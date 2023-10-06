Как Месси с «Интером» выйти в плей-офф МЛС? Напрямую нельзя, через стык – очень тяжело

Лионель Месси не играет с 21 сентября из-за травмы, а «Интер Майами» без него страдает – поражение в финале Открытого кубка, лишь два очка в трех матчах чемпионата.

На днях – вообще ужас: 1:4 от «Чикаго» – одного из конкурентов за выход в плей-офф. А проигрывать никак было нельзя, это сильно усложнило путь. Но какие там вообще шансы?

Прямой плей-офф уже не светит, выход через 8-9 места уже зависит не только от «Интера»

Смотрим на таблицу и сначала пытаемся найти «Интер». Вон он там – еще ниже, чем ожидалось.

Итак, «Интер» на 14-м месте. Шансов на прямой выход в плей-офф уже нет – до топ-7 дотянуться невозможно, так как играть осталось лишь три матча.

8-9 места в МЛС – для определения восьмого участника. Команды, которые на них финишировали, сыграют между собой – и победитель отправится в плей-офф. «Интеру» требуется опередить минимум пять клубов, чтобы стать хотя бы девятым.

Путаницы добавляет тот факт, что не у всех сыграно равное количество матчей, но для «Интера» это плюс – ему играть больше остальных («Шарлотт» тоже).

Напоминаем регламент при равенстве очков: сначала считается количество побед, потом разница мячей, потом количество забитых.

Для ориентира покажем календарь всех борющихся за 8-9 места.

● «Интер»: «Цинциннати» (1-е место в конференции), «Шарлотт» (13), «Шарлотт» (13) – да, два матча с одной и той же командой.

● «Шарлотт»: «Чикаго» (8), «Интер» (14), «Интер» (14).

● «Нью-Йорк Ред Буллс»: «Торонто» (15), «Нэшвилл» (7).

● «Ди Си Юнайтед»: «Нью-Йорк Сити» (10).

● «Нью-Йорк Сити»: «Ди Си Юнайтед» (11), «Чикаго» (8).

● «Монреаль»: «Портленд» (7, в другой конференции), «Коламбус» (4).

● «Чикаго»: «Шарлотт» (13), «Нью-Йорк Сити» (10).

Если «Интер» выиграет все три матча – для выхода все равно нужны несколько условий

При победах во всех трех играх «Интер» наберет 42 очка – так он сразу опередит две команды из нужных пяти: «Шарлотт» и «Ди Си Юнайтед». Чтобы стать минимум девятыми, обогнать надо еще три. А значит, нужны три условия из четырех:

● «Нью-Йорк Ред Буллс» наберет не больше четырех очков в 2 матчах;

● «Нью-Йорк Сити» наберет не больше четырех очков в 2 матчах;

● «Монреаль» тоже наберет не больше четырех очков в 2 матчах;

● «Чикаго» набирает не больше двух очков в двух матчах.

Ладно, а реально ли выйти с семью очками в трех играх? Пока да

Вот тут сложнее. У «Интера» будет 40 очков при двух победах и одной ничьей. При этом «Шарлотт» и «Ди Си» также окажутся ниже, но теперь три из четырех условий усложняются:

● «Нью-Йорк Ред Буллс» набирает не больше трех очков в двух матчах;

● «Нью-Йорк Сити» не выиграет ни одного из двух матчей;

● «Монреаль» также не выиграет ни одного из двух матчей;

● «Чикаго» проиграет в обеих играх.

Притом «Чикаго» еще играть с «Нью-Йорк Сити», так что четыре пожелания одновременно не сбудутся, но «Интеру» нужны три.

Так, а с шестью очками какие шансы? Мизерные

Расклады совсем впритык. «Интер» набирает 39 очков и гарантированно опережает только «Шарлотт». Нужно обогнать четыре команды. То есть – вот такие жесткие условия:

● «Нью-Йорк Ред Буллс» набирает не больше двух очков в двух матчах;

● «Нью-Йорк Сити» играет вничью с «Ди Си Юнайтед» и проигрывает «Чикаго»;

● «Монреаль» набирает не больше одного очка в двух матчах.

Итого: с пятью очками в трех играх «Интер» на девятое место не попадет. С шестью – шансов практически нет. С семью – тоже жесткие условия. Полегче – с девятью, но зависимость от чужих результатов все равно колоссальная.

А может ли Месси лишиться шансов на плей-офф уже в следующем туре?

Да, это возможно. Например, ничья с «Цинциннати» оставит «Интер» без девятого места, если сбудутся два из трех условий: «Нью-Йорк Сити» обыгрывает «Ди Си», «Монреаль» побеждает «Портленд», «Чикаго» не проигрывает «Шарлотт».

В этом случае у двух из трех команд гарантированно будет 41 очко – и «Интеру» со своими 34 перед двумя турами их достать уже не получится.

Возможно, все это случится уже на выходных. Внимание к четырем матчам: «Интер» – «Цинциннати», «Ди Си Юнайтед» – «Нью-Йорк Сити», «Монреаль» – «Портленд», «Чикаго» – «Шарлотт». Все они пройдут в ночь с 7 на 8 октября, первые три начнут в 2:30, а «Чикаго» и «Шарлотт» – в 3:30 по московскому времени.

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs, Carmen Mandato