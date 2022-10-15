Оборона «Родины Медиа» – лучшая в Winline Медиалиге, 2Drots играют без Эда

Экспериментальный тур продолжается субботними матчами

Группа А. «Родина Медиа» – «На Спорте» – 13:00

Стартует суббота сразу же матчем тура: «Родина Медиа» против «На Спорте». Это первая игра против своей бывшей команды для Текилы, Димы Тарасова, Алекса и Макса Швагирева.

Перед игрой команды разделяют два очка. У «Родины Медиа» в активе 9 набранных баллов, у «На Спорте» – 7.

«Родина Медиа» не побеждает две игры подряд – ничьи с «Амкалом» и Reality с одинаковым результатом 1:1.

У «На Спорте» напротив две победы подряд. В прошлом матче команда обыграла «Амкал» (2:1), а до этого справилась с Reality (3:1).

Лидер по результативности в «Родине» – Дмитрий Тарасов. На его счету гол и две голевые передачи.

Лучший у «На Спорте» – Кирилл Дубников, который забил в этом сезоне два мяча.

Обе команды – среди лучших по ударам. Второе и четвертое места соответственно

Точность этих ударов оставляет желать лучшего. У обеих команд меньше половины ударов пришлись в створ («Родина Медиа» – 48,1%, «На Спорте» – 45,7%)

«Родина Медиа» за четыре тура допустила только 25 ударов по своим воротам (в среднем за матч 6) – лучший результат в лиге.

«На Спорте» к пятому туру получил 12 желтых карточек, у «Родина Медиа» их 8.

Группа B. GOATS – SD Family – 16:00

Во второй субботней игре встретятся аутсайдеры группы B GOATS встречаются с одним из лидером SD Family.

В прошлом туре обе команды проиграли. Для SD Family поражение от «Денег» (0:2) стало первым в сезоне, GOATS уступили во всех трех матчах.

К середине сезона у SD Family 15 желтых и 2 красные карточки. За весь первый сезон у клуба было 18 и 2 желтых и красных соответственно.

В первом сезоне SD Family был худшим в лиге по ударам (в среднем 8 за матч). Сейчас команда идет среди лидеров по этому показателю (11 ударов).

GOATS не могут забить с игры – оба мяча были забиты с пенальти. Возможно, подписание Паши Техника решит их проблемы в атаке.

После дисквалификации у GOATS вернется в состав Гуди. Пропустят игру из-за удалений в прошлом матче Шариф Мухаммад (GOATS), Куаныш Советов и Ерасыл Аханов (оба – SD Family).

Группа B. 2Drots – «Эгриси» – 19:00

Следом на поле «Луча» выйдут 2Drots и «Эгриси».

«Эгриси» в прошлом туре добился своей первой победы, обыграв GOATS – 4:2.

2Drots пропускали тур, за это время в состав вернулись лидеры: Слон, Фартуна и Эдамс.

Эд не сможет сыграть, так как отбывает дисквалификацию, полученную после матча с «Рубином».

Зато возвращается лучший бомбардир первого сезона – Гаучо, перешедший перед началом сезона из Reality.

«Эгриси» занимает второе место по точности ударов (61,5%), а 2Drots замыкают таблицу (35,8%).

У лучших бомбардиров команд – Сергея Кутузова (2Drots) и Тараса Крикунова (Эгриси) – по два забитых мяча.

«Эгриси» в трех матчах из четырех пропускал первыми.

Половина забитых мячей (4 из 8) «Эгриси» приходится на последние 10 минут

Группа А. Reality – ФК «Десять» – 21:30

Заключительный субботний матч экспериментального тура, в котором встретятся Reality и ФК «Десять»

В прошлом туре «Десятка» одержала первую победу, уверенно обыграв «Рому» со счетом 2:0.

Reality в тяжелой для себя концовке удержал ничью в матче с «Родина Медиа» (1:1).