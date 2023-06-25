8 комментариев

Лео и Криш
Блог

Месси дома в Росарио: хет-трик на день рождения, 42 тысячи гостей на стадионе «Марсело Бьелса» 😍

Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Макси Родригес Макси Родригес
Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз
болельщики болельщики
Футбол Футбол

На прощальном матче Макси Родригеса.

Лионель Месси после напряженного сезона проводит отпуск в родном Росарио, пользуется местной доставкой еды и шокирует до слез курьеров.

36-летие Лео отметил на стадионе «Ньюэллс Олд Бойз», названном в честь еще одного известного местного героя – Марсело Бьелсы.

42 тысячи красиво поздравили легенду с праздником. Именинник напомнил: это его первый день рождения в статусе чемпиона мира. Так что прием устроили особенный.

Хотя повод для встречи даже не он, а Макси Родригес – аргентинец и начинал и завершал карьеру в «Ньюэллсе». Он ушел из футбола еще в 2021-м, но прощальный матч организовал только сейчас.

Главным героем вечера ему стать не удалось – так бывает, когда приглашаешь Месси на родной стадион, да еще и в его день рождения.

Хотя, вероятно, Макси так все и задумывал.

«Я не очень люблю быть в центре внимания, но мы должны устроить хороший праздник для болельщиков, для сборной, – говорил он еще пару месяцев назад. – Давайте надеяться, что день получится незабываемым. У меня была возможность попрощаться в другом месте, но я захотел сделать это дома в двух футболках, которые люблю: «Ньюэллс Олд Бойз» и сборной Аргентины».

Так уж вышло, что две эти футболки любит и Месси. Перед его приглашением на поле стадион погрузился в полную темноту, зрители зажли фонарики на телефонах.

Диктор торжественно объявил, что домой вернулась La Pulga («Блоха» – прозвище Лео), а затем перечислил главные достижения.

Это специальный дизайн, где в 11-й номер Макси Родригеса вписаны моменты его карьеры.

Месси вышел под овации и тепло обнялся с каждым участником матча.

Народ, конечно, знал, что Месси будет в составе – его встречали мощнее, чем Макси.

На общих фото они вдвоем в центре.

Установки Месси и Родригесу от тренера Херардо Мартино. Да, он тоже из Росарио: в свое время отыграл 15 лет в «Олд Бойз».

Вечер точно принес удовольствие Лео: у него еще и праздничный хет-трик.

В футболке сборной – прямо как на чемпионате мира.

Лео сыграл в одной команде с Луисом Суаресом, Анхелем ди Марией и Габриэлем Батистутой.

Нашивка чемпионов мира – вообще бесценно.

Сборная Аргентины выиграла – 6:4.

***

Месси уехал из Росарио в 13 лет, но всегда рад возвращаться на родину. Боссы «Ньюэллса» мечтают, что когда-нибудь Лео вернется завершать карьеру в родную команду.

Дни рождения в красной-черной футболке «Ньюэллса» он уже отмечал.

Про Макси Родригеса, конечно, тоже не забыли.

После ухода из «Ливерпуля» аргентинец вернулся в «Олд Бойз».

Он успел подняться на второе место в списке лучших бомбардира в истории клуба (74 гола) и помочь клубу с чемпионством в 2013-м.

Заслужил красивые проводы!

10 больших достижений, которые не покорились Месси

Фото: East News/AP Photo/Nicolas Aguilera, STRINGER / AFP; instagram.com/newells

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Agent Smith
Рад за него, как долго он шел к успеху в сборной⚽️
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Дорогого стоит организовать свои проводы рука об руку с величайшим
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xion76
Атмосферно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
не знал что в честь Марсело Бьелсы переименовали стадион. Тоже знаковое достижение. Аргентинцы это конечно страсть в футболе. Долго же шли к третьему чемпионству.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
не знал что в честь Марсело Бьелсы переименовали стадион. Тоже знаковое достижение. Аргентинцы это конечно страсть в футболе. Долго же шли к третьему чемпионству.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crazy_elky
Какая же там атмосфера на трибунах!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NomerSports
Да шикарно вышло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий