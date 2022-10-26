В нашем хоккее растет новая звезда: уже в 16 лет Иван Демидов − лучший бомбардир МХЛ

Главная звезда действующих чемпионов.

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Во второй половине октября лучшим бомбардиром сезона МХЛ-2022/23 стал 16-летний нападающий «СКА-1946» Иван Демидов. У него 26 (10+16) очков в 18 матчах. Ситуация уникальная: ближайшие преследователи в гонке бомбардиров 2002 и 2003 годов рождения – на два-три года старше.

Нападающий дебютировал в лиге в 2021-м, в 15 лет – и в первом сезоне (2021/22) набрал 21 (10+11) очко в 25 играх. Сейчас суммарно у Ивана 20+27 в 43 матчах − и так результативно до 17 лет в МХЛ раньше играли только два человека: Никита Кучеров и Матвей Мичков. 17 лет нападающему «СКА-1946» исполнится 10 декабря − и к этому времени он вполне может обойти Кучерова в бомбардирском и снайперском зачетах U17.

Топ-5 снайперов U17 в истории МХЛ:

5. Кирилл Капризов — 18 голов 3. Рихардс Букартс — 20 3. Иван Демидов — 20 2. Никита Кучеров — 29 1. Матвей Мичков — 55

Топ-5 бомбардиров U17 в истории МХЛ:

5. Павел Бучневич — 44 (15+29) 4. Рихардс Букартс — 45 (20+25) 3. Иван Демидов — 47 (20+27) 2. Никита Кучеров — 54 (29+25) 1. Матвей Мичков — 84 (55+29)

В интервью Иван Демидов рассказал о своих исторических достижениях, игре вместе с братом Семеном. Также форвард поделился, почему стал нападающим, как Евгений Малкин связан с его игровым номером и какую книгу прочитал пять раз.

«У Мичкова очень хорошо развито голевое чутье, такое нельзя натренировать»

− «СКА-1946» − действующий обладатель Кубка Харламова. Чувствуется, что вы принципиальный соперник для любой команды?

− Да, это чувствуется, потому что каждая команда хочет забрать очки у чемпионов. Но мы тоже настраиваемся на каждый матч, так что нет никакого недонастроя.

− При такой конкуренции «СКА-1946» идет первым в «Золотом» дивизионе. В чем секрет?

− Хорошая работа тренерского штаба, все ребята хотят показать себя и доказать, на что они способны. Результат этого – первое место на данном этапе. Дай бог продолжим в том же духе и закончим сезон на первом месте.

− Рейтинг снайперов до 17 лет сидит в голове?

− В принципе нет, только ребята где-то подшучивают. Но для меня самого главная цель на матч − победа команды. Если получается еще и забить − это вдвойне хорошо, потому что я помогаю команде своими шайбами.

− Рекорд Матвея Мичкова в 55 шайб выглядит просто невероятным.

− Ну он исключительный. У Матвея очень хорошо развито голевое чутье, такое нельзя натренировать. Это тебе либо дано, либо нет. У него это есть. Помимо таланта он еще очень усердно работает над собой, в совокупности это дает результат.

− Ощущаете, что вышли на лидирующие роли в команде и появилась необходимая уверенность?

− Да, это чувствуется, в том числе ощущаю доверие тренерского штаба. Нет той неуверенности в себе, которая была в сезоне-2021/22, когда я играл за «СКА-1946». Сейчас я полностью уверен в своих силах.

− То, что были знакомы с Владимиром Филатовым по сборной, помогло при адаптации?

− Да, вы все правильно сказали, мы с Владимиром Викторовичем были знакомы еще с Кубка Глинки/Грецки, причем не только с ним. С Андреем Викторовичем Мироновым и Андреем Андреевичем Кадейкиным тоже. Мы хорошо знали друг друга еще до моего прихода в «СКА-1946». Поэтому мне не составило никакого труда влиться в коллектив.

«Не надо читать что про вас пишут в интернете»

− Помните свои эмоции от чемпионства «СКА-1946»?

− Да, помню. Я был очень рад за всю систему, все-таки столько лет не могли выиграть Кубок Харламова – и наконец это произошло. Эмоции не передать словами, я был очень рад за парней, которые играли. Отпраздновать у меня толком не получилось, так как на следующий день я играл за 2005 год, у нас тоже был важный матч.

− Когда трофей так близко − увеличивается мотивация?

− Конечно, после такого мотивация очень сильно повышается, потому что хочется самому попробовать это на себе. Хочется повторно выиграть Кубок Харламова для команды.

− В одном из интервью вы говорили, что ваше поколение можно сравнить с поколением Овечкина и Малкина. Что нужно делать, чтобы оно доросло до такого же уровня?

− Мне кажется, просто самим ребятам не нужно об этом думать и загадывать наперед. Надо делать свою работу и спокойными шагами идти к цели. Не надо читать, что про вас пишут в интернете – нужно стараться от этого отключаться и абстрагироваться. Если мы будем просто выполнять свою работу, то все будет хорошо.

− То есть вы не читаете о себе? О рекорде среди снайперов до 17 лет?

− Нет, больше ребята из команды об этом говорят, могут пошутить на эту тему. Сам я стараюсь абстрагироваться от этого.

− Владимир Филатов назвал вас «фанатом хоккея». В чем это проявляется?

− Наш главный тренер правильно сказал, потому что я не могу чувствовать себя в форме без дополнительных тренировок. К примеру, если я вечерком не схожу руками поработать или побросать, то на следующий день не буду себя так хорошо ощущать, не буду чувствовать шайбу. Помимо технической работы я стараюсь работать и над физикой, беру пример со знаменитого баскетболиста Коби Брайанта. Много читал про него, про его подход к делу, это просто сумасшествие. Стремлюсь к тому, чтобы повторить всю его работу.

− Также ваш тренер сказал, что вас всей системой подводят ко взрослому хоккею. Как это проявляется?

− В организации игры. Система «СКА-1946» схожа с главной командой. Все, что мы делаем в МХЛ, в будущем нужно будет перенести на высший уровень, и нам не должно составить особого труда это сделать.

− В команду КХЛ привлекаются более опытные игроки: Сергей Иванов, Арсений Коромыслов, Дмитрий Бучельников, Матвей Мичков. Это мотивирует молодых игроков из «СКА-1946»?

− Да, это определенный стимул. Я играл вместе со всеми этими ребятами за «СКА-1946». Когда ты видишь, что их поднимают во взрослую команду, ты задаешь себе вопрос: «Почему я тоже не могу туда попасть?». Это очень мотивирует, ты начинаешь работать в два раза больше, чтобы заслужить свой шанс.

− В чем вам нужно прибавить, чтобы его заслужить?

− В первую очередь нужно обрати мясом и набрать физические кондиции. В остальном тоже нужно по чуть-чуть добавлять: катание, скорость на льду и принятии решений, потому что во взрослом хоккее все быстрее. Где-то мне не хватает системности, нужно улучшать игру в обороне. Это главные аспекты, над которыми я стараюсь работать.

− В МХЛ у вас очень равная статистика. Вы больше снайпер или плеймейкер?

− Наверное, у меня это 50/50. Если у есть выгодная позиция для броска − я, конечно, брошу. Если вижу, что партнер один или хочет открыться в какую-то зону, то я ему накину – и он забьет. Поэтому не могу отнести себя ни к одному, ни ко второму. Я скорее универсальный игрок, могу и бросить, и отдать пас.

− Чем система СКА отличается от других?

− «Хоккейный город» − это, как мне кажется, мечта любого хоккеиста. Здесь созданы все условия для развития, я это очень сильно почувствовал, перейдя сюда. Не могу сказать, что в «Витязе» у были плохие условия, но все же они не были такими, как в СКА. Думаю, комплекс здесь лучший в России, а то и в мире. Тут есть все для хоккея.

«Брат занимался хоккеем, у меня не было другого выбора»

− Как вы пришли в хоккей?

− Меня привели родители, мой старший брат к тому времени уже занимался хоккеем. Можно сказать, что у меня не было другого выбора. Мне сразу понравилось. Сначала катался со старшими ребятами, потом начал играть за свой год. Моим первым тренером был Дмитрий Владимирович Терехов, он работал с 2005 годом в Дмитрове. Так как я сначала тренировался со старшими ребятами, когда пришел в свой год, то уже умел хорошо кататься, плюс много работал со своим отцом, зимой постоянно ходили на каток. Первые шаги в хоккее мне дались легко. Пока все ребята учились кататься, я уже хорошо умел это делать, поэтому у меня было больше времени работать над чем-то другим.

− Есть ценный совет из детского хоккея, который вам особенно запомнился?

− Первый тренер говорил и нам, и по сей день прививает ребятам, что, когда играешь в детской команде, не стоит больше играть на коллектив. Ты должен для начала вырасти в определенный комок, из которого уже можно будет лепить игрока. Поэтому в детстве я думал, что лучше где-то сыграть на себя, развиться, чтобы потом уже научиться командной игре. Если в детстве ты в основном будешь играть на команду, то в будущем не будешь индивидуально развит. Позднее это сделать намного тяжелее.

− Вас сразу поставили в нападение?

− Да, меня сразу поставили в нападение, когда я пришел. Если в детстве ты хорошо катаешься, тренер видит, что ты можешь оббежать соперника и забить, то тебя ставят в нападение.

− Ваш старший брат Семен говорил, что в детстве перед ним был выбор: футбол или баскетбол. Вы в другом спорте себя не видели?

− Как и любой хоккеист, летом он играет в футбол, я тоже играл за свою футбольную команду в первенстве области. Но это было просто увлечение на лето. Я приходил, помогал парням, но никогда не задумывался о том, чтобы перейти в футбол. В приоритете и тогда, и по сей день у меня хоккей.

− Недавно вы вышли на лед в одной пятерке с братом. Ждали этого?

− Да, я этого ждал. Раньше мы уже выходили в одной команде, но не в одном звене, поэтому, когда нас поставили в одну пятерку, я этому очень обрадовался. Мы в целом очень похожие игроки, я знаю его стиль, знаю, куда ему отдать пас. Он тоже заранее знает, куда я откроюсь, мы чувствуем друг друга, поэтому этот опыт дался очень легко.

− Что для вас в приоритете: сыграть красиво или эффективно?

− Даже не знаю, мне просто нравится играть в хоккей, но в хоккей не прямолинейный, а красивый. В детстве я спрашивал у деда, за кого он болеет – отвечал: «Я болею за красивый хоккей». Я стараюсь где-то красиво обыграть, если будет момент − бросить. А если есть вариант вырезать пас на пустые ворота, то выберу его. Но в такие моменты тоже нужно чувствовать грань. Понимать, когда ты можешь сделать что-то красивое, а когда надо сыграть на результат и забросить простую, «корявую» шайбу.

«Остров сокровищ перечитывал раз пять»

− Номер, как и вашему брату, высчитали родители по дате рождения и нумерологии, или все не так запутанно?

− Нет, просто, когда мне было лет семь, у нашей команды были первые матчи. Это 2012-й – тогда на чемпионате мира зажигал Евгений Малкин. Он мне очень понравился как хоккеист, поэтому я решил взять 11-й номер. Сейчас этот номер занят у нас в команде, поэтому я взял 91-й.

− Если говорить о Малкине образца 2012 года, предпочитаете пересматривать старую или новую школу?

− Если в плане командной игры − то старая школа, особенно люблю смотреть фрагменты с «Русской пятеркой». Мне очень нравится смотреть за их игрой, за тем, как они чувствовали друг друга. Однако хоккей меняется, поэтому нужно смотреть что-то современное и учиться у нового поколения. Нужно брать понемногу у игроков и старой, и новой школ.

− Чем занимаетесь в свободное время?

− Уроки делаю. У меня в принципе и нет свободного времени. Если выходные, то могу сходить в баню с друзьями, пару часиков поиграть в видеоигры, вот и все.

− Как обстоят дела с учебой?

− Сейчас я в 11 классе, в этом году сдаю ЕГЭ. От этого уже будет зависеть, куда я буду поступать. Скорее всего в НГУ имени Лесгафта, пока об этом еще не думал.

− Какие предметы близки?

− Русский и литература мне ближе.

− Часто читаете?

− Последней прочитал книгу Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». К чтению отношусь нормально: могу прочитать интересную книгу, но не увлекаюсь этим. Любимая книга − «Остров сокровищ». Я ее перечитывал, наверное, раз пять.

− Какие у вас цели на сезон?

− Личных целей у меня особо нет, командная одна: снова выиграть Кубок Харламова и оставить его в Петербурге.

Фото: ska.ru