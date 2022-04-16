Овертаймы в обоих матчах, хет-трик Чибрикова, неудачный лакросс Мичкова. В финале плей-офф МХЛ счет равный

Молодежки ЦСКА и СКА бьются за Кубок Харламова.

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В Молодежной хоккейной лиге стартовала финальная серия между «Красной Армией» и «СКА-1946». Команды провели два матча в Москве − счет равный (1-1). В обеих играх победитель определился за пределами основного времени. Следующие матчи пройдут в Санкт-Петербурге 19 и 20 апреля, начало − 19:00. Финальную серию в МХЛ играют до четырех побед одной из команды.

А теперь подробнее.

В первом матче «СКА-1946» отыгрывался с 0:2 и 1:3, победил в дополнительное время (4:3 ОТ) и нанес «Красной Армии» первое домашнее поражение в плей-офф. Героем матча стал Никита Чибриков − на его счету хет-трик. Нападающий забивал самые важные шайбы своей команды. Первую − мощным броском в девятку при счете 0:2.

Вторую − в третьем периоде при 2:3. Никита сравнял счет − и игра перешла в дополнительное время. На первой минуте овертайма Чибриков забил победный гол, оформив первый хет-трик в МХЛ.

Еще одну шайбу «СКА-1946» в первом матче забил Матвей Мичков − она стала для нападающего 10-й в плей-офф-2021/22 и вывела на второе место в гонке снайперов (впереди − Ярослав Лихачев из «Локо», которому недавно был посвящен большой материал).

Во втором матче ни в основное, ни в дополнительное время голов не было. Близок был Мичков − попытался забить лакросс, но вратарь московской команды Кирилл Самсонов вовремя выставил ловушку.

В третьем периоде «СКА-1946» отправил шайбу в ворота «Красной Армии», но гол не засчитали из-за помехи голкиперу. Мешал Кириллу Самсонову, кстати, все тот же Мичков.

«Красная Армия» выиграла матч в серии буллитов. Питер вел 1:0 и 2:1, но в пятой попытке московскую команду спас нападающий Никита Шалышкин. Он же вскоре реализовал победный бросок и сравнял счет в решающем противостоянии. Смотреть с 0:47.

Оба броска Шалышкина получились уверенными. Тем удивительнее диалог с игроком после матча.

− На тренировках тоже так уверенно забиваешь буллиты?

− А на тренировках я не бью буллиты, такая традиция. Ни на тренировках, ни на раскатках перед играми. В это время я катаюсь, «улитки» делаю. Когда в матчах есть возможность, выхожу и бросаю.

− Тогда как тренируешь выходы один в ноль?

− Никак не тренирую, я больше импровизирую. Конечно, есть пару заготовленных вариантов, как исполнять буллиты. А дальше импровизирую – пока что получается.

Вот что по этому поводу сказал главный тренер «Красной Армии» Ринат Хасанов.

− Игрок сам не знает, чего от него можно ожидать. То, что в такой психологически тяжелый момент он не дрогнул и сделал то, сделал… Респект! В целом Никита – один из ведущих наших игроков, оправдал доверие.