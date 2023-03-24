46 комментариев

Лео и Криш
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Куда Месси уйдет из «ПСЖ»? Есть три варианта

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Собрали все инсайды.

Вероятно, Лео Месси летом сменит клуб – об этом говорят практически все футбольные инсайдеры, в том числе Фабрицио Романо. Аргентинец отклонил предложение по контракту от «ПСЖ», а потом получил двухнедельное отстранение за поездку в Саудовскую Аравию.

Извинения ситуацию не изменили – через пару месяцев у Лео заканчивается контракт, он может выбрать себе новую команду.

И сейчас называют три основных варианта, где Месси продолжит карьеру.

Вариант 1. Возвращение в «Барселону»

Самый очевидный и желанный вариант для Лео – вернуться в «Барселону». Это будет лучшим решением и для семьи: Месси регулярно ездит в дом в Каталонии с женой и детьми. Две недели отстранения футболист проведет как раз дома в Барселоне.

Французское издание RMC Sport говорит, что ради «Барсы» аргентинец готов на жертвы – снизить зарплату в 3 раза, до 10 млн евро в год. Понятное дело, что препятствия остаются. Но с ними «Барселона» потихоньку разбирается.

Во-первых, против возвращения Месси выступал спортивный директор Матеу Алемани. Он вообще был за обновление команды – не хотел давать новые контракты ветеранам Бускетсу, Альбе, Серджи Роберто.

Но на днях «Барселона» объявила, что Алемани уйдет из клуба летом. Ему уже ищут замену, а сам Матеу перейдет на работу в «Астон Виллу». Остальные руководители каталонского клуба поддержали идею Лапорты вернуть Месси.

Во-вторых, «Барса» не избавилась от финансовых проблем. Чтобы уложиться в правила Ла Лиги, клубу необходимо сократить зарплатную ведомость на 200 млн евро. И зарегистрировать какие-либо доходы. Правила Ла Лиги в этом году изменились – финансовые рычаги больше не помогут. Так что придется продавать игроков.

El Mundo Deportivo считает, что эту проблему решат продажей Феррана Торреса, Франка Кессиэ, Эрика Гарсии, Рафиньи и Ансу Фати на сумму больше 100 млн евро. Звучит вполне реалистично: на Рафинью есть спрос в АПЛ, Кессиэ может вернуться в Италию, Фати и Торрес провели не самый яркий сезон, но все еще считаются большими талантами.

Возможно, это позволит зарегистрировать и Месси, и новый контракт Гави.

Представители «Барселоны» в ближайшее время встретятся с руководством Ла Лиги. Они попробуют обговорить условия возвращения Месси в Испанию. Мнение клуба по этому вопросу выразил вице-президент «Барсы» по маркетингу: «Тебас – тупой, если не поможет нам подписать аргентинца».

Тебас уже отреагировал. Раньше он говорил, что возвращение Лео в «Барсу» просто невозможно. Теперь заявил, что шансы есть, но для этого клубу необходимо постараться и продавать игроков – время еще есть.

«Мы надеемся, что это произойдет, потому что я фанат Месси – и хочу, чтобы он играл в нашей лиге. Но мы не будем менять правила ради «Барселоны». Им придется сложно, но я верю, что у них получится», – сказал президент Ла Лиги.

Вариант 2. Рекордный контракт в Саудовской Аравии

Пока что с «Барселоной» много неопределенности, а у Месси уже есть запасной вариант – предложение от «Аль-Хилаля» из Саудовской Аравии. 

Reuters сообщил, что Лионель получил официальное предложение по контракту от саудовского клуба. Зарплата – рекордные 400 млн евро в год (Криштиану получает около 200 млн). Это рекордное предложение в истории футбола. По сообщению английского The Telegraph, отец Месси уже ведет переговоры. 

Звучит логично: в чемпионате Саудовской Аравии выступает Криштиану Роналду, там дают рекордные деньги, а еще у Лионеля рекламный контракт с министерством туризма страны. К отстранению в «ПСЖ» привела как раз поезда в СА.

Впрочем, сам Месси предпочитает остаться в Европе. Журналист Sky Sports Каве Солехол уверяет: Лео чувствует, что еще может быть полезен команде уровня Лиги чемпионов, и не хочет уезжать.

Вариант 3. К Бекхэму в МЛС

Конечно, «Интер Майами» не потянет такие же условия, как клубы из Саудовской Аравии. Но вариант все равно остается рабочим для Месси. По крайней мере, переезд в клуб Дэвида Бекхэма считают логичным вариантом развития событий, если Лео не найдет вариант в Европе. Дэвид Бекхэм, кстати, приезжал к Лео в апреле.

Чем хорош этот вариант? США – привлекательный рынок для рекламных контрактов, а обжиться в Майами, где 70% жителей – латиноамериканцы, семье Месси будет проще, чем в той же Саудовской Аравии. У Лео уже есть апартаменты в Майами.

Дополнительный плюс – игра за сборную. Если Лео и дальше хочет выигрывать трофеи с Аргентиной, то МЛС – хороший вариант. Копа Америка-2024 и ЧМ-2026 пройдут как раз в США. Лионелю будет проще подготовиться.

Но и здесь важна оговорка, что сам Лео хочется остаться в Европе и поиграть на топ-уровне.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Yasser Bakhsh / Stringer; globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier, Afp7 / Europa Press; instagram.com

46 комментариев

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melmi
Всегда удивляли персонажи которые коверкают имена и фамилии людей . Не нравится человек это не повод показывать что ты невежда последняя
В чем прикол так себя вести ? Ты показываешь свой интеллект ? Скорее нет
Собрал в своем тексте всю желтуху что где -то слышал
+25
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+20
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8sq8bzqfby
Ответ Петр Кифоренко
Комментарий удален модератором
не тянет топ уровень, но при это является лучшим по гол+пас в Лиге 1, не исполняя пенальти. Даже по пробегу опережает молодого Киллиана. Поражает насколько люди промыты и действительно думают, что лучший игрок в мире не тянет топ уровень.
+23
-4
+19
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Garre Garre
Ответ шампион
Комментарий удален модератором
Ты про какого-то китайца говоришь?? Кто такой Лио или ты не русский?
+23
-11
+12
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Wasilij Petrow
Вариант 4: подпишет новый контракт с ПСЖ.
+11
-4
+7
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Нефанатик
Ответ Ванильный Мишка
Лео пропал на 2 года, Лигу 1 мало кто смотрит. В АПЛ не вижу для него вариантов, а вот в Интере/ Милане он мог бы вписаться. Очень хочется снова видеть его каждые выходные. В Милане есть позиция 10ки. Но тогда придется Леау начать бегать)
У Милана нет денег его содержать, а без жирного контракта он никуда не пойдет
+6
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8sq8bzqfby
Ответ YOKODZUMA
Где был лидером? Чего рвал?
ахахахх, ты вообще что за персонаж)) Единолично лучший игрок ЧМ с отрывом.
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Ванильный Мишка
Ответ Спартак пичинен
в Италии хрустальные ноги месси покалечат в первом же матче
Судя по количеству сыгранных матчей, у него была одна травма из-за которой он пропустил больше месяца за последние 15 лет. Ок)
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Guillermo
Думаю Барса сможет поднять на этом денег. Вспомните какой вау-эффект вызвало возвращение Рона в МЮ. Правда потом началась бытовуха, но это началось через полгода. Пользу в игровом плане Лео несомненно принесёт. Вопрос лишь в том, справится ли Хави с его авторитетом.
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Блуждающий странник
Ответ Петр Кифоренко
Комментарий удален модератором
Лидирует по гол + пасс в лиге и по всем метрикам в атаке = не тянет уровень. Классика из комментариев
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Молодой Френки
Лео может выбрать любой клуб, вот только не все потянут по деньгам. Конечно хочется возвращения в Барсу.
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YOKODZUMA
Ответ Петр Кифоренко
Комментарий удален модератором
Где был лидером? Чего рвал?
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Кирилл Макаров
Ответ Спартак пичинен
в Италии хрустальные ноги месси покалечат в первом же матче
Посмеялся я. Хосподи, каков же уровень образования комментаторов. Иногда кажется, что люди вообще футбол не смотрели с тем или иным игроком, о котором пишут свои гениальные выводы.
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Azamat Abdukadyroff
Хочется увидеть его в АПЛ ,очень
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Блуждающий странник
Ответ ZamoRano
По такой логике лаказетт форвард мирового уровня.
А что Ляказетт в какой-то момент стал плохим игроком? У фанатов Арсенала уточни. Отличный игрок. Никогда не был классическим завершителем. При этом у них разница в 10 голевых действий с игры
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Нефанатик
Никуда он не уйдет. Только если к арабам.
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Ванильный Мишка
Лео пропал на 2 года, Лигу 1 мало кто смотрит. В АПЛ не вижу для него вариантов, а вот в Интере/ Милане он мог бы вписаться. Очень хочется снова видеть его каждые выходные.
В Милане есть позиция 10ки. Но тогда придется Леау начать бегать)
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Ярик01
Картинка первого варианта с Бекхэмом относится к третьему и повторяет
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8sq8bzqfby
Ответ шампион
Комментарий удален модератором
В главный мешок футбола Рамос тоже перешел и что? Это как-то принижает его достоинства? Хотя сам по себе игрок он итак без достоинств и чести. Неймар, Верратти, Ибра, Хакими, Маркиньос, Рабьо и другие звезды тоже туда переходили и что с того? Месси вообще перешел туда к концу карьеры, а не как другие потратил там свою большую часть карьеры. С налогами много кто из звезд мутил, в том числе и Роналду, вообще не аргумент. В Аравию он улетел по своим контрактным обязательствам, а не потому что ему так захотелось.
Итог: твой комментарий полностью состоит из манипуляций и предвзятости по отношению к величайшему игроку современности.

Если Лео перейдет в Барсу, то тогда посмотрю я на тебя, как ты будешь потом оправдываться🤣
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Guillermo
Ответ Спартак пичинен
в Италии хрустальные ноги месси покалечат в первом же матче
С Дибалой путаете
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iOkhlopkov
в китай уедет
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_Amelina_ Landau
Нет никаких сомнений, что Месси перейдет в Барсу , если та сможет наладить свою бухгалтерию. Амбиции Месси после ЧМ - президентства в Барсе. )
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bo_larson
Мнение клуба по этому вопросу выразил вице-президент «Барсы» по маркетингу: «Тебас – тупой, если не поможет нам подписать аргентинца» -- профессионала видно издалека
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Евсей Пролеткин
Что одно и тоже пишут. Уже написали контракт продлевают с псж. Кому верить? Хоть это приложения в ЮТуб не прекращайте
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GraDea
Ответ Azamat Abdukadyroff
Хочется увидеть его в АПЛ ,очень
забавно, что и хейтеры, и персофаны хотят это увидеть. Вопрос ожиданий)
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NomerSports
Ответ melmi
Всегда удивляли персонажи которые коверкают имена и фамилии людей . Не нравится человек это не повод показывать что ты невежда последняя В чем прикол так себя вести ? Ты показываешь свой интеллект ? Скорее нет Собрал в своем тексте всю желтуху что где -то слышал
Да байки сочиняют знатные .
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