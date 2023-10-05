Лео и Криш
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Месси собрал полный стадион в Чикаго – и не приехал. Зрителям возместят немного денег 🤯

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Херардо Мартино Херардо Мартино
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Лионель Месси Лионель Месси
Джердан Шакири Джердан Шакири
Футбол Футбол

Лионель Месси из-за повреждения пропустил четвертую игру подряд и пятую в шести последних матчах. Это расстраивает не только фанатов «Интер Майами», но и болельщиков соперника.

«Такая ситуация возможна только в США». Тренера «Интера» уже подбешивает, что болельщики соперников расстраиваются отсутствию Месси

После 1:4 в Чикаго тренер «Интера» Тата Мартино не сдержался:

«Я понимаю ожидания в Чикаго, как и в других городах, но когда игрок не в состоянии играть, он не может играть. Мы не можем заставить его выйти ни при каких обстоятельствах.

Думаю, очень странно в контексте мирового футбола, что тренер должен объяснять болельщикам соперников, почему лучший игрок в мире не играет. Это ситуации, которые возникают только потому, что речь идет о нем и потому, что мы здесь, в Соединенных Штатах. Ни в каком другом месте домашние болельщики не будут беспокоиться, если лучший игрок команды соперника не играет».

«Не думаю, что все люди в розовом были сегодня из Майами». В «Чикаго» компенсировали зрителям затраты на билеты и надеются, что игра поможет привлечь новых фанатов

Месси поднимает посещаемость в МЛС даже не приезжая на матчи. В Атланте ради аргентинца расширили стадион – и собрали 71 тысячу зрителей (почти клубный рекорд). Но многие фанаты, некоторые из которых приехали ради Лео из других городов, остались разочарованными.

Больше семи тысяч лайков собрал твит рассерженного болельщика Лео: «Я потратил 750 долларов на два билета, чтобы впервые в жизни посмотреть Месси, но он не приехал. Впервые после матча с Саудовской Аравией я по-настоящему расстроен».

«Чикаго Файр» нашел выход: зрителям пообещали компенсацию, если Лео не выйдет на поле. Клуб выступил с заявлением: «Мы понимаем, что многие наши болельщики разочаруются, если не увидят игру Месси. Понимаем, что среди присутствующих будет много тех, кто впервые придет на матч «Чикаго». Мы рады приветствовать их в нашей семье и дать возможность стать постоянными болельщиками, создав замечательную атмосферу на стадионе.

Чтобы выразить признательность, «Чикаго Файр» предложит всем, кто купил билет на этот матч и посетит его, скидку в размере 250 долларов на покупки в сезоне 2024 года, а также скидку в 50 долларов для всех, кому эта опция недоступна. Эта акция действует для всех, кто купил билет на матч с «Интер Майами» и придет на нее вне зависимости от того, какие игроки выйдут на поле».

В итоге праздник состоялся даже без Месси: на стадионе собралось 62 124 болельщика (при официальной вместимости в 61 500) – это с отрывом крупнейшая посещаемость в истории «Чикаго». Предыдущий рекорд держался аж с 1997 года: 41 тысяча зрителей.

Средняя посещаемость команды в этом сезоне – 15 тысяч (хуже только у «Хьюстон Динамо»), а в 2021-м и вовсе приходило по 10 тысяч. По данным Sportico, «Файр» заработали за игру 9,5 млн долларов, что составляет около 55% от выручки команды в 2023 году и рекордом для одной игры МЛС.

Среди этих 62 тысяч зрителей хватало людей в футболках «Интера» и сборной Аргентины. В «Чикаго» надеются, что эта игра станет хорошим первым впечатлением для людей, которые пришли на стадион впервые. А таких много, учитывая, что в среднем команда собирает в четыре раза меньше.

«Я не думаю, что все люди в розовом были сегодня из Майами. Надеюсь, что в субботу или в следующем сезоне они снова придут, но уже в других цветах», – сказал капитан «Файр» Рафаэль Чихос.

Автор дубля Джердан Шакири верит, что выход в плей-офф переломит ситуацию с посещаемостью: «Я почти уверен, что они придут снова. Потому что сегодня они видели команду, которая будет бороться, чтобы попытаться выигрывать каждую игру. Теперь каждый матч – это финал, и мы должны сделать все, чтобы попасть в плей-офф. Теперь все в наших руках».

Тренер «Чикаго» Фрэнк Клопас тоже надеется, что матч привлек новых болельщиков: «Вы должны пользоваться возможностями, особенно когда получаете такой заполненный стадион. Я гарантирую вам, что многие люди пойдут домой и скажут: «Воу, это было отличное выступление. Игра была увлекательной». Это была открытая игра, они увидели несколько отличных голов, и я думаю, что это то, что люди хотят видеть. Мы показали шоу на поле».

«Нас всех ограбили. Мы хотим вернуть наши деньги». Не все зрители в Чикаго остались довольны – даже несмотря на денежную компенсацию и победу 4:1

При такой поддержке «Чикаго» уверенно разобрал «Интер», но недовольные все же остались. Вот один из плакатов: «Нас всех ограбили. Мы хотим вернуть наши деньги».

ABC7 Chicago пишет, что мама 17-летнего футболиста Джоша Окампо потратила на билеты больше 1400 долларов. Парень расстроен: «Я был очень рад пойти на игру Месси. Мама удивила меня билетами на мой день рождения прямо перед тем, как стало известно, что он может не сыграть. Я немного расстроен, потому что мы в основном хотели увидеть его».

Джон Спиггос купил билеты для двух внуков, но в отсутствии Месси они решили не идти на игру: «Все было запланировано. Но теперь мы остались с билетами, которые я не могу использовать».

Но большая часть все же не так категорична. Болельщик Рассел Стэндридж собирался идти на матч при любом раскладе: «Таков характер спорта. Ты получаешь травму и не можешь играть. Это риск, который вы на себя берете».

«Интер Майами» тонет без Месси. Пропустили 4 от конкурента за плей-офф (дубль у Шакири)

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs / Freier Fotograf, Michael Reaves / Staff

16 комментариев

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IAteMyKeyboard
Если бы они цены не взвинтили в 2-5 раз, то и возмущений бы не было. Клубы решили массово заработать на феномене Месси, но не готовы возвращать цены до прежних, когда он не в заявке. В итоге цены остаются сумасшедшими, хотя хэдлайнер не выступает
+12
-1
+11
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ericssons
Скам. В США всё больше скам-проектов. FTX, теперь Интер Майами...
+9
-1
+8
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Александр Сырчин
Чему удивляться, если после замены Месси стадион уходил вместе с ним. Для того и брали, чтобы на билетах и атрибутике заработать. А результаты дело десятое.
+4
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+4
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tallmuch
Собственно, подобные болельщики воспринимают эти матчи, как концерт. Идут на шоу с участием звезды. Именно спортивного интереса у них нет от слова совсем.
+4
0
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Блуждающий странник
Заработали 10 лямов за игру на имени игрока, который не вышел. Эталонный развод. Для Чикаго хорошие деньги
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Гаврила Ардалионович
«Хорошо идти, когда зовут. Ужасно — когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь »
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хавбек+
инстаграм лига пришли пофотались и ушли, возможно многие даже не знают как выглядит Месси))
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Гаврила Ардалионович
Аттракцион неслыханного гешефта.
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Иван Лапин
типичный мепси
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Carlton Palmer
Действительно,: они же заплатили - а он не приехал. Почему они не подали на него в суд до сих пор
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Фут.Боль
Пирамида М.Собрать деньги на Месси, хотя Месси не приезжает)) По заветам Мавроди)
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Джиза
Самое смешное, что это Чикаго. Где были Буллз, Уайт Сокс, Блэкхоукс. Готов спорить, многие из недовольных ни разу не смотрели футбол и пришли просто на афишу "Лучший игрок мира".
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Loko
Ответ Блуждающий странник
Заработали 10 лямов за игру на имени игрока, который не вышел. Эталонный развод. Для Чикаго хорошие деньги
Какой развод? Болельщиков на аркане тащили на стадион?
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-1
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