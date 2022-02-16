«У нас почти нет отношений». Между «ПСЖ» и «Реалом» раскол – а Перес еще и опоздал на совместный ужин перед ЛЧ

Конфликт не только из-за Мбаппе.

Перед матчем «ПСЖ» и «Реала» президенты клубов поужинали вместе. Ужин – часть протокола всех матчей Лиги чемпионов, но встреча Флорентино Переса и Нассера Аль-Хелайфи особенная, так как руководители не встречались после краха Суперлиги, где они оказались по разные стороны. Похоже, личная встреча не помогла снизить градус напряженности.

По данным Marca, ужин в парижском ресторане Pavilion (три мишленовские звезды) начался без Переса, так как президент «Реала» опоздал на встречу на 26 минут. Мадридцев там также представляли гендиректор Хосе Ахель Санчес и спортдиректор Эмилио Бутрагеньо.

После ужина Аль-Хелайфи в эфире Canal+ подтвердил холодную войну: «Я не буду скрывать – у нас почти нет отношений с «Реалом». Не собираюсь возвращаться к тому, что произошло. Я верю в доступный для маленьких клубов футбол. А они [в «Реале»] так не думают, вот и все».

До Суперлиги у Переса было все хорошо в Катаре: бизнес на миллиарды и теплые отношения с владельцем «ПСЖ»

Перес возглавляет Grupo ACS – одну из крупнейших строительных компаний мира. ACS не выиграла контракты на строительство стадионов к ЧМ-2022, но активно занималась созданием другой инфраструктуры. Группа и ее дочерние компании строили два здания за 151 млн евро, пять водохранилищ за 560 млн, автомагистрали за 1,2 млрд и трамвайные линии за 400 млн.

В 2018-м Le Parisien со ссылкой на испанские медиа писал, что у Переса дружественные отношения с эмиром Катара и владельцем «ПСЖ» шейхом Тамимом Аль-Тани. Кроме того, у «Реала» есть очень большой магазин на искусственном острове «Жемчужина Катара» недалеко от Дохи. Тогда же писали, что Перес имеет хорошие отношения с Аль-Хелайфи.

Перес даже осторожно вступался за «ПСЖ», когда парижане взяли за одно лето Мбаппе и Неймара: «Мы должны уважать фэйр-плей, как и все остальные. Думаю, если они провернули это, то это потому, что они могли это сделать».

Теперь в «Реале» считают, что Аль-Хелайфи выслужился перед Чеферином ради власти и послаблений по ФФП

До 2021 года Перес и Аль-Хелайфи, несмотря на большую конкуренцию между клубами, нашли способ сосуществования. Они старались никогда публично не критиковать друг друга.

Однако все изменила Суперлига, идею которой активно продвигал «Реал». После того, как «ПСЖ» помог УЕФА развалить проект, отношения сильно испортились.

Версия из свежего текста L’Equipe: «Позиция «ПСЖ» была воспринята мадридским боссом как предательство, поскольку парижский клуб участвовал в первых обсуждениях этого мятежа, прежде чем передумал и решил не вмешиваться. Провал Суперлиги отправил в изгнание три ведущих клуба проекта и, наоборот, укрепил позиции Аль-Хелайфи в европейском футболе, который вскоре стал главой Ассоциации европейских клубов (ECA) вместо Андреа Аньелли.

«Реал» также подозревает, что «Париж» пошел на это, чтобы выслужиться перед президентом УЕФА Александром Чеферином и получить взамен финансовое облегчение по фэйр-плей».

Но Перес не сдается. На Генеральной ассамблее сосьос мадридского клуба он заявил: «Суперлига Европы – это не просто новый турнир, это нечто большее. Она пытается изменить текущую динамику футбола, потому что, если мы ничего не будем делать, игра постепенно умрет. УЕФА отверг любой диалог с Суперлигой, и в то же время всему миру была представлена нереальная история. Болельщикам сообщили, что клубы-основатели хотели отказаться от национальных соревнований».

Перес опасается, что государства скупают клубы («ПСЖ», «Ман Сити», «Ньюкасл») – и обещает бороться с этим

В ноябре Перес поделился опасениями о политике таких клубов, как «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл»: «Мы должны выполнять условия контрактов, и мы стараемся приглашать в клуб хороших, лучших игроков. Но им нужно платить. Сейчас ты предлагаешь за игрока 200 миллионов, но его отказываются продавать. Для них лучше, чтобы срок контракта истек. То, что делают клубы, спонсируемые государствами, прямо сейчас – это безумие. Они просто не продают игроков.

Я борюсь с этим, потому что управление клубом – это главное. Это важнее денег, поступающих со стороны. Наступит момент, когда государства будут владеть 30 лучшими клубами Европы. Это противоречит принципам европейского сообщества. Я пришел, чтобы бороться с этим. Я борюсь с этим с момента прихода в клуб».

Президент «Реала» высказывается все острее из-за пандемии. Он говорит, что ланштафт навсегда изменился: «Мы переживаем важнейший момент в истории «Реала» и футбола в целом. Пандемия изменила все. Ее последствия были разрушительными и продолжают таковыми быть».

Еще одна проблема – острый конфликт вокруг Мбаппе

Летом война «ПСЖ» с «Реалом» за Килиана Мбаппе раскалилась максимально. По данным El Chiringuito, мадридцы предложили «ПСЖ» щедрые 160 млн евро, но получили отказ. L’Equipe писал, что парижане готовы отпустить Мбаппе только за 200 миллионов, несмотря на то, что контракт завершается следующим летом и в 2022-м игрок может уйти бесплатно.

Дальше в дело включился Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамада Аль-Тани. Это самый активный представитель семьи в соцсетях: например, именно он сообщил о завершении переговоров с Месси еще до официального объявления. Халифа бин Хамад вышел в твиттер и с сообщением по Мбаппе: «Если вы согласны с обозначенной ценой, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом. Последний шанс».

Испанский комментатор Хосе Мануэль Морено сообщил в твиттере, что по этому поводу думают в «Реале». «Я спросил Флорентино Переса по поводу предложения, сделанного по лидеру «ПСЖ», и президент сказал: «Они уже ответили, и грубо», – написал Морено.

Мбаппе летом подтверждал, что если бы парижский клуб его отпустил, то он ушел бы только в «Реал». Осенью Перес продолжил нагнетать, заявив, что подпишет Килиана в 2022-м. А затем добавил: «Я надеюсь, что к 1 января получится все решить».

В «Париже» снова взбесились. «Это пора прекращать. Неуважение к клубу и Килиану. Такое нельзя терпеть», – заявил спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.

После этого Перес немного ослабил давление: «Меня неправильно поняли. Я говорил о том, что нам нужно дождаться следующего года, чтобы получить какие-либо новости об этом. Мы всегда с уважением относимся к «ПСЖ», с которым у нас хорошие отношения».

Похоже, Флорентино все же лукавит. Вряд ли кто-то из сторон считает, что отношения между двумя клубами хоть немного напоминают хорошие.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Denis Doyle; REUTERS/Gonzalo Fuentes