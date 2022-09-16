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Молодежка «Локомотива» сняла вратаря, чтобы отыграться − игрок сделал передачу в свои пустые ворота

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Курьез дня.

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«Локо-76» − вторая молодежная команда «Локомотива» − в гостях уступала «Ирбису» (1:3). Тренерский штаб ярославцев снял вратаря, чтобы попытаться отыграться. Нападающий «Локо-76» начинал атаку, сделал передачу назад − шайба залетела в собственные (пустые) ворота.

В хоккейных протоколах автоголов нет, поэтому шайбу записали на нападающего «Ирбиса» Раиля Газизова, который последним в своей команде коснулся шайбы.

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