8 комментариев

На прощальном матче Макси Родригеса.

Лионель Месси после напряженного сезона проводит отпуск в родном Росарио, пользуется местной доставкой еды и шокирует до слез курьеров.

36-летие Лео отметил на стадионе «Ньюэллс Олд Бойз», названном в честь еще одного известного местного героя – Марсело Бьелсы.

42 тысячи красиво поздравили легенду с праздником. Именинник напомнил: это его первый день рождения в статусе чемпиона мира. Так что прием устроили особенный.

Хотя повод для встречи даже не он, а Макси Родригес – аргентинец и начинал и завершал карьеру в «Ньюэллсе». Он ушел из футбола еще в 2021-м, но прощальный матч организовал только сейчас.

Главным героем вечера ему стать не удалось – так бывает, когда приглашаешь Месси на родной стадион, да еще и в его день рождения.

Хотя, вероятно, Макси так все и задумывал.

«Я не очень люблю быть в центре внимания, но мы должны устроить хороший праздник для болельщиков, для сборной, – говорил он еще пару месяцев назад. – Давайте надеяться, что день получится незабываемым. У меня была возможность попрощаться в другом месте, но я захотел сделать это дома в двух футболках, которые люблю: «Ньюэллс Олд Бойз» и сборной Аргентины».

Так уж вышло, что две эти футболки любит и Месси. Перед его приглашением на поле стадион погрузился в полную темноту, зрители зажли фонарики на телефонах.

Диктор торжественно объявил, что домой вернулась La Pulga («Блоха» – прозвище Лео), а затем перечислил главные достижения.

Это специальный дизайн, где в 11-й номер Макси Родригеса вписаны моменты его карьеры.

Месси вышел под овации и тепло обнялся с каждым участником матча.

Народ, конечно, знал, что Месси будет в составе – его встречали мощнее, чем Макси.

На общих фото они вдвоем в центре.

Установки Месси и Родригесу от тренера Херардо Мартино. Да, он тоже из Росарио: в свое время отыграл 15 лет в «Олд Бойз».

Вечер точно принес удовольствие Лео: у него еще и праздничный хет-трик.

В футболке сборной – прямо как на чемпионате мира.

Лео сыграл в одной команде с Луисом Суаресом, Анхелем ди Марией и Габриэлем Батистутой.

Нашивка чемпионов мира – вообще бесценно.

Сборная Аргентины выиграла – 6:4.

***

Месси уехал из Росарио в 13 лет, но всегда рад возвращаться на родину. Боссы «Ньюэллса» мечтают, что когда-нибудь Лео вернется завершать карьеру в родную команду.

Дни рождения в красной-черной футболке «Ньюэллса» он уже отмечал.

Про Макси Родригеса, конечно, тоже не забыли.

После ухода из «Ливерпуля» аргентинец вернулся в «Олд Бойз».

Он успел подняться на второе место в списке лучших бомбардира в истории клуба (74 гола) и помочь клубу с чемпионством в 2013-м.

Заслужил красивые проводы!

Фото: East News/AP Photo/Nicolas Aguilera, STRINGER / AFP; instagram.com/newells