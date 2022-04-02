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Как устроен футбол в Азии? Россия бы выиграла местный Кубок? А ЛЧ (кстати, у Халка не получилось)?

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Российский футбол подвис в неопределенном статусе – не исключили из ФИФА, но отстранили от всех международных турниров. Перспектива возвращения туманная – если ориентироваться на пример Израиля, УЕФА будет непросто найти российским командам соперников.

Гипотетический выход – переезд в другую континентальную ассоциацию (например, Азию). РФС пока даже не думает над таким вариантом, но вот это «пока» и смущает. А что если Россия в ближайшем будущем и правда станет частью АФК? Как там вообще устроен футбол? Какие есть турниры? Отвечаем на базовые вопросы.

Вместо Евро – Кубок Азии. Фавориты мимо турнира практически не пролетают

Если в УЕФА входит 55 стран, то в Азиатскую конфедерацию (АФК) – 47. Три федерации когда-то ушли из Азии – Израиль (1954-1974), Казахстан (1992-2002) и Новая Зеландия (1964-1966). Еще две уже не существуют – это Южный Вьетнам и Южный Йемен.

Главный турнир сборных в АФК – Кубок Азии. Как и Евро, турнир проводится раз в четыре года. Интересно, что история у соревнования даже побогаче: азиатский чемпионат стартовал с 1956 года, тогда как европейский – с 1960-го. 

Еще одно отличие: с 2007-го турнир проходит через год после чемпионата мира (а не через два, как в Европе). С 2019-го за Кубок Азии бьются 24 сборные, с этого же времени отменили матч за третье место – теперь как на Евро дают две бронзы. 

Отбор на турнир частично совмещен с квалификацией на чемпионат мира. На следующий Кубок, который пройдет в 2023 году в Китае, уже квалифицировались 13 команд.

Фаворитам нужно сильно постараться, чтобы каким-то образом пролететь мимо Кубка Азии. Иран поедет на турнир в 15-й раз подряд, Китай – в 13-й, Саудовская Аравия – в 11-й,  Япония – в 10-й, Ирак – в 8-й, Южная Корея – в 7-й. Австралия после перехода из Океании попала на 5-й турнир подряд – и во всех предыдущих случаях выходила там в плей-офф.

За всю историю чемпионат выигрывали 9 сборных. Самые титулованные – японцы (4 победы). По три трофея забрали саудовцы и иранцы. У Южной Кореи два чемпионства, но они четыре раза проигрывали в финале. Впрочем, у саудовцев также есть три поражения в решающем матче.

Из ближайших к нам стран лучшее достижение у Узбекистана – полуфинал Кубка Азии-2011. Тогда в матче за третье место команда Вадима Абрамова проиграла Южной Корее – 2:3. 

Лучший бомбардир в истории Кубка Азии – Али Даеи с 14 мячами. Тот самый иранец, за рекордом которого по голам за сборную (109) долго гнался Криштиану Роналду (115). Из действующих игроков ближе всех к нему еще два Али – 25-летний катарец Али Алмоез и 31-летний форвард из ОАЭ Али Мабхут. У обоих по 9 голов. А вот у хорошо знакомого нам иранца Сердара Азмуна – 6.

Россия бы побеждала в Кубке Азии? 

Экс-игрок «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир считает, что да.

«В современных реалиях все возможно, думаю, уже ничто в этом мире не сможет меня удивить. Сейчас сложилась неординарная ситуация, и если бы Россия  выступала в Азиатской конфедерации, мне было бы интересно на это посмотреть. Россия точно была бы в числе сильнейших команд и вполне могла бы претендовать на победу в Кубке Азии», – считает Уилкшир.

Австралийцы в 2006-м сами перешли в Азию из Океании. В 2011-м они вышли в финал Кубка (с Уилкширом в составе), а в 2015-м взяли трофей, став единственной в мире сборной, выигрывавшей чемпионаты двух конфедераций. В двух остальных случаях австралийцы добирались до четвертьфинала.

А что с объективными данными? Давайте оценим два рейтинга.

• Таблица коэффициентов ФИФА. Здесь Россия в том числе и из-за отсутствия игровой практики повалилась вниз – уже 36-я. Три команды из азиатской конфедерации выше – Южная Корея (29-я), Япония (23-я) и Иран (21-е). В случае дальнейшего простоя падение неизбежно. Именно поэтому рейтинг ФИФА в случае России – не совсем надежная метрика оценки текущей формы. Текущую форму оценить вообще сложно, когда команда не играет в футбол. Но можно сравнить Россию с азиатскими командами на дистанции. 

• Усредненный рейтинг Эло за всю историю. По принципу похож на рейтинг ФИФА, но еще и дает возможность оценить среднее место команды на дистанции. То есть привязка к текущей форме меньше, взгляд шире. Плюс – единичные провалы не так влияют на рейтинг. Россия идет на 23-м месте в мире, и тут россияне опережают другие страны АФК. Южная Корея и Иран – в середине четвертого десятка.

Вывод: исторически Россия сильнее других азиатских команд, в том числе и Австралии. 

Что с личными встречами? На чемпионатах мира Россия трижды попадала в одну группу с азиатскими командами – и далеко не всегда это заканчивалось хорошо. На ЧМ-2002 россияне проиграли Японии 0:1, которые на домашнем турнире вышли из группы с первого места, тогда как Россия осталась без плей-офф.

На ЧМ-2014 тот самый гол в ворота Акинфеева привел к 1:1 с Южной Кореей. В итоге обе команды из группы не вышли. В товарняках Россия играла с корейцами лучше: 2:1 в 2013-м и 4:2 в 2017-м.

Успешный опыт с азиатской командой на ЧМ вы прекрасно помните: 5:0 против Саудовской Аравии в 2018-м. С саудовцами россияне играли товарняк еще в 1993-м – и тогда Россия проиграла 2:4.

С Ираном в товарищеских играх тоже не заладилось: 0:1 в 2011-м и 1:1 в 2017-м. Не лучше статистика и с набирающим силу Катаром: 1:1 в 2011-м и 1:2 в 2016-м. Была еще победа 5:2, но это 1996 год, который уже давно ни о чем не говорит.

А сложно ли через Азию попасть на ЧМ? 

Тут продолжим сравнение с Австралией, которая вполне успешно сменила прописку на азиатскую. С 2006 года австралийцы отбираются на каждый чемпионат мира. Правда, в отборе к ЧМ-2022 начались проблемы. Австралия пропустила саудовцев и японцев, поэтому теперь сыграет сразу два стыка – сначала азиатский с ОАЭ, а затем против пятой команды Южной Америки. 

Если получится пройти такое сложное сито, то Азия получит рекордное представительство на ЧМ – 6 сборных. Напрямую уже вышли Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия, плюс Катар на правах хозяев турнира. 

На ЧМ-2018 от Азии приехало пять команд: те же иранцы, саудовцы, корейцы и японцы вышли напрямую, а австралийцы – через стыки. И это пока рекорд по представительству. С 1998-го по 2014-й у Азии было по четыре сборные, а до этого еще меньше. 

Южная Корея – самая успешная азиатская команда на ЧМ. Участвовала намного чаще остальных (с учетом ЧМ-2022 будет 11 турниров), а на домашнем чемпионате в 2002-м добилась наивысшего для азиатского футбола достижения – с Гусом Хиддинком вышла в полуфинал.

Корейцы выходили в плей-офф ЧМ еще дважды: в 1966-м это сделала КНДР, а в 2010-м – Южная Корея. Из группы на турнире также выходила Саудовская Аравия (1994) и Япония (2002, 2010, 2018).

Удивительный факт: в 1950-м с чемпионата мира снялась Индия – и одной из причин бойкота называлось решение ФИФА о запрете игры без обуви. По другой версии, индийцы просто недооценили турнир – отдали приоритет Олимпиаде. К слову, на Играх индийской сборной препятствий не чинили – в 1948-м они спокойно играли там босиком!

Знакомимся с азиатской ЛЧ: больше участников на групповом этапе, делятся на Запад и Восток, финал из двух матчей

Главный турнир клубного футбола в Азии – Лига чемпионов АФК. В нынешнем формате он проводится с 2003 года, а вообще ведет историю с 1967-го. 

Самый титулованный клуб – саудовский «Аль-Хиляль». Они действующие чемпионы, а всего у команды из Эр-Рияда четыре победы. По странам больше всего трофеев у Южной Кореи (12), Японии (7) и Саудовской Аравии (6).

В 2021-м групповой этап расширили с 32 клубов до 40. Он разделен на две зоны – пять групп из Западной Азии и пять групп из Восточной Азии. В каждой группе привычные для нас 4 участника, но формула выхода в плей-офф отличается. Победители групп выходят напрямую, а вот остальные 6 участников определяются по результату среди команд, занявших вторые места (по три лучших от Западной и Восточной Азии).

Групповой этап и 1/8 финала проводятся в первой половине года (февраль – май), а плей-офф после этого – во второй половине (август – ноябрь). Матчи на выбывание играются в двухматчевом формате, включая финал. Правда, в последние два года из-за ковида финал играли одни матчем.

Нынешний сезон – последний по прежней системе. С сезона-2023/24 два главных азиатских турнира перейдут на схему осень/весна. Кроме того, изменится и количество разрешенных легионеров. Сейчас в турнирах АФК действует правило 3+1, по которому на поле могут находиться три любых иностранца и один из Азии. Теперь комбинацию хотят изменить – рассматриваются варианты с 4+2, 5+1 и 5+2.

Есть ли аналог Лиги Европы и таблица коэффициентов?

Второй по значимости клубный турнир Азии – Кубок АФК. Он появился в 2004 году, чтобы дать возможность соревноваться представителям тех стран, уровень футбола в которых не дотягивает до ЛЧ. 

Здесь вы не найдете корейских, японских или саудовских команд, поэтому два самых титулованных клуба турнира – кувейтский «Аль-Кувейт» и иракский «Аль-Кува». У обоих клубов по три победы. Всего в турнире было 11 победителей. В 2011-м трофей забрал узбекистанский «Насаф».

Для определения представительств стран в азиатской ЛЧ и Кубке АФК существует рейтинг клубов. Это аналог таблицы коэффициентов УЕФА, который основан на результатах команд за последние четыре года. Рейтинг по итогам этого сезона будет использоваться для распределения мест в 2024 году. Пока в лидерах Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, Узбекистан, Иран, Катар и ОАЭ. 

Правда, нужно учитывать еще и разделение на Запад-Восток. Например, в Лиге чемпионов могут участвовать представители 24 стран (по 12 лучших с каждого региона). Первым двум странам в регионе дается три прямых слота в ЛЧ и один в квалификацию. Дальше представительство стран идет по нисходящей. 

«Зенит», «Спартак» и ЦСКА лучше азиатских топов? Как китайские клубы играли в ЛЧ с Халком и Витцелем? Что с клубным футболом в Австралии?

Сравнить клубы сложнее, чем сборные, но есть несколько косвенных параметров. Для начала обратимся к рейтингу от  FiveThirtyEight. Это сайт, который получил огромную популярность в США из-за прогнозов на президентские выборы, а затем математически стал разбирать и спорт. 

В частности FiveThirtyEight составляет индекс футбольной силы, по которому сравнивает 640 команд со всего мира. Рейтинг обновляется после каждого матча, причем учитывает не только результаты, но и показатели вроде xG и стоимости составов. Минус – Азию там представляет только Китай, Япония и Австралия. 

Рейтинг показывает, что средний уровень российских клубов выше. Самая высокая позиция у «Зенита» – 47-е место. Остальные команды за первой сотней: ЦСКА – 100-й, «Краснодар» – 122-й, «Динамо» – 129-й, «Сочи» – 153-й, «Спартак» – 161-й, «Локомотив» – 199-й. 

Японские клубы близко: «Кавасаки» – 107-й, «Кашима Антлерс – 172-й, «Иокогама» – 175-й. Китайская тройка лидеров послабее: «Гуанчжоу» – 254-й, «Бэйцзин Гоань» – 308-й, «Шанхай Порт» – 313-й. Австралия еще ниже: «Мельбурн Сити» – 383-й, «Сидней» – 470-й, «Ньюкасл Джетс» – 513-й.

С некоторыми оговорками клубы также можно сравнить по стоимости на Transfermarkt. Понятно, что эти ценники не главный ориентир для трансферного рынка. Особенно если сравнить европейский и азиатские чемпионаты, где масштаб трансферов совершенно несопоставим. Однако некоторое понимание эти цифры дают.

Прямо сейчас топ-5 самых дорогих составов РПЛ выглядит так:

Показатели лидеров азиатских лиг заметно скромнее: саудовский «Аль-Хиляль» – 60 млн евро, китайский «Шанхай Порт» и катарский «Эр-Райян» – по 33 млн, эмиратский «Аль Айн» – 26 млн, японский «Виссел Кобе» – 24 млн, южнокорейский «Чонбук Хендэ Моторс» – 23 млн, иранский «Персеполис» – 12 млн, австралийский «Мельбурн Сити» – 11 млн. 

Кстати, мы не очень часто слышим о клубном футболе Австралии. Он заметно отличается от привычного нам, так как построен по аналогии с североамериканскими лигами. А-лига – это закрытый чемпионат (без выбывания и повышения в классе) из 11 австралийских клубов и одного новозеландского. Турнир состоит из двух частей: регулярного сезона и матчей на вылет. Победитель регулярки получает звание «Премьер», а выигравший плей-офф – «Чемпион».

В Австралии есть потолок зарплат и лимит на легионеров. Заявить можно только 5 иностранцев – все они могут выходит в старте. Периодически некоторые владельцы клубов хотят продавить увеличение до шести легионеров, но против выступает профсоюз австралийских игроков. Они считают, что это ограничит развитие местных футболистов и скажется на уровне сборных.

Все осложняется тем, что в Австралии нет единого второго дивизиона, а уровень полупрофессиональных региональных лиг намного ниже 11 профи-клубов из А-лиги. В Азии австралийские клубы стреляют не так уж часто, но успехи случаются. В 2014-м «Уэстерн Сидней Уондерерс» выиграл Лигу чемпионов, а в 2008-м «Аделаида Юнайтед» дошла до финала.

Кажется, что российскому футболу ближе пример Китая. В 2016-м сюда активно потекли деньги от государственных, полугосударственных и частных компаний. Активно тратили даже команды второго дивизиона (китайская ФНЛ по тратам зимой-2016 вообще попала в топ-4), рынок оказался раздут. Особенно внутренний – в Китае все это время сохранялся жесткий лимит на легионеров (4+1 из Азии), поэтому в первую очередь взлетели цены на местных футболистов. За футболистов, которые даже не дебютировали за сборную, платили по 10-20 миллионов евро.

Однако приезд Халка, Витцеля, Оскара и Рамиреса не привел к победам в ЛЧ. Главные успехи китайского футбола случились до денежного изобилия: «Гуанчжоу» выигрывал ЛЧ в 2013-м и 2015-м. Играли в основном китайцы с вкраплениями не самых звездных бразильцев, зато тренировали их сначала Марчело Липпи, а затем Луис Фелипе Сколари.

В прошлом году Китай резко поменял курс: там ввели новый лимит на легионеров, установили жесткий потолок зарплат и даже запретили спонсорские названия – все это привело к массовому отъезду звезд. 

Победитель азиатской ЛЧ зарабатывает намного меньше, чем участник группового этапа европейской ЛЧ

Денег в азиатском футболе заметно меньше, чем в Европе. Победитель ЛЧ получает 4 млн долларов, а финалист – 2 млн долларов. Полуфинал оценивается в 250 тысяч, четвертьфинал – в 150 тысяч, 1/8 – в 100 тысяч.

Для сравнения, в Лиге чемпионов УЕФА только за победу на групповом этапе выплачивается 2,8 млн евро, а за ничью – 930 тысяч. Просто за выход в группу каждая команда получает 15,6 млн евро. Выход в 1/8 финала приносит еще 9,6 млн евро, в 1/4 – 10,6 млн, в полуфинал – 12,5 млн, в финал – 15,5 млн. Победитель получает еще 20 млн евро.  

А что с расходами? Если не учитывать китайский пузырь с покупками Оскара и Халка за 60 и 55 миллионов евро соответственно, то в остальных лигах все гораздо скромнее. Самая дорогая покупка в истории саудовской Премьер-лиги – прошлогодний переход бразильца Матеуса Перейры, за которого «Аль Хиляль» отдал «Вест Брому» 18 млн евро. В Японии 11 млн заплатили за Жо – и это рекорд. В Корее больше 5 миллионов за игрока никогда не выкладывали. В Катаре есть пример Сея Накадзимы, за которого «Аль Духаил» заплатил аж 35 миллионов (сыграл всего 13 матчей). Но это точно исключение – обычно верхняя планка там проходит по отметке в 10-13 млн.

Рекордные траты РПЛ (точнее, «Зенита») – 40 миллионов евро. Столько платили за Витцеля, Халка и Малколма.

Для примерного понимания разрыва с азиатским футболом – оценочная стоимость лиг по данным Transfermarkt:

🇸🇦Саудовская Аравия – 332 млн евро, 🇯🇵Япония – 296 млн, 🇦🇪ОАЭ – 211 млн, 🇰🇷Южная Корея – 166 млн, 🇨🇳Китай – 163 млн, 🇶🇦Катар – 161 млн, 🇮🇷Иран – 114 млн, 🇦🇺Австралия – 99 млн, 🇺🇿Узбекистан – 77 млн.

В Европе это уровень между Грецией (375 млн евро) и Казахстаном (99 млн). Общая рыночная стоимость игроков РПЛ – 885 млн евро.

Сон Хын Мин – с отрывом главная звезда азиатского футбола. Ближайший конкурент – Азмун

В Азии тоже выбирают футболиста года. С 1988-го по 1991-й это неофициально делала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), в 1993-м АФК подхватила традицию, а с 1994-го конфедерация делает это официально. Если считать с 1994-го, то чаще всех побеждали представители Саудовской Аравии и Японии (по 5 раз), Ирана (4) и Катара (3).

Иранский супербомбардир Али Даеи получил награду в 1999-м. Дважды лучшим игроком Азии признавали узбекского полузащитника Сервера Джепарова (2008 и 2011). Кроме него две победы только у японца Хидетоши Накаты (1997, 1998). С 1989-го по 1991-й трижды лучшим признавали корейца Ким Джу Сона, но тогда приз вручался неофициально.

В списке обладателей награды не так много знакомых фамилий. А вот споров об объективности – достаточно. 

Например, в Азии игнорировали звезду «МЮ» Пак Чжи Суна и Сюнсуке Накамуру («Реджина», «Селтик», «Эспаньол»), когда те номинировались на «Золотой мяч». АФК с 2005-го просто решила не награждать тех, кто не может присутствовать на церемонии лично. 

Чтобы снизить градус возмущения, в 2012-м АФК организовала награду для лучшего игрока вне Азии. Тут у нас уже знакомые лица: трижды награду забирал Сон Хын Мин (2015, 2017, 2019), по разу побеждали австралиец Майл Единак (2014) и японцы Синдзи Кагава (2012), Юто Нагатомо (2013), Синдзи Окадзаки (2016) и Макото Хасебе (2018). В 2013-м второе место занял Кейсуке Хонда из ЦСКА.

В последние два года АФК не раздает награды из-за пандемии, поэтому снова активизировалась IFFHS. В 2020-м и 2021-м они назвали лучшим Сона из «Тоттенхэма».

Есть в Азии и свой аналог France Football. Сомнительные критерии выбора победителя от АФК спровоцировали появление в 2013-м независимой награды – от редакции Titan Sports. Это самая тиражируемая спортивная газета Китая. Она определяют игрока года на основании опроса журналистов из разных стран. 

Доминирование Сона здесь неоспоримо – 7 побед за 9 лет. Разбавили серию только Хонда в 2013-м и Окадзаки в 2016-м. В последние два года вторым после корейца финишировал Азмун.

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Денис Лактионов, который 10 лет играл в Южной Корее и даже получил там паспорт с именем Ли Сон Нам, против разворота российского футбола в Азию:

«Это будет регресс. Если мы хотим расти, нам нужно стремиться туда, где футбол топ-уровня. Сегодня мы попали в сложную ситуацию, но она когда-нибудь закончится. Мы не должны загонять себя в азиатскую лигу. Азиатский клубный футбол очень сложно сравнивать с европейским. Только если такая ситуация с отстранением от турниров будет продолжаться несколько лет. Только тогда можно задуматься о таком решении».

Нет сомнений, что в случае перехода в Азию Россия с остаточной мощью будет там одним из лидеров. Но важно помнить, что российский футбол набрал эту мощь (в том числе и финансовую) в конкуренции с лучшими. Получится ли ее сохранить/преумножить в Азии? 

Израиль из-за политики играл то в Европе, то в Азии, то в Океании. Это почти детектив

У Бразилии – 22-й ЧМ подряд (были на всех). А у Мексики и Кореи серия без пропусков длиннее, чем у Франции

Фото: globallookpress.com/Du Jian/ZUMAPRESS.com, Yohei Osada/AFLO ; REUTERS/David Klein; РИА Новости/Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков, Александр Гальперин; Gettyimages.ru/Shaun Botterill/ALLSPORT

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