13 комментариев

Красота.

Лео Месси очень продуктивно прожил выходные в Аргентине. В субботу засветился на прощальном матче Макси Родригеса в родном Росарио, а в воскресенье провел 45-летнего Хуана Романа Рикельме в выставочной игре в Буэнос-Айресе.

«Месси приедет. Для меня это мечта, ведь он величайший игрок всех времен, причем с большим отрывом. Мне повезло увидеть и Марадону, и его, поиграть с ними обоими. Уверен, Лионель хорошо проведет время. Он приедет на прекраснейший стадион мира с лучшими фанатами на свете. Это будет волшебно», – предвкушал встречу с Месси Хуан Роман.

Рикельме и Месси тепло поздоровались.

И с удовольствием позировали фотографам.

Потом Рикельме вынесли красивый и довольно увесистый торт.

Перед матчем между «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Месси и Рикельме сфотографировались с Ди Марией и Паредесом.

Классный кадр – Рикельме благодарит фанатов «Бока Хуниорс». Не менее крутой факт: Хуан Роман провел прощальный матч спустя 8 лет после завершения карьеры игрока (да!) . Сейчас он вице-президент родного клуба.

«Спасибо», – говорят фанаты «Боки» своей легендарной десятке.

Месси вышел на поле в стартовом составе и был заменен во втором тайме.

Лео забил перед заменой: принял мяч в штрафной, обыграл голкипера и катнул мяч в пустые. Классика.

После игры, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу «Бока Хуниорс», две легенды снова оказались вместе.

И Хуан Роман совсем не хотел расставаться с Лео.

Фото: BocaJrsOficial