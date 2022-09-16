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«Много смотрю за Кэйлом Макаром: принял шайбу – а у него уже 2-3 варианта для продолжения атаки». В КХЛ дебютировал защитник 2005 года

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Проспект «Омских Ястребов» Михаил Гуляев на старте сезона сыграл в трех лигах.

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Михаил Гуляев – один из самых перспективных российских защитников 2005 года рождения. В сезоне-2021/22 воспитанник новосибирского хоккея дебютировал за «Омских Ястребов» в МХЛ. В 54 матчах регулярки он набрал 35 (7+28) очков, а затем продолжил ассистировать партнерам в плей-офф: 5 передач за 13 игр Кубка Харламова – вместе с командой он стал бронзовым призером.

Летние сборы Гуляев провел с основой «Авангарда» и дебютировал за команду на турнире в Сочи. Правда, новую регулярку начал все же в МХЛ и заработал 2 (1+1) очка против «Стальных Лисов». Первый гол сезона у защитника получился что надо: мощный и точный бросок от синей линии.

После этого игрока подняли в команду Всероссийской хоккейной лиги «Омские Крылья» – а 15 сентября он сыграл первый матч за «Авангард» в чемпионате КХЛ. Против «Барыса» защитник провел на льду 7:32 секунды (14 смен) и заработал показатель полезности «+1» – а уже на следующий день набрал первое очко в лиге против той же казахстанской команды, отметившись ассистом при голе Толчкинского.

В интервью официальному сайту МХЛ Михаил рассказал о принципиальности игр с магнитогорцами, сборах с «Авангардом», советах Антона Белова, первых шагах в хоккее и целях на сезон.

«Стальные Лисы» – самый принципиальный соперник»

– Вы начали сезон огненным матчем со «Стальными Лисами»: забили гол, отдали передачу. Что скажете о первой игре?

– «Стальные Лисы» – наш серьезный соперник. Мы долго боролись с ними в последнем плей-офф. Это хорошая команда. Мы сразу готовились к активной игре, хорошо начали, прогрессировали весь матч, реализовали моменты и победили.

– Чувствовалось, что магнитогорцы хотят отомстить за поражение в плей-офф?

– Конечно, они хотели, это чувствовалось, но у них не получилось. Обыграть такого соперника дорогого стоит. Мы начали сезон с победы, это поможет команде и каждому игроку.

– Игроки «Лисов» рассказывали, что поражение от «Ястребов» в плей-офф стало серьезным ударом. Вы испытывали противоположные чувства?

– Безусловно, у нас была очень молодая команда. Сейчас, наверное, мы стали еще моложе. Для каждого молодого парня плей-офф – нечто невероятное. МХЛ – новый уровень. Все мечтают играть в плей-офф, а нам удалось обыграть лидера регулярного чемпионата.

– После третьего места от «Ястребов» будут ждать большего результата?

– Конечно, тем более в Омске играют три команды: КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Игрок может получить опыт в любой лиге, чтобы прогрессировать с каждым днем. Тех, кто хорошо проявил себя в сезоне-2021/22, вызвали на сборы с командами ВХЛ или КХЛ. Все зависит от работы.

– Можно назвать «Лисов» самым принципиальным соперником для «Ястребов»?

– Да, это проявляется не только в МХЛ. Когда мы играли по школе, все матчи с «Металлургом» были серьезными. Неважно, какой год – 2004-й или 2005-й. Встречались два сильных соперника. В каждом матче мы сражались.

– А как насчет «Сибирских Снайперов»?

– Это моя бывшая команда, но не такой принципиальный соперник, как «Стальные Лисы».

– Когда выходите играть против бывших партнеров, замечаете подколы и провокации?

– Конечно. В каком-то смысле ты получаешь кайф от этого. Тебя могут подколоть, а ты сделаешь это же в ответ. Для хоккея это нормально. Чаще всего говорят что-то про счет. Когда соперник выигрывает, могут сказать: «Смотри на счет! Куда ты лезешь!». И так далее.

– Вы научились контролировать эмоции и не отвечать на это?

– На подколы – да, научился терпеть. Иногда бывают не подколы, а откровенные наезды от людей, которых даже не знаешь. Эмоции могут захлестнуть, получаешь удаления. Это, конечно, вредит команде.

– Вы техничный защитник, который любит подключаться к атакам. Ощущаете, что против вас играют плотно и иногда грубо?

– Да, нападающие есть нападающие. Их всегда трое. А когда подключается защитник, обороне становится тяжелее. С другой стороны – хорошо, что против нас стараются играть активнее. Дополнительная плотность помогает прогрессировать. Против меня стараются играть активно, действуют ближе ко мне, чтобы осталось меньше пространства и времени на принятие решений.

«Тренеры «Авангарда» мне ничего не запрещали»

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– Вы провели предсезонку с «Авангардом», играли за первую команду на летних турнирах. Быстро перестроились обратно к молодежному хоккею?

– Хоккей везде один. Отличаются скорости, в КХЛ все быстрее. Игроки взрослее и габаритнее. В МХЛ скорости пониже – мне было не так тяжело. Но пока что я не суперзащитник. Все соперники хорошие, со всеми нужно играть правильно, нельзя зазнаваться. На каждый матч я выхожу с целью победить. Неважно, кто играет против нас.

– Что вернулось в вашу игру после «Авангарда», когда выходите в МХЛ?

– В «Авангарде» из-за возраста и опыта было меньше моментов для подключений. В МХЛ я стал больше играть с шайбой. В КХЛ скорости выше, иногда перестраховывался, когда принимал решения. Важно не ошибаться.

С другой стороны – хоккей состоит из ошибок. Кто не ошибается, тот не растет. Тренеры «Авангарда» мне ничего не запрещали. Просили играть так, как я умею. Но в каких-то моментах больше действовал по заданию и не рисковал.

– Вам легко отказаться от творчества в пользу более шаблонных решений?

– Профессионал тем и отличается от простого хоккеиста, что может играть в любой хоккей. Неважно, с подключениями в атаку или без. Может быть, тренер запретит подключаться и попросит строже играть в своей зоне. Надо быть гибким.

– Вы выходили в паре с Антоном Беловым. Что чувствовали, когда играли рядом?

– Это дорого стоит сыграть с таким человеком. Испытал огромное удовольствие. Антон давно играет в КХЛ. Он много подсказывал мне на тренировках и вне льда. Например, на вбрасываниях. Мы всегда договаривались, какой будет выход из зоны, проговаривали, как действовать дальше.

– Был ли у вас в детстве ориентир, за которым следили и на кого хотели быть похожим?

– В КХЛ я следил за Кевином Дэллманом. Он любил подключаться к атакам, хорошо бросал. Сейчас много смотрю за Кэйлом Макаром из «Колорадо». Нравится, как он играет на синей линии, как подключается к атакам. У него фантастическое катание. Хотел бы перенять его видение площадки. Принял шайбу – а у него уже есть два-три варианта для продолжения атаки.

Смотрю, как играют и другие защитники. Стараюсь что-то почерпнуть у них. Иногда использую увиденное на тренировках.

– Дебют за «Авангард» можно сравнить по впечатлениям с другими событиями?

– Наверное, нет. Это моя мечта – сыграть в КХЛ. Больше таких событий в жизни не вспомню. Чтобы стать хорошим хоккеистом и остаться в команде, надо очень много работать. Без этого ничего не получится.

– Не терялись в большом объеме информации на тренировках?

– На первых тренировках Дмитрий Анатольевич Рябыкин много подсказывал, объяснял детали. Я получил много информации. Возможно, в каких-то моментах я тупил (улыбается) и забывал, что надо делать. Все-таки это первые тренировки с командой КХЛ. Через неделю я привык и стало легче.

– По внутренним ощущениям вы полностью справлялись с уровнем КХЛ?

– В первых играх на турнире в Сочи я перестраивался. Повысились скорости, надо было быстрее думать. Один-два матча ушли на адаптацию. Потом я принял этот уровень и справлялся со скоростями.

– Вы не сыграли в первом матче с «Сочи», в котором было много драк. Обрадовались, что не вышли на лед?

– Нет, а чему радоваться? Хотелось бы сыграть и с такой командой. Может быть, пришлось бы подраться, только не знаю, каким был бы исход. Все равно есть разница между мужиками и 17-летним парнем. Но я бы не испугался подраться.

– Давно дрались в хоккее

– Только по школе. В МХЛ драться не приходилось, не было необходимости.

«Хотел бы сыграть против Радулова и Шипачева»

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– После сборов с «Авангардом» вам сразу сказали, что начнете сезон в МХЛ?

– Нет, узнал об этом только за два дня до матча. Тренировался с командой ВХЛ и мне сказали, что надо сыграть за «Омских Ястребов».

– Полноценный дебют в КХЛ – ваша целью на сезон-2022/23? (интервью брали до того, как Гуляева взяли на выездную серию – Sports.ru)

– Конечно, стараюсь доказать прежде всего самому себе, что достоин этого. Тренировки и игры просматривает тренерский штаб команды КХЛ, так что все в моих руках, все возможно.

– 8 сентября вы сыграли за команду ВХЛ. Чем Всероссийская хоккейная лига отличается от МХЛ и КХЛ?

– КХЛ – это первый уровень. ВХЛ – второй. В лиге играют серьезные мужики, которые прошли КХЛ. Скорости похожие.

– Движение между тремя командами не мешает вашему развитию?

– Нет, чтобы развиваться, надо уметь играть в любой хоккей в любой лиге. В КХЛ и ВХЛ разные стили. Мне надо это принять, развиваться и играть так, как просит тренер.

– Для нападающих гол в КХЛ – это как первый закрытый гештальт. А что для защитника является таким маячком?

– Я был бы рад и передаче. Гол, конечно, еще лучше. Но передача и выигранный микроматч – ответ на ваш вопрос. В плюс пойдут и хорошие силовые приемы.

– Против кого из форвардов КХЛ вы бы хотели сыграть?

– Против Александра Радулова и Вадима Шипачева – это лидеры «Ак Барса» и всей лиги. Хотелось бы сыграть с ними.

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«Баня – лучшее место для восстановления»

– На что потратили первую зарплату после заключения профессионального контракта?

– Первую зарплату особо не тратил, откладываю на отдых. Летом хочу слетать куда-нибудь, с местом еще не определился. Наверное, поеду в Турцию.

– Сами ведете личный бюджет или этим занимаются родители?

– Сам. В моем возрасте уже должна быть голова на плечах. Понимаю, куда надо расходовать деньги, а куда – не надо.

– А на что в вашем понимании надо расходовать деньги?

– Можно расходовать на себя: на покупку витаминов или чего-то для восстановления. Гулять сильно не люблю. Могу походить с друзьями по набережной. Помогаю семье, если что-то нужно.

– Как отдыхали летом и как готовились к сезону индивидуально?

– Месяц я полностью отдыхал от хоккея: восстанавливался, ходил в баню, на массаж, залечивал микротравмы. С 10 июня вышел на лед, прошел сборы в Новосибирске. Десять дней катался и параллельно занимался в зале. Потом два-три дня отдохнул и приехал в Омск.

– Вы ценитель бани?

– Конечно. Баня – это лучшее место для восстановления. У нас на даче своя баня, часто хожу в нее.

– Дубовые или березовые веники?

– Березовые. Отец сам собирает их.

– Сейчас вы полностью понимаете свой организм и знаете, какие нагрузки нужны?

– Понимаю на 80 процентов, что мне надо, а что – нет. С каждым днем узнаю что-то новое, получаю новую информацию.

– Легко следите за распорядком дня, когда нет тренировок с командой и игр?

– Я всегда стараюсь следить за режимом, даже в выходные. Обязательно нужен хороший завтрак. В обед – немного поспать. Вечером не ложиться очень поздно. За день надо обязательно погулять и подышать свежим воздухом.

– Вы родились в хоккейной семье. С детства понимали, что станете хоккеистом?

– Как рассказывала мама, когда я родился, она сказала, что сын будет хоккеистом. Вариантов не было. Мне понравился хоккей – и я начал заниматься. У меня спортивная семья. Старшая сестра – мастер спорта по художественной гимнастике. Отец – хоккеист и тренер. Наверное, он тоже хотел, чтобы сын стал хоккеистом.

– Сестра давала советы по растяжке?

– Она занималась гимнастикой раньше. Сейчас у нее ребенок, уже не до этого. В детстве, когда мне было лет 6-7, просил ее потянуть ноги, но после одного раза отказался от помощи. Она не перестаралась (улыбается). Просто я не любил тянуться.

– Как отец занимался вашим хоккейным воспитанием?

– Отец поставил на коньки в детстве. Лет до 10-11 меня тренировал Владимир Николаевич Гольц. А папа вечерами катался с любителями и брал меня с собой. Я играл с ними, получал какой-то опыт. В детстве было тяжело. Когда подрос, стало полегче. На даче стояли маленькие ворота, там я отрабатывал броски.

– Вы решили пойти по стопам отца, став защитником?

– Да, помню, в семь лет была игровая тренировка в Новосибирске. Я на первом вбрасывании встал на место центрального нападающего. А папа смотрел тренировку с трибун и крикнул мне: «Куда ты встал? Давай в оборону». После этого я больше не лез в атаку и стал защитником. При этом отец с самого детства заставлял подключаться и помогать форвардам.

– По стилю вы похожи с отцом?

– Папа и сейчас играет с любителями. Иногда прихожу посмотреть за ним. Наверное, в нашей игре есть что-то общее. Может быть, катание. Но я все равно вторая версия папы.

Автор: Михаил Скрыль

Фото: Telegram-канал МХЛ

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