Мичков, скрытый финал и только один однозначный фаворит. В МХЛ стартуют четвертьфиналы

Обстоятельное превью 1/4 Кубка Харламова.

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В понедельник, 21 марта, в Молодежной хоккейной лиге стартуют четвертьфиналы Кубка Харламова. Пары выглядят так (в восьмерке лучших − исключительно молодежные команды клубов КХЛ).

«Стальные Лисы» (Магнитогорск) – «Омские Ястребы» (Омск)

«Чайка» (Нижний Новгород) – «Ирбис» (Казань)

«Красная Армия» (Москва) – «Локо» (Ярославль)

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) – МХК «Динамо» (Москва)

Коротко рассказываем о предстоящих противостояниях, а также приводим мнение комментатора КХЛ ТВ Антона Васятина, который плотно следит за молодежным хоккеем.

Западная конференция

«Красная Армия» − «Локо»

Что было в первом раунде

«Локо» смотрелся уверенно на протяжении всей серии с «Алмазом», несмотря на одно поражение. Третий матч закончился со счетом 4:3 в пользу череповчан, но даже тогда ярославцы не дали сопернику много пространства. В заключительной игре «Локо» разгромил соперника (7:1).

«Красная Армия» еще спокойнее вышла в следующий раунд, выиграв три встречи у «Спартака». Возможно, команде помогла сухая победа в первой игре (3:0). Армейцы хорошо держали оборону, пропустив за серию всего четыре шайбы.

Как играли в регулярке

«Локо» трижды выиграл у соперника, закончив две игры вообще без пропущенных (3:0, 1:0). Сценарии матчей сильно отличались. В одной из встреч команды забросили на двоих 11 шайб, в другой – всего одну.

🔥 матч лидеров МХЛ: «Локо» вел 3:0, уступал 4:5, но победил в ОТ. Ярославль спас Перевалов, идущий по графику Шипачева

Лидеры

Нападающий «Локо» Ярослав Лихачев стал самым результативным в команде как в регулярке (37 очков), так и в плей-офф (9). В Кубке Харламова Лихачев забрасывает по одной шайбе за матч. Многое будет зависеть от Даниила Тесанова и Максима Березкина, у которых есть опыт выступлений в КХЛ. Основным вратарем ярославцев будет Егор Горшков, который провел всю серию с «Алмазом» – вратарь молодежной сборной России Егор Гуськов получил травму.

Горшкову будет противостоять один из лучших вратарей МХЛ Кирилл Самсонов. В плей-офф у него 96,3% отраженных бросков и один шатаут. Продолжает показывать хорошую игру 17-летний защитник Артем Дуда. Тренерский штаб доверяет ему игру в большинстве. За три матча плей-офф Дуда набрал 4 (2+2) очка. Будут тащить свою команду вперед Егор Кузьминов (0+4) и Прохор Потапов (3+1).

Чего ждать

Противостояние действующего победителя регулярного чемпионата и самой титулованной команды МХЛ стоит смотреть обязательно. Нас ждет умный и взрослый хоккей с эмоциями молодых звезд из системы ЦСКА и «Локомотива». Предугадать команду-победителя в этой паре будет крайне сложно.

Прогнозы

Алексей Шевченко: 3-2 в пользу «Красной Армии»

Антон Васятин: 3-2 в пользу «Красной Армии»

Мнение

Антон Васятин, комментатор КХЛ-ТВ:

– На мой взгляд, это скрытый финал. Обе команды очень сильные, но «Красная Армия» – небольшой фаворит. В тренерском штабе «Локо» к плей-офф появился Дмитрий Красоткин. Он выигрывал Кубок Харламова, хотя в этом году не работал с командой – сложно сразу требовать результат. Но при нем точно не получится сыграть спустя рукава. Думаю, что ярославцы будут цепляться. Я бы поставил на пять игр в этой серии и небольшое превосходство «Красной Армии» – все-таки команда провела очень сильный сезон.

«СКА-1946» – МХК «Динамо» Москва

Что было в первом раунде

«СКА-1946» выиграл три матча у «Крыльев Советов», два − с разрывом в одну шайбу. При этом армейцам удалось дважды забросить по пять шайб в ворота соперника. Несмотря на победу в серии 3-0, итоговый успех команде из Санкт-Петербурга дался нелегко.

Действующий обладатель Кубка Харламова также в трех матчах обошел одноклубников из Питера. В двух последних матчах москвичам пришлось сильно постараться – 2:0 и 2:1.

Как играли в регулярке

Во время регулярки «СКА-1946» и «Динамо» обменялись двумя победами. Соперникам удавалось выигрывать и дома, и на выезде. Дважды напряженное противостояние переходило в овертаймы. Три игры из четырех закончились с разрывом в одну шайбу. Почти все встречи были не очень результативными, только один раз команды забросили семь шайб на двоих.

Лидеры

Тренерский штаб «СКА-1946» использует двух вратарей – Сергея Иванова и Кирилла Герасимюка. Несмотря на победу в прошлой серии в трех матчах, оба голкипера имеют достаточно среднюю статистику: у них менее 90% отраженных бросков.

Главная звезда армейцев – Матвей Мичков. В серии первого раунда нападающий набрал 4 (3+1) очка. У него есть опыт выступлений в КХЛ и за взрослую сборную России. Еще один результативный игрок – Дмитрий Бучельников, лучшим бомбардир команды и в регулярке (75 очков и 2+1 в плей-офф).

Противостоять звездной атаке армейцев будет лучший вратарь первого раунда Максим Моторыгин – он первый по отраженным броскам – 98,2% и коэффициенту надежности – 0,5. У второго вратаря – Дмитрия Меньшатова - также статистика в полном порядке (97.5%, КН 1.00). Особое внимание будет приковано к нападающему Игорю Чернышову. В первом матче плей-офф он сделал покер. В этом ему помог Андрей Никонов, который отдал три голевых передачи. В текущем сезоне он провел пять матчей в КХЛ.

Чего ждать

Одна из интриг в том, сможет ли «Динамо» удержать титул, ведь ему противостоит очень серьезный соперник. Команды не уступали друг другу и во время регулярного чемпионата, а в плей-офф точно стоит ждать упорной игры.

Прогнозы

Алексей Шевченко: 3-1 в пользу «Динамо»

Антон Васятин: 3-2 в пользу «Динамо»

Мнение

Антон Васятин, комментатор КХЛ-ТВ:

– Питерские армейцы оставили неоднозначное впечатление после первого раунда. Даже с командой, которая уступала в мастерстве, «СКА-1946» помучился. Динамовский коллектив более мастеровитый и системный. Поэтому если у питерцев были проблемы с «Крыльями Советов», то здесь их может появиться еще больше. Думаю, что противостояние тоже затянется на пять игр, «Динамо» – небольшой фаворит. Но если в полной мере раскроются мастеровитые игроки «СКА-1946» – например, Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников – все может измениться.

Восточная конференция

«Стальные Лисы» – «Омские Ястребы»

Что было в первом раунде

«Стальные Лисы» уверенно вышли во второй раунд, победив «Локо-76» в четырех матчах – три победы с разгромным счетом. В этой серии «Лисы» забросили 21 шайбу.

«Омские Ястребы» преподнесли один из главных сюрпризов плей-офф. В трех матчах они обыграли «Мамонтов Югры», которые заняли третье место на Востоке. Одна встреча закончилась сухой победой омичей (3:0).

Как играли в регулярке

Все матчи между «Стальными Лисами» и «Омскими Ястребами» были результативными. В каждой игре команды на двоих забрасывали от 6 до 11 шайб. Трижды «Лисы» разгромно победили сибиряков. В последней встрече «Ястребы» собрались и выиграли у магнитогорцев со счетом 5:1.

Лидеры

Кажется, что вратарь «Стальных Лисов» Илья Набоков выиграл конкуренцию у своего партнера Глеба Моисеева. Набоков появился в воротах по ходу серии с «Локо-76» и показал классную игру (96,0% ОБ, КН – 1,53). Лучшим бомбардиром первого раунда плей-офф стал Никита Гребенкин. Он набрал 10 очков (1+9). Лучший снайпер Кубка Харламова Максим Кузнецов забросил пять шайб и сделал одну голевую передачу. Но главная звезда Магнитогорска – форвард молодежной сборной России Данила Юров. Только пока неясно, сыграет Юров во втором раунде или останется выступать за «Металлург» в плей-офф КХЛ.

Нападающий «Ястребов» Егор Сердюк – третий бомбардир плей-офф (0+8). С Кузнецовым за звание лучшего снайпера будет соперничать форвард юниорской сборной России Глеб Трикозов, который в первом раунде забросил четыре шайбы. Столько же голов у нападающего омичей Ильи Рейнгардта. Основным голкипером будет Андрей Мишуров. У него впечатляющая статистика в плей-офф: 96,8% отраженных бросков и коэффициент надежности 1,00.

Чего ждать

«Омским Ястребам» достался серьезный соперник. Команде придется постараться так, как это получилось в одном из матчей регулярки. «Стальные Лисы» – фаворит в этой серии, поскольку уверенно выиграли Восточную конференцию. Болельщикам стоит ждать результативный матчей – обе команды умеют атаковать.

Прогнозы

Алексей Шевченко: 3-2 в пользу «Омских Ястребов»

Антон Васятин: 3-2 в пользу «Стальных Лисов»

Мнение

Антон Васятин, комментатор КХЛ-ТВ:

– Ситуация едва ли не полностью повторяет пару «Металлург» − «Авангард» в КХЛ: та же вывеска, и предсказать, кто пройдет дальше, также очень тяжело. На бумаге «Стальные Лисы» – фавориты, но иногда команда бросала играть, понимая, что хватает запаса очков. Возникает вопрос и по серии с «Локо-76»: «Лисы» должны были спокойно обыгрывать их в трех матчах. «Омские Ястребы» – серьезная команда с неплохим тренером Виталием Черночубом, который выстроил хороший коллектив. Думаю, что здесь тоже может быть пять матчей, но не предположу, кто пройдет дальше. «Стальные Лисы» фавориты за счет более мощного состава, но этот перевес совсем не большой.

«Чайка» – «Ирбис»

Что было в первом раунде

Путь «Чайки» во второй раунд был самым сложным из всех команд-победителей. Нижегородцы лишь в пяти матчах обыграли «Спутник» – решающий закончился победой волжан в овертайме со счетом 1:0.

«Ирбис» довольно уверенно одержал победу в татаро-башкирском дерби у «Толпара». Казанцы проиграли только первый матч.

Как играли в регулярке

В трех матчах из четырех победу одержала «Чайка». Единственная победа «Ирбиса» была в овертайме. Все матчи были малорезультативными – команды забрасывали от трех до шести шайб на двоих.

Лидеры

Основным вратарем «Чайки» является Егор Громовик. Пока у него не самая лучшая статистика (89,7% ОБ, КН – 2,63). Лучшим бомбардиром команды в первом раунде стал Илья Федотов (2+3). Стоит отметить Никиту Шавина и Егора Виноградова, набравших по четыре очка. Федотов и Виноградов провели по два матча за «Торпедо» в КХЛ.

Что касается вратарей казанцев – Вячеслав Пекса показал надежную игру в трех матчах (95,2%, КН – 0.95), Артур Ахтямов сыграл лишь в одной встрече. Сложно выделить одного лидера среди полевых игроков команды. Иван Меховов, Семен Терехов, Денис Комков и Максим Быков набрали по четыре очка. Интересно будет последить за Александром Квартальновым, сыном главного тренера «Ак-Барса» Дмитрия Квартальнова. Он провел в КХЛ уже восемь матчей.

Чего ждать

Несмотря на уверенную победу «Ирбиса» над «Толпаром», ждать такой же игры против «Чайки» не стоит. «Чайка» доминировала над «Ирбисом» в регулярке. Предсказать победителя в этой паре непросто.

Прогнозы

Алексей Шевченко: 3-1 в пользу «Ирбиса»

Антон Васятин: 3-1 в пользу «Ирбиса»

Мнение

Антон Васятин, комментатор КХЛ-ТВ:

– Однозначно жду прохода «Ирбиса». Команда уверенно сыграла в первом раунде, чего не скажешь про «Чайку». Раз тогда были проблемы, то в четвертьфинале они вскроются вдвойне. Есть талантливые нападающие – например, Иван Мурашов, Егор Виноградов, Артем Мисников. Нижегородцы снова будут играть за счет первой тройки, но я думаю, что пройти «Ирбис» будет сложно. Во-первых, команда мастеровитая, во-вторых, есть классный вратарь, а в плей-офф это важный фактор, и в-третьих – тренер, который в прошлом сезоне уже доказывал, что при нем команда может проходить в полуфинал. Поэтому «Ирбис» – явный фаворит. Думаю, в этой серии будет четыре матча.

Фото: ; 1946.ska.ru ; vk.com/redarmy.cska.hockey ; irbis.ak-bars.ru ; vk.com/mhcsteelfoxes