8 комментариев

Месси дома в Росарио: хет-трик на день рождения, 42 тысячи гостей на стадионе «Марсело Бьелса» 😍
На прощальном матче Макси Родригеса.
Лионель Месси после напряженного сезона проводит отпуск в родном Росарио, пользуется местной доставкой еды и шокирует до слез курьеров.
36-летие Лео отметил на стадионе «Ньюэллс Олд Бойз», названном в честь еще одного известного местного героя – Марсело Бьелсы.
42 тысячи красиво поздравили легенду с праздником. Именинник напомнил: это его первый день рождения в статусе чемпиона мира. Так что прием устроили особенный.
Хотя повод для встречи даже не он, а Макси Родригес – аргентинец и начинал и завершал карьеру в «Ньюэллсе». Он ушел из футбола еще в 2021-м, но прощальный матч организовал только сейчас.
Главным героем вечера ему стать не удалось – так бывает, когда приглашаешь Месси на родной стадион, да еще и в его день рождения.
Хотя, вероятно, Макси так все и задумывал.
«Я не очень люблю быть в центре внимания, но мы должны устроить хороший праздник для болельщиков, для сборной, – говорил он еще пару месяцев назад. – Давайте надеяться, что день получится незабываемым. У меня была возможность попрощаться в другом месте, но я захотел сделать это дома в двух футболках, которые люблю: «Ньюэллс Олд Бойз» и сборной Аргентины».
Так уж вышло, что две эти футболки любит и Месси. Перед его приглашением на поле стадион погрузился в полную темноту, зрители зажли фонарики на телефонах.
Диктор торжественно объявил, что домой вернулась La Pulga («Блоха» – прозвище Лео), а затем перечислил главные достижения.
Это специальный дизайн, где в 11-й номер Макси Родригеса вписаны моменты его карьеры.
Месси вышел под овации и тепло обнялся с каждым участником матча.
Народ, конечно, знал, что Месси будет в составе – его встречали мощнее, чем Макси.
На общих фото они вдвоем в центре.
Установки Месси и Родригесу от тренера Херардо Мартино. Да, он тоже из Росарио: в свое время отыграл 15 лет в «Олд Бойз».
Вечер точно принес удовольствие Лео: у него еще и праздничный хет-трик.
В футболке сборной – прямо как на чемпионате мира.
Лео сыграл в одной команде с Луисом Суаресом, Анхелем ди Марией и Габриэлем Батистутой.
Нашивка чемпионов мира – вообще бесценно.
Сборная Аргентины выиграла – 6:4.
***
Месси уехал из Росарио в 13 лет, но всегда рад возвращаться на родину. Боссы «Ньюэллса» мечтают, что когда-нибудь Лео вернется завершать карьеру в родную команду.
Дни рождения в красной-черной футболке «Ньюэллса» он уже отмечал.
Про Макси Родригеса, конечно, тоже не забыли.
После ухода из «Ливерпуля» аргентинец вернулся в «Олд Бойз».
Он успел подняться на второе место в списке лучших бомбардира в истории клуба (74 гола) и помочь клубу с чемпионством в 2013-м.
Заслужил красивые проводы!
10 больших достижений, которые не покорились Месси
Фото: East News/AP Photo/Nicolas Aguilera, STRINGER / AFP; instagram.com/newells
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