«Они похожи на двух гроссмейстеров, схватка умов Фишера и Спасского».

От редакции: Впервые этот текст был опубликован перед финалом ЛЧ-2020/21. Публикуем его обновленную версию перед новым раундом противостояния Тухеля и Гвардиолы.

В 2021-м Томас Тухель стал первым тренером, который дошел до финала Лиги чемпионов два года подряд с разными командами. Сначала его «ПСЖ» не справился с «Баварией», зато спустя год с «Челси» в третий раз подряд переиграл «Ман Сити» Пепа Гвардиолы (1:0).

Предыдущие две победы случились в Англии. За первые 4 месяца в Лондоне Тухель расправился с кучей топовых тренеров, в том числе дважды досталось Гвардиоле. В полуфинале Кубка Англии «Челси» победил на «Уэмбли» 1:0, а в Премьер-лиге – 2:1 на «Этихаде».

Пеп пообещал, что использует эти поражения как урок перед финалом ЛЧ. Тогда это ему не помогло, но в следующем сезоне АПЛ каталонец уже приноровился к Тухелю и дважды обыграл его с минимальным счетом 1:0. Томас отзывался о сопернике с традиционным восхищением:

«Когда играешь с командой Гвардиолы, понимаешь, что наступил самый сложный матч. Сейчас он тренер лучшей команды Европы, они – эталон в лиге. Игра против Пепа – это высокий уровень, и важно самому быть на высоком тренерском уровне, чтобы вселить в свою команду уверенность и показать лучший футбол».

У Тухеля получилось обыграть Пепа только с шестой попытки. Когда они работали в Германии, силы были слишком неравны: «Майнц» Тухеля дважды проигрывал «Баварии» Гвардиолы, а «Боруссия» немца дважды проиграла и один раз сыграла вничью с мюнхенцами.

Первый финал в их противостоянии случился именно там. В решающем матче за Кубок Германии все решилось только в серии пенальти.

При этом взаимное уважение и симпатия чувствовались всегда. Тухель еще во время работы в «Майнце» несколько раз летал в Барселону, чтобы вживую изучить команду Гвардиолы. Он прочитал все биографии Пепа и признавался, что та «Барса» была для него эталоном командной игры.

Однажды тренер «Майнца» смотрел в автобусе документалку про Гвардиолу. Когда на экране появился график, на котором были показаны схемы «Барсы» по прохождению обороны, он внезапно поставил на паузу и залип.

«Для кого-то эта картинка ничего не значила, – говорит в интервью The Independent бывший спортдиректор «Майнца» Кристиан Хайдель. – Но для Тухеля это кладезь информации. Экран оставался на паузе в течение двух часов. Именно столько Тухель потратил на изучение графиков».

Сам Тухель в интервью FourFourTwo объяснял свое отношение к методам каталонца так: «Гвардиола – лучший тренер в мире, даже если ему не нравится это признавать. Его работа в «Барселоне» произвела на меня сильное впечатление. Но это не значит, что я буду копировать его стиль. Это невозможно».

Их первая встреча вне футбольного поля произошла в 2014-м – в мюнхенском баре Schumann’s. Об этом многочасовом разговоре участники той встречи рассказывают до сих пор.

«Мы с Пепом говорили о Томасе вскоре после того, как я пришел работать спортивным директором «Баварии» в 2014 году, – рассказывает в интервью The Athletic Михаэль Решке. – Он спросил меня: «Кто самый интересный молодой немецкий тренер?» Я сказал: «Тухель». Пеп ответил: «Да! Мы играли против «Майнца» в прошлом сезоне, и они действительно хотели выиграть у нас. Многие команды паркуют автобус и счастливы, если не проигрывают с разгромным счетом. Но он давил нас. С «Майнцем»! Я очень уважаю его».

В Мюнхене «Майнц» вел после первого тайма, но в итоге все же проиграл 1:4. А в ответном матче команда Тухеля дала серьезный бой, пропустив только на 82-й и 86-й минутах. Бесстрашная игра «Майнца» в тех матчах восхитила Гвардиолу, поэтому когда Решке сказал, что договорился выпить с Тухелем, каталонец сразу же решил присоединиться к их компании.

По словам Решке, изначально в разговоре чувствовалось, что мастер говорит с учеником: Тухель задавал много вопросов, а Гвардиола очень подробно отвечал.

Но вскоре они уже говорили на равных:

«Я сам очень люблю говорить о футболе, но не думаю, что я вставил хоть слово. Я был простым зрителем. Они говорили на смеси немецкого и английского, вообще не использовали никаких научных терминов, но временами за ними было трудно угнаться. Они могли вспомнить десятки конкретных ситуаций из давнего прошлого и обсудить, как все могло бы обернуться, если бы произошли какие-то изменения.

Они были так поглощены разговором, что другие люди в баре и даже официанты не осмеливались подойти к ним. Они провели в этом пузыре почти 4 часа.

Большую часть времени они переигрывали целые игры в головах. Я не мог поверить, как они запомнили мельчайшие подробности. Что-то вроде: «Почему ты перевел крайних защитников в центр во втором тайме против «Реала» в 2009-м?»

Это было похоже на наблюдение за двумя гроссмейстерами, схватку умов Фишера и Спасского. Или Цицерона и Сократа, которые обсуждают философию футбола».

В интервью The Independent Решке снова не обошелся без шахматных аналогий: «Я просто сидел там, не веря глазам. Это было потрясающе, как партия Гарри Каспарова и Анатолия Карпова.

Эти тренеры способны читать игру на более высоком уровне. Они видят то, чего не увидим мы с тобой. Думаю, что 10 лет назад Пеп создал новую идею футбола. Он оказал главное влияние на футбол за последние 30 лет. Все умные молодые тренеры – Юлиан Нагельсманн, Томас Тухель – находятся под его влиянием. Вы можете увидеть это и в Англии».

Через несколько недель Тухель, Гвардиола и Решке снова встретились. В мюнхенском ресторане Brenner к ним присоединился Петер Херманн – бывший помощник Юппа Хайнкеса в «Баварии» (2011-2013, с 2017 года входил там в штаб Ковача и Флика).

Сейчас ему 71 год, а на тот момент он уже трижды выходил в финал ЛЧ. Но разговор Гвардиолы и Тухеля поразил даже его. The Athletic приводит его впечатления со слов Решке: «Он поблагодарил меня и сказал, что на следующее утро позвонит жене, чтобы сказать ей, что уходит из футбола. Почему? «Я всегда думал, что немного разбираюсь в футболе, но я уже не так уверен… Эти парни находятся в другой лиге».

Несмотря на то, что в Германии Тухель ни разу не обыграл Гвардиолу, после ухода из «Баварии» Пеп предлагал боссам мюнхенцев именно кандидатуру Томаса.

«Он создал фантастическую команду в «Дортмунде». При этом его стиль стал узнаваем практически сразу, – говорил каталонец. – Томас помешан на футболе. Он постоянно ищет новые приемы и совершенствуется как тренер. Мне нравится в нем эта черта».

Тухель, Решке и президент «Баварии» Ули Хенесс потом и правда встречались в Мюнхене, но до назначения не дошло.

Пеп и Тухель продолжали общаться и регулярно обмениваются сообщениями. В 2017-м оба тренера столкнулись в ЛЧ с «Монако». Французы в 1/8 финала выбили «Сити» и вышли на «Боруссию» Тухеля. The Guardian сообщал, что Гвардиола поделился с немцем видео со специальной тактической камеры, которая показывает все поле. Правда, дортмундцам это тоже не помогло.

Каталонец был очень рад, когда Тухель перебрался в АПЛ: «Добро пожаловать! Это выдающийся тренер, и я уверен, что он добьется успеха. Рад, что Тухель теперь здесь, в Англии. Когда я тренировал «Баварию», мы играли против его «Майнца» и «Боруссии». Он проделал там невероятную работу. То, как «Боруссия» играла при нем в мой последний сезон в Германии, – это потрясающе. Нам тогда пришлось бороться с ними, чтобы выиграть чемпионат. Томас – мой друг. Рад видеть его здесь».

Перед первым матчем в Премьер-лиге друзья-соперники о чем-то пообщались между собой. «Он рассказал мне свою тактику на финал Лиги чемпионов. Теперь я ее знаю!» – пошутил Гвардиола.

Тогда же Пепа спросили о той самой первой встрече в мюнхенском баре. «Мы говорили о футболе, футболе, футболе и еще раз футболе. Вот и все, – начал тренер «Сити». – Мы говорили о наших чувствах, о нашей любви, о хороших и плохих игроках на тот момент. У меня была хорошая еда и хорошее вино, это был отличный момент, чтобы пообщаться. Приятное воспоминание. Конечно, у нас хорошие отношения. Я уважаю его. Он знает, и я знаю, что мы хотим победить».

А Тухель снова выдал речь, полную уважения к сопернику: «Мы дважды их обыграли, но в финале «Сити» будет уже другой командой. Против команд Гвардиолы всегда чрезвычайно тяжело. Я играл против его «Баварии», сейчас встречался с «Ман Сити». Я годами наблюдал за тем, как прогрессирует его «Барселона», как она учится его футболу, как можно атаковать и как можно обороняться. Он создавал машины для побед, и именно это он сейчас сделал в Англии.

Можно смело сказать, что «Ман Сити» и «Бавария» в этом сезоне и в прошлом были ориентиром для европейских клубов. Мы пытаемся сократить разрыв, а футбол хорош тем, что это можно сделать даже за 90 минут. Это реально, и мы постараемся достичь этого в финале».

Тогда у Тухеля все получилось, но теперь его ждет новая встреча с Пепом. В роли тренера «Баварии» уже он сам.

Фото: globallookpress.com/Martin Rickett via imago-images.de, imago sportfotodienst, Andreas Gebert/dpa; East News/PIERRE-PHILIPPE MARCOU / POOL / AFP