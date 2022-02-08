20-летний Грицюк – один из героев матча с Данией. Пробился в хоккей из закрытого города, рвал МХЛ с Чинаховым, пачками забивает за «Авангард»

Рассказываем о дебютанте Игр.

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Важные роли в сборной молодым игрокам достаются редко. Даже Владимир Тарасенко и Евгений Кузнецов на своих первых чемпионатах мира выходили в четвертом звене или вообще оставались в запасе.

Но нынешний тренерский штаб России не побоялся взять на Олимпиаду в Пекине нескольких молодых – причем не в статусе резервных игроков, а как основных. Одним из них стал нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк, который проводит первый полноценный сезон в КХЛ и претендует на приз лучшему новичку сезона.

Он уже забил первый гол на Олимпиаде, а в четвертьфинале с Данией отметился двумя результативными передачами, выходя во втором звене вместе с Никитой Гусевым и Владимиром Ткачевым, а уже по ходу матча с Гусевым и Шипачевым. Это многое говорит о доверии к нему со стороны тренеров.

ЗАТО, связка с Чинаховым, тренер-педагог

Грицюк родился в Красноярском крае – в закрытом городе Железногорске с населением менее 100 тысяч человек. Хоккеисты из ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) уже пробивались в КХЛ – например, Алексей Макеев из Новоуральска. После своего дебюта за сборную на Кубке Карьялы-2020 Арсений рассказывал: «Весь мой родной город болел за меня. Папа потом рассказал, что он пошел в магазин после игры – его там все узнавали и поздравляли!».

В интервью сайту КХЛ нападающий вспоминал, как делал первые шаги в хоккее: «На тренировках я учился игровым деталям, а индивидуально больше занимался на площадке во дворе. Выйдешь с ребятами, стоишь и бросаешь сто шайб в ворота – кто из вас первый попадет в перекладину. Так и бросок отрабатывали, и просто веселились».

Грицюк обладает отличным броском – это одно из главных преимуществ нападающего. Доказательство – подборка шайб Арсения в Молодежной хоккейной лиге.

В 12 лет Грицюк перешел в систему «Авангарда», где у него образовалась связка с Егором Чинаховым. Первый тренер игроков Олег Угольников говорил: «У них была видна перспектива. У Егора – очень быстрые руки, у Арсения – хорошее катание». Сам Грицюк отмечал роль своего тренера в развитии: «Он знал, когда нас с Егором бросить в бой, а когда чуть придержать, чтобы мы набрались огонька. Олег Валерьевич не просто тренер, он еще и педагог».

Дебют в МХЛ, топ бомбардиров, прогресс на МЧМ

Весной 2019-го, после дебютного сезона в Молодежной хоккейной лиге (15+11 в 38 матчах), Грицюк выиграл серебро юниорского чемпионата мира (сборная России вышла в финал впервые с ЮЧМ-2009).

В сезоне Париматч МХЛ-2019/20 18-летний Арсений вошел в топ-10 бомбардиров регулярки – 63 (28+35) очков в 59 матчах, Егор Чинахов тоже был в десятке. Бобу Хартли предлагали попробовать проспектов в основе, но он считал, что сначала молодым игрокам надо учиться играть во всех ситуациях на уровне МХЛ, а еще вырасти физически.

«Грицюка мы наблюдали на протяжении предсезонки. Пока очень рано о чем-то говорить. Это дети, которые ни ментально, ни физически не готовы ко взрослому хоккею. Момент перехода на другой уровень очень сложный», − говорил тренер «Авангарда» в декабре 2019-го.

В сезоне-2020/21 Арсений получил игровое время во всех трех лигах и заслуженно поехал сначала на этап Евротура (ноябрь 2020-го) вместе с молодежкой, а потом и на молодежный чемпионат мира. На МЧМ-2021 форвард прогрессировал от матча к матчу, но выбыл во время провального полуфинала с Канадой. На игре за третье место с Финляндией сборная России вывесила на скамейке джерси Арсения.

Арсений Грицюк получил повреждение в матче против Канады и не попал в состав на заключительный матч МЧМ, но его свитер все равно на скамейке нашей сборной!#FINRUS pic.twitter.com/n0K4QP9EDz — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) 5 января 2021 г.

Продуктивное межсезонье, топ-звено «Авангарда», второй снайпер команды

Перед сезоном-2021/22 ожидалось, что Грицюк закрепится в основе «Авангарда» − это исходило и из прогресса нападающего, и из ухода лидеров, после которого в команде осталось мало снайперов. «Авангард» в межсезонье покинули Рид Буше, Денис Зернов, Александр Хохлачев, Егор Чинахов и Кирилл Семенов, который позже вернулся.

Комментатор Кирилл Корнилов перед стартом чемпионата отмечал: «У Боба Хартли мы привыкли видеть агрессивный, энергозатратный хоккей с большим количеством единоборств. У Грицюка имеется многое, чтобы в такой игре не потеряться, но не хватало физической мощи. И сам Хартли обращал внимание, что Арсений знал, над чем ему поработать в межсезонье».

В первых матчах нового чемпионата Хартли давал Грицюку немного игрового времени, часто заявляя его тринадцатым форвардом. Но даже в такой ограниченной роли Арсений набирал очки и постепенно карабкался по лесенке протокола. Тренерский штаб включил его и в бригаду большинства, которая даже после потери лидеров и тренера по этому компоненту Константина Шафранова осталась опасной.

Грицюк получил прочное игровое место рядом с двумя лидерами-легионерами команды – Петером Цеглариком и Корбаном Найтом. Это вторая по частоте выхода на лед тройка «Авангарда». Бросковая статистика говорит о том, что с Грицюком это звено играет лучше, чем при пробовавшемся в сочетании Наиле Якупове. С Арсением на льду разница бросков составляет «+60», с Якуповым − –«40».

С 16 шайбами Грицюк − второй снайпер «Авангарда». Специалисты отмечают его классное катание, умение создать момент и завершить его точным броском. Среди недостатков выделялись разве что габариты, но для европейского стиля это не помеха.

Антон Васятин, комментатор КХЛ ТВ:

− Арсений Грицюк — наглядный пример того, как надо трудиться молодому игроку, чтобы заслужить игровое время во взрослой команде. Текущий сезон форвард «Авангарда» начинал примерно так же, как и заканчивал предыдущий, имея не более десяти минут игрового времени. В подобной ситуации у кого-то могут опуститься руки, но только не у Грицюка, который работал ровно так, как просил главный тренер команды Боб Хартли.

Статистика Арсения наполнялась нехотя, но он брал другим — желанием и активностью, выматывая многих соперников. Переломным стал октябрь, когда хоккеист начал подниматься вверх по звеньям, получать большинство, а вместе с этим пришла результативность и уверенность в себе. Показательный момент — к концу месяца он получил повреждение, пропустил порядка двух недель, но затем вышел на игру против «Куньлуня», установил личный рекорд по игровому времени (который держится до сих пор) и оформил дубль, хотя вполне мог и хет-трик.

Именно тогда стало окончательно стало ясно, что Грицюк своего не упустит. С тех пор он закрепился в первом звене «Авангарда», регулярно получает большинство, потрясает своей скоростью, а также работоспособностью в чужой зоне в равных составах. На момент паузы в КХЛ молодой нападающий является вторым в команде по среднему количеству бросков за матч. Возможно, вызов на олимпийский хоккейный турнир − отчасти аванс, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Грицюк в нынешнем сезоне добился невероятного прогресса, − считает комментатор.

Фото: vk.com/hc_avangardomsk; REUTERS/Jonathan Ernst; Gettyimages.ru/Elsa