Лео и Криш
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Месси и Рикельме на «Бомбонере»! Второй выставочный матч Лео за два дня

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Красота.

Лео Месси очень продуктивно прожил выходные в Аргентине. В субботу засветился на прощальном матче Макси Родригеса в родном Росарио, а в воскресенье провел 45-летнего Хуана Романа Рикельме в выставочной игре в Буэнос-Айресе.

«Месси приедет. Для меня это мечта, ведь он величайший игрок всех времен, причем с большим отрывом. Мне повезло увидеть и Марадону, и его, поиграть с ними обоими. Уверен, Лионель хорошо проведет время. Он приедет на прекраснейший стадион мира с лучшими фанатами на свете. Это будет волшебно», – предвкушал встречу с Месси Хуан Роман.

Рикельме и Месси тепло поздоровались.

И с удовольствием позировали фотографам.

Потом Рикельме вынесли красивый и довольно увесистый торт. 

Перед матчем между «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Месси и Рикельме сфотографировались с Ди Марией и Паредесом.

Классный кадр – Рикельме благодарит фанатов «Бока Хуниорс». Не менее крутой факт: Хуан Роман провел прощальный матч спустя 8 лет после завершения карьеры игрока (да!). Сейчас он вице-президент родного клуба.

«Спасибо», – говорят фанаты «Боки» своей легендарной десятке.

Месси вышел на поле в стартовом составе и был заменен во втором тайме.

Лео забил перед заменой: принял мяч в штрафной, обыграл голкипера и катнул мяч в пустые. Классика.

После игры, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу «Бока Хуниорс», две легенды снова оказались вместе.

И Хуан Роман совсем не хотел расставаться с Лео.

10 больших достижений, которые не покорились Месси

Фото: BocaJrsOficial

13 комментариев

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Тиджани Бабангида
Оба поиграли и в Аргентине и в Испании и в сборной. Месси молодец что находит время для участия в таких матчах и никогда не забывает свои корни.
+16
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Light Yagami
Постаревший Рикельме – копия Марадоны.
+6
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Slavchik92
Вильярреал с Рикельме был волшебным. Прекрасный поход был в лиге чемпионов 05/06
+5
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Seven2482
Вот это Рикельме жмыхнуло. Жизнь помотала
+3
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Daylight
Вернули в 2006-й
+2
0
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Waiway
Месси ещё официально не закончил, а по факту уже просто кайфы ловит, играет по фану в ветеранских матчах, а что то доказывать уже не надо никому. Он все доказал, а хейтеры, кто до сих пор не понял - уже и не поймут, на них нет смысла тратить время и силы.
Человек полностью удовлетворен карьерой и жизнью, и дальше рвать жилы, когда уже не тянет - не собирается.

Чего не скажешь кое о ком другом, с дикими комплексами и неудовлетворённым эго с плохо скрываемым осознанием, что он второй)
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xion76
Рикельме походу в картеле уже)
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PVF
Можно былобы написать немного про их взаимотношения ну или ссылки на статьи тут. Многим было бы интересно
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banchik1
Так я узнал, что Рикельме умеет улыбаться) А вообще, конечно, умнейший игрок был, очень мне нравился.
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Айрат Ситдиков
Ответ Тиджани Бабангида
Оба поиграли и в Аргентине и в Испании и в сборной. Месси молодец что находит время для участия в таких матчах и никогда не забывает свои корни.
Ну так сейчас у него прощальный тур начался)
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Хасан Баев
Ответ Waiway
Месси ещё официально не закончил, а по факту уже просто кайфы ловит, играет по фану в ветеранских матчах, а что то доказывать уже не надо никому. Он все доказал, а хейтеры, кто до сих пор не понял - уже и не поймут, на них нет смысла тратить время и силы. Человек полностью удовлетворен карьерой и жизнью, и дальше рвать жилы, когда уже не тянет - не собирается. Чего не скажешь кое о ком другом, с дикими комплексами и неудовлетворённым эго с плохо скрываемым осознанием, что он второй)
раз и
но. не
р
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Денис Мартин
Ответ Waiway
Месси ещё официально не закончил, а по факту уже просто кайфы ловит, играет по фану в ветеранских матчах, а что то доказывать уже не надо никому. Он все доказал, а хейтеры, кто до сих пор не понял - уже и не поймут, на них нет смысла тратить время и силы. Человек полностью удовлетворен карьерой и жизнью, и дальше рвать жилы, когда уже не тянет - не собирается. Чего не скажешь кое о ком другом, с дикими комплексами и неудовлетворённым эго с плохо скрываемым осознанием, что он второй)
Хорошо, что Месси не такой жалкий, как вы глорики, не бегает везде и не узнает, что же там делает Роналду:)

Роналду больше нужен вам, чем вы ему, он уже пол года как играет во второсортном чемпионате, а вы все его забыть не можете:)

Это скрытая любовь или стокгольмский синдром?:)
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