этого] ты не должен жаловаться, когда получаешь по ногам».

«ПСЖ» назвал эту травму рецидивом старого повреждения, но были и хорошие новости: винт, вставленный во время прошлогодней операции, не сместился, это упростило восстановление – на него ушло три месяца.

• 14 декабря 2020-го, матч против «Лиона» и очередной подкат, который не пережили ноги Неймара. Уже в добавленное время Тиаго Мендес прямой ногой влетает в лодыжку звезды. Мендеса удаляют, а Нея уносят на носилках в слезах. Сначала врачи всерьез подозревали перелом лодыжки, но обследование выявило только сильный ушиб. Почти месяц без футбола.

• 11 февраля 2021-го, 1/32 Кубка Франции. После возвращения прошел всего месяц – и очередная травма, в необязательной игре против «Кана». Неймар повредил приводящую мышцу бедра спустя несколько дней после дня рождения и пропущенной тренировки (формальная причина – гастроэнтерит). Возможно, тут есть связь.

«В связи с холодной погодой наступило подходящее время для мышечных травм, – рассуждал физиолог Жан-Бернар Фабр в интервью Le Parisien. – Говорят, что у Неймара были проблемы с желудком после дня рождения, он поздно лег спать и, вероятно, немного выпил. Мы знаем, что алкоголь или недостаток сна влияют на моторные функции мышц и сухожилий. А поскольку он в целом хрупкий футболист, сложился такой благоприятный для травмы коктейль».

• 29 ноября 2021-го, матч с «Сент-Этьеном». Иванн Масон жестко срубил Неймара: стопа неестественно вывернулась, и игрока в слезах унесли на носилках. Врачи диагностировали повреждение связок голеностопного сустава (здесь мы разбирали подробно), реабилитация заняла два месяца.

Важный нюанс: на transfermarkt.de считают травмами и матчи, пропущенные из-за отдыха (у Неймара таких четыре), четырехнедельный отпуск после Кубка Америки-2021 и разборки с руководством осенью 2019-го. Мы не будем включать такие матчи в список травм, но посчитаем их ниже, в общей таблице.

Грустный факт: Неймар ни разу не провел полный сезон за «ПСЖ» . В сезоне-2017/18 он пропустил из-за травм 21 матч, дальше – 23, 11, 17 и 14.

В «Барселоне» Неймар травмировался намного реже. За 4 года он пропустил 23 матча. И разу не выбывал дольше чем на месяц. Возможно, дело в особом отношении к бразильцу – он неоднократно жаловался, что в Лиге 1 арбитры лояльны к жестким фолам. Похоже на правду: самые тяжелые травмы Неймар получил именно от ударов, а рецидив повреждения 5-й плюсневой кости случился после того, как игрок «Страсбура» сфолил на Неймаре три раза подряд.

Неймара купили, чтобы вытащить провинциальный (в историческом плане) клуб к сияющему Кубку чемпионов. Но ЛЧ так пока и не покорилась «ПСЖ», во многом потому что Неймар травмируется в самые неподходящие моменты. За четыре сезона он трижды пропускал 1/8 финала Лиги чемпионов (матчи с Реалом пока не считаем – кажется, Неймар будет в заявке, но нет ясности, сыграет ли он).

• В самом первом сезоне после перехода (2017/18) Неймар сломал пятую плюсневую кость и выбыл на три месяца. А «ПСЖ», проиграв первый матч «Реалу» (еще с Неймаром), без бразильца уступил и дома.

• В январе второго сезона – рецидив травмы плюсневой кости и три месяца без футбола. Без Неймара «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов – вы наверняка помните зарубу с «Манчестер Юнайтед» и гол Рэшфорда на последней минуте ответной игры с пенальти.

• Только на третий год бразилец полноценно помог команде в плей-офф – и «ПСЖ» сразу добрался до финала. Да, надо сделать скидку на то, что доигрывали в одноматчевом формате.

• В сезоне-2020/21 Неймар получил аж четыре травмы, последняя – приводящей мышцы бедра – помешала сыграть против «Барселоны». Без него «ПСЖ» прошел дальше, а бразилец отыграл полные матчи против «Баварии» и «Сити».

За 4 сезона Неймар пропустил 5 матчей плей-офф из 15. Влияние на результат огромно: без бразильца «ПСЖ» выбывал из Лиги чемпионов в двух случаях из трех.

Есть популярный стереотип, что Неймар пропускает важные матчи из-за праздников: собственного дня рождения (5 февраля) и дня рождения сестры (11 марта). Это не так. В «Барселоне» Ней действительно почти каждый год получал карточки или незначительные травмы в эти даты. Но за 4,5 сезона в «ПСЖ» Неймар всего раз отдохнул в свой день рождения: в 2018-м Унаи Эмери легально дал ему выходной и не включил в заявку на кубковый матч с «Сошо» (играли 6 февраля).

Остальные случаи – серьезные травмы, в которых тяжело увидеть симуляцию.

Осенью 2017-го мы подсчитали карточки Неймара за всю карьеру. В качестве ориентира был выбрал Пепе – из-за позиции и стиля игры он обязан много фолить. Результаты оказались внезапными: у Неймара лишь на одну красную меньше (8 против 9), а по желтым он превосходит Пепе (138 против 123).

Неймар много фолил в «Сантосе» (четыре красные), был чуть сдержаннее в «Барселоне» (одно удаление), а в «ПСЖ» постоянно получает дисквалификации.

Аномалией выглядит только сезон-2021/22, но в нем Неймар отыграл так мало (14 матчей), что просто не успел заработать карточки.

Время от времени фолят все игроки, перебрать желтых по ходу сезона не страшно. Но Неймар стабильно получает глупые удаления и длинные дисквалификации. Бразильца подводит эмоциональность после поражений.

Февраль 2019-го, 1/8 Лиги чемпионов, «МЮ». На последних минутах арбитр ставит пенальти: Рэшфорд безупречен, парижане вылетают. Неймар не играл, но после матча атаковал арбитров в подтрибунном помещении и пытался ворваться в их комнату. Итог – 3 матча дисквалификации в еврокубках (позже сократили до двух).

В апреле того же года «ПСЖ» проиграл стильному «Ренну» в финале Кубка Франции. После матча Неймар включил Кантона и ударил болельщика, который кричал оскорбления и снимал на камеру. Бан на три матча.

Сентябрь 2020-го, «ПСЖ» проигрывает «Марселю» (0:1). На поле вспыхивает конфликт, Неймар из-за спины бьет в голову защитника «Марселя». Прямая красная и матч дисквалификации.

Итог повышенной эмоциональности – минус 13 матчей за «ПСЖ».

Попробуем финально посчитать, сколько матчей «ПСЖ» пропустил Неймар. Суммируем травмы, дни отдыха, дисквалификации, другие эпизоды (осенью 2017-го Неймар пропустил матч из-за того, что клубы не утрясли детали по трансферу, а на старте сезона-2019/20 – целых четыре матча из-за конфликта с боссами «ПСЖ»).

Всего за 4,5 сезона Неймар пропустил 125 матчей. За этот же срок «ПСЖ» сыграл 252 раза. Проще говоря, 49 процентов матчей «ПСЖ» провел без Неймара.

Казалось, что сезон-2021/22 должен стать расцветом Неймара. В мае продлили контракт до 2025-го (с зарплатой 30 миллионов евро в год), летом купили старого приятеля Месси. Но пока проблемы только прогрессируют.

В сезоне-2021/22 Неймар пропустил даже больше обычного. На начало февраля он сыграл в 14 матчах из 35. С результативными действиями тоже проблемы: 3 гола и 3 ассиста (все в Лиге 1).

Возможно, это связано с физической формой. В августе Неймара сфотографировали на яхте с ощутимым пузом. Затем форвард сыграл за Бразилию, и на месте живота футболка ощутимо оттопыривалась (Неймар признался, что надел джерси на размер больше – неясно, как это опровергает лишний вес). Напоминает историю Азара, который после 30 резко потолстел и с новым телом начал постоянно травмироваться.

Neymar in 2019: «I would like to play with Hazard.» Meanwhile Neymar in 2021: Started to look like Hazard 😂 pic.twitter.com/mgTg3MCuVu