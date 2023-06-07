10 комментариев

Разбираемся.

Месси уже сыграл последний матч за «ПСЖ». Новостей и слухов о будущем аргентинца было так много, что устать от них успели не только мы, но и сам Лео.

Судя по всему, Месси уже определился. Его следующим клубом почти наверняка станет «Интер Майами» из МЛС.

Месси очень близок к «Интеру Майами». Лео могут дать долю в клубе и тренера, с которым он работал в «Барсе» и сборной Аргентины

Marca сообщает, что 4 июня Месси получил от «Интера Майами» официальное предложение – контракт на 3 года.

В последние дни «Интер Майами» сильно продвинулся в переговорах с Месси. Один из источников The Athletic сообщает, что в гонке за Лео сейчас находятся только команда Дэвида Бекхэма и «Барса» – Саудовскую Аравию аргентинец не рассматривает. Есть даже возможная дата дебюта Месси за «Интер Майами» – 21 июля, когда клуб сыграет с мексиканским «Крус Асуль».

Надежный и достаточно близкий к Месси инсайдер Гильем Балаге уже твитнул: «Месси принял решение. Его направление – «Интер Майами» .

В процессе по привлечению Месси участвует не только «Интер Майами», но и МЛС. Лига вообще очень творчески подошла к заманиванию Лео – привлекла к переговорам таких гигантов, как Apple и adidas, которые готовы помочь в финансовом вопросе. Несколько источников The Athletic сообщили, что Месси в случае перехода в «Интер Майами» может получить долю в клубе.

Есть и еще один аргумент в пользу «Интера Майами» – после ухода Фила Невилла клуб рассматривает Херардо Мартино на пост главного тренера. Он хорошо знаком Месси – Лео пересекался с Мартино в «Барсе» и сборной Аргентины. Источник The Athletic сообщил, что Месси и Мартино прекрасно ладили, когда работали вместе.

Французский L’Équipe тоже считает «Интер Майами» фаворитом за подписание Лео. Французское издание утверждает, что после подписания контракта с клубом МЛС Месси может на полгода вернуться в «Барсу», но оценивает такой исход событий как маловероятный.

«Аль-Хилаль» предлагает 500 млн евро в год – но Лео не хочет в Саудовскую Аравию и просит отложить трансфер

В ситуации с «Аль-Хилалем» особых апдейтов нет: у Лео уже давно лежит оффер от саудовского клуба на 500 млн евро в год.

Как сообщает Goal, в понедельник представители аргентинского футболиста провели встречу с членами руководства саудовского клуба и попросили отложить вопрос о переходе в «Аль-Хилаль» до 2024 года.

Однако представители клуба были удивлены этой просьбой и сообщили, что их предложение в следующем году будет отличаться от сделки на сумму 500 миллионов евро в год.

Несмотря на все сложности, Mundo Deportivo сообщает, что «Аль-Хилаль» уверен в подписании Месси. Хм, оптимистично?

Сам Лео хочет в «Барсу», но для этого пришлось бы подождать

Самая запутанная ситуация с «Барсой». Лео очень хочет вернуться – даже готов играть за каталонцев бесплатно. «Лео хочет вернуться в «Барсу», и я тоже хотел бы, чтобы он вернулся. Мы верим, что Лео сможет вернуться», – говорил Хорхе Месси, отец и по совместительству агент Лионеля.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб не сделал официального предложения по Месси. Лапорта и отец Лео потратили несколько часов, чтобы найти креативное решение проблемы. Переговоры продвинулись вперед, но насколько далеко – непонятно.

Как передает El Chiringuito, президент «Барселоны» обратился к отцу Месси с просьбой дать ему время. В клубе уверены, что после одобрения Ла Лигой его финансового плана смогут вернуть своего главного игрока в истории.

Лапорта признает, что возможность для подписания Лео есть, но для этого нужно подождать – возможно даже до конца трансферного окна. Месси же хочет все решить ближайшее время. Как сообщает Diario Sport, он устал от всей ситуации.

Журналист Жерар Ромеро считает, что «Барса» стремительно теряет шансы: «Я только что получил сигнал о Месси, и он не очень хороший. Возможны серьезные осложнения, потребуется поворотный момент или неожиданное чудо. В настоящее время я не могу сказать, что переход Месси исключен, но это будет очень, очень сложно.

Нам сообщают, что ситуация в данный момент очень сложная, и в ближайшие часы должен произойти внезапный поворот событий. [Трансфер в «Барсу»] не невозможен, но шансы невелики».

Мы видели последний сезон Месси в Европе?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Alexis Sciard, Marc Graupera Aloma/Keystone Press Agency; instagram.com/leomessi; instagram.com/davidbeckham