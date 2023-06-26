13 комментариев

Месси и Рикельме на «Бомбонере»! Второй выставочный матч Лео за два дня
Красота.
Лео Месси очень продуктивно прожил выходные в Аргентине. В субботу засветился на прощальном матче Макси Родригеса в родном Росарио, а в воскресенье провел 45-летнего Хуана Романа Рикельме в выставочной игре в Буэнос-Айресе.
«Месси приедет. Для меня это мечта, ведь он величайший игрок всех времен, причем с большим отрывом. Мне повезло увидеть и Марадону, и его, поиграть с ними обоими. Уверен, Лионель хорошо проведет время. Он приедет на прекраснейший стадион мира с лучшими фанатами на свете. Это будет волшебно», – предвкушал встречу с Месси Хуан Роман.
Рикельме и Месси тепло поздоровались.
И с удовольствием позировали фотографам.
Потом Рикельме вынесли красивый и довольно увесистый торт.
Перед матчем между «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Месси и Рикельме сфотографировались с Ди Марией и Паредесом.
Классный кадр – Рикельме благодарит фанатов «Бока Хуниорс». Не менее крутой факт: Хуан Роман провел прощальный матч спустя 8 лет после завершения карьеры игрока (да!). Сейчас он вице-президент родного клуба.
«Спасибо», – говорят фанаты «Боки» своей легендарной десятке.
Месси вышел на поле в стартовом составе и был заменен во втором тайме.
Лео забил перед заменой: принял мяч в штрафной, обыграл голкипера и катнул мяч в пустые. Классика.
После игры, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу «Бока Хуниорс», две легенды снова оказались вместе.
И Хуан Роман совсем не хотел расставаться с Лео.
10 больших достижений, которые не покорились Месси
Фото: BocaJrsOficial
Человек полностью удовлетворен карьерой и жизнью, и дальше рвать жилы, когда уже не тянет - не собирается.
Чего не скажешь кое о ком другом, с дикими комплексами и неудовлетворённым эго с плохо скрываемым осознанием, что он второй)
но. не
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Роналду больше нужен вам, чем вы ему, он уже пол года как играет во второсортном чемпионате, а вы все его забыть не можете:)
Это скрытая любовь или стокгольмский синдром?:)