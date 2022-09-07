В «Амуре» появился молодой снайпер – у Лихачева 2 гола в 2 последних матчах. В МХЛ он был самым ценным игроком и забивал лакроссы

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Нападающий Ярослав Лихачев, которого «Локомотив» отдал в аренду «Амуру», мощно стартовал в новом сезоне КХЛ.

6 сентября он забил в ворота «Торпедо» свой дебютный гол в лиге. Шайба стала единственной для команды в матче, который завершился поражением 1:6.

Спустя два дня – в матче с «Магниткой» – Лихачев отличился во второй раз, и этот гол стал важным для команды.

«Металлург» в начале третьего периода повел 3:1, но Ярослав быстро сократил отставание. Матч для «Амура» завершился победой в овертайме: хабаровчане отыгрались с 2:4 и увезли из Магнитогорска два очка.

В сезоне-2021/22 Лихачев был признан самым ценным игроком чемпионата МХЛ. В начале той регулярки он вернулся в Россию из-за океана – и в итоге набрал 74 (37+37) очка в 51 матче регулярки и 20 (12+8) − в 9 играх плей-офф («Локо» вылетел в четвертьфинале, но 20 очков за один розыгрыш Кубка Харламова не набирали с сезона-2016/17).

На счету Ярослава − два лакросс-гола. Первый − в регулярном чемпионате.

Второй − в плей-офф в ворота «Красной Армии», будущего финалиста.

Фото: vk.com/hcamur