18-летний англичанин создал команду из посетителей паба. 9 лет спустя клуб в еврокубках

«Бруно’С Мэгпайз» назвали в честь «Ньюкасла».

Лига конференций дарит даже самым локальным командам чувство причастности к чему-то большому. Самый свежий пример произошел в стартовавшей на днях квалификации ЛК – гибралтарский «Бруно’С Мэгпайз» обыграл североирландский «Крузейдерс» 2:1.

Ответка сегодня (14 июля), но для «Мэгпайз» история уже случилась. Еще 10 лет назад этого клуба не существовало – пока он не зародился в одном из местных баров.

Основатель занял 1000 фунтов у бабушки с дедушкой и пошел создавать клуб. В тренеры пригласил друга Алана Ширера

Англичанину Луи Пери исполнилось 18, когда его бабушка с дедушкой приобрели бар Bruno’s в Гибралтаре. Когда он переехал к ним, то столкнулся с проблемой. В Портсмуте Луи играл в футбол на уровне графства, но в Гибралтаре заниматься любимым хобби оказалось проблематично.

«В Англии или Ирландии есть лиги и сооружения, где можно играть в футбол сколько угодно. Очевидно, что это не высший дивизион. В Гибралтаре буквально только одна лига – и она главная для страны. Больше ничего нет, потому что нет полей (в Гибралтаре один стадион). Здесь работало много эмигрантов, которые хотели играть, но у них не было собственной команды».

Переломным моментом стал эпизод, когда Луи попал в клуб, который не побеждал два года. Он сделал дубль в товарняке, играя левым защитником, но после матча ему сказали, что эту позицию занимает помощник тренера. Пери понял намек – и задумался о создании собственной команды.

К тому моменту Луи уже осознал, что такой запрос есть не только у него. Гибралтар – дом для игорных и букмекерских компаний, которые расположены там из-за налоговых условий. Сотрудники этих компаний часто собирались в Bruno’s, вместе с Луи попивали пиво и обсуждали спорт.

Идея выступить в местном чемпионате им понравилась, поэтому вскоре Пери просто зашел в офис Гибралтарской футбольной ассоциации – и спросил, может ли он открыть клуб. В 2013 году для участия хватило 1000 фунтов. У Луи не оказалось и таких денег, поэтому он предложил бабушке с дедушкой проспонсировать команду.

Тренера парень долго не искал и нанял одного из посетителей бара – Мика Эмблтона. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, Мик и Луи позже стали большими друзьями. «Подошел к нему и сказал: «Хочу собрать команду, но я всего лишь подросток. Не могу тренировать или даже просто стоять в стороне. Я хочу играть», – рассказывал Пери о том, как убедил тренера.

Мик и Луи при подписании первого игрока

У Эмблтона нашлось одно условие: так как он являлся давним болельщиком «Ньюкасла» и близким другом Алана Ширера – в название клуба обязательно должно быть слово «сороки».

Так появились «Бруно’С Мэгпайз» («Сороки Бруно») – все таки бар Bruno’s дал команде не только средства к существованию, но и первых футболистов с тренером.

«Сейчас оглядываюсь назад и смеюсь над тем, что вступительный взнос для игроков составлял несколько пинт в баре Bruno’s. Гости паба составляли большую часть команды», – вспоминает Луи.

Пери убедил руководителя «Уотфорда» вложиться в команду. Теперь клуб из бара добрался до финала Кубка

«Мэгпайз» заявились во второй дивизион, который на тот момент еще существовал (в 2019-м две лиги объединят в одну). В том же 2013-м Гибралтар вошел в УЕФА, что повлекло за собой изменения в местном футболе. Появились деньги за попадание в еврокубки, в погоне за которыми гибралтарские инвесторы начали открывать новые клубы. Большинство из них закрывались практически сразу.

«Мы понятия не имели, что происходит. Это была полностью команда паба, только что сформированная, чтобы позволить группе эмигрантов повеселиться. Однако вскоре выяснилось, что команды здесь могут претендовать на еврокубки. Это застало нас врасплох».

Мик тренировал два года, Луи получил травму в 2016-м. Оба были вынуждены уйти, чтобы дать команде развиваться. Пери сконцентрировался на управлении и поиске дополнительного финансирования. К тому моменту он параллельно работал агентом по недвижимости и вспомнил про одного из клиентов – британского фигуриста Хейга Унджяна, который в 1971 году выиграл бронзу чемпионата Европы. В футболе он известен как вице-председатель «Уотфорда».

После предложения Луи Унджян согласился стать миноритарным акционером и сопредседателем «Мэгпайз». Незадолго до прихода Унджяна клуб выиграл второй дивизион и стал последним чемпионом в истории турнира. После этого федерация закрыла вторую лигу.

С каждым годом клуб становился все более профессиональным. Луи нанял спортивного и финансового директоров, юриста, директора по развитию.

В команде сделали ставку на игроков из Англии, Испании и Гибралтара, хотя есть также представители Бразилии, Мексики, Канады и Ганы. Испанский полузащитник Хосе Галан претендует на звание самого путешествующего футболиста – он играет уже в 15-й стране.

В прошлом году банда заняла четвертое место в чемпионате и вышла в финал Кубка, где проиграла в самой концовке (вели 1:0 до 88-й минуты). Это позволило «Мэгпайз» впервые в истории прорваться в еврокубки.

Один из главных авторов такого успеха – молодой английский тренер Натан Руни, который возглавил команду в январе прошлого года и сразу наладил игру и результат.

«Считаю, что у Натана есть шанс стать тренером сборной Гибралтара в ближайшие несколько лет. Думаю, в будущем он станет хорошим тренером в Англии, – говорит спортивный директор клуба Янсен Дэлли. – Оцениваю его очень высоко. У него нет потолка, небо – его предел. Он тот, кого мы не сможем удержать надолго».

Еще одно важное достижение – у «Мэгпайз» есть болельщики. «Мы создали фан-базу, – говорит Луи. – Мы единственная команда в Гибралтаре, у которой есть реальные фанаты, а не только друзья или родственников игроков».

Луи сейчас 28 лет – он владелец того самого бара, где игроки и болельщики до сих пор собираются после матчей. «Это фантастическая история, – заключает Луи. – Лига конференций – другое измерение. Просто невероятно вспоминать, как мы с Миком сидели в баре и вынашивали планы о команде. Я думаю о многих глупых вещах, которые мы сделали, пытаясь сохранить команду. Если мы выиграем, то поедем в Швейцарию, чтобы сыграть с «Базелем». Это удивительно».

Фото: twitter.com/BrunosMagpies ; Gettyimages.ru/ Stu Forster