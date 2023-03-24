46 комментариев

Собрали все инсайды.

Вероятно, Лео Месси летом сменит клуб – об этом говорят практически все футбольные инсайдеры, в том числе Фабрицио Романо. Аргентинец отклонил предложение по контракту от «ПСЖ», а потом получил двухнедельное отстранение за поездку в Саудовскую Аравию.

Извинения ситуацию не изменили – через пару месяцев у Лео заканчивается контракт, он может выбрать себе новую команду.

И сейчас называют три основных варианта, где Месси продолжит карьеру.

Вариант 1. Возвращение в «Барселону»

Самый очевидный и желанный вариант для Лео – вернуться в «Барселону». Это будет лучшим решением и для семьи: Месси регулярно ездит в дом в Каталонии с женой и детьми. Две недели отстранения футболист проведет как раз дома в Барселоне.

Французское издание RMC Sport говорит, что ради «Барсы» аргентинец готов на жертвы – снизить зарплату в 3 раза, до 10 млн евро в год. Понятное дело, что препятствия остаются. Но с ними «Барселона» потихоньку разбирается.

Во-первых, против возвращения Месси выступал спортивный директор Матеу Алемани. Он вообще был за обновление команды – не хотел давать новые контракты ветеранам Бускетсу, Альбе, Серджи Роберто.

Но на днях «Барселона» объявила, что Алемани уйдет из клуба летом. Ему уже ищут замену, а сам Матеу перейдет на работу в «Астон Виллу». Остальные руководители каталонского клуба поддержали идею Лапорты вернуть Месси.

Во-вторых, «Барса» не избавилась от финансовых проблем. Чтобы уложиться в правила Ла Лиги, клубу необходимо сократить зарплатную ведомость на 200 млн евро. И зарегистрировать какие-либо доходы. Правила Ла Лиги в этом году изменились – финансовые рычаги больше не помогут. Так что придется продавать игроков.

El Mundo Deportivo считает, что эту проблему решат продажей Феррана Торреса, Франка Кессиэ, Эрика Гарсии, Рафиньи и Ансу Фати на сумму больше 100 млн евро. Звучит вполне реалистично: на Рафинью есть спрос в АПЛ, Кессиэ может вернуться в Италию, Фати и Торрес провели не самый яркий сезон, но все еще считаются большими талантами.

Возможно, это позволит зарегистрировать и Месси, и новый контракт Гави.

Представители «Барселоны» в ближайшее время встретятся с руководством Ла Лиги. Они попробуют обговорить условия возвращения Месси в Испанию. Мнение клуба по этому вопросу выразил вице-президент «Барсы» по маркетингу: «Тебас – тупой, если не поможет нам подписать аргентинца».

Тебас уже отреагировал. Раньше он говорил, что возвращение Лео в «Барсу» просто невозможно. Теперь заявил, что шансы есть, но для этого клубу необходимо постараться и продавать игроков – время еще есть.

«Мы надеемся, что это произойдет, потому что я фанат Месси – и хочу, чтобы он играл в нашей лиге. Но мы не будем менять правила ради «Барселоны». Им придется сложно, но я верю, что у них получится», – сказал президент Ла Лиги.

Вариант 2. Рекордный контракт в Саудовской Аравии

Пока что с «Барселоной» много неопределенности, а у Месси уже есть запасной вариант – предложение от «Аль-Хилаля» из Саудовской Аравии.

Reuters сообщил, что Лионель получил официальное предложение по контракту от саудовского клуба. Зарплата – рекордные 400 млн евро в год (Криштиану получает около 200 млн). Это рекордное предложение в истории футбола. По сообщению английского The Telegraph, отец Месси уже ведет переговоры.

Звучит логично: в чемпионате Саудовской Аравии выступает Криштиану Роналду, там дают рекордные деньги, а еще у Лионеля рекламный контракт с министерством туризма страны. К отстранению в «ПСЖ» привела как раз поезда в СА.

Впрочем, сам Месси предпочитает остаться в Европе. Журналист Sky Sports Каве Солехол уверяет: Лео чувствует, что еще может быть полезен команде уровня Лиги чемпионов, и не хочет уезжать.

Вариант 3. К Бекхэму в МЛС

Конечно, «Интер Майами» не потянет такие же условия, как клубы из Саудовской Аравии. Но вариант все равно остается рабочим для Месси. По крайней мере, переезд в клуб Дэвида Бекхэма считают логичным вариантом развития событий, если Лео не найдет вариант в Европе. Дэвид Бекхэм, кстати, приезжал к Лео в апреле.

Чем хорош этот вариант? США – привлекательный рынок для рекламных контрактов, а обжиться в Майами, где 70% жителей – латиноамериканцы, семье Месси будет проще, чем в той же Саудовской Аравии. У Лео уже есть апартаменты в Майами.

Дополнительный плюс – игра за сборную. Если Лео и дальше хочет выигрывать трофеи с Аргентиной, то МЛС – хороший вариант. Копа Америка-2024 и ЧМ-2026 пройдут как раз в США. Лионелю будет проще подготовиться.

Но и здесь важна оговорка, что сам Лео хочется остаться в Европе и поиграть на топ-уровне.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Yasser Bakhsh / Stringer; globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier, Afp7 / Europa Press; instagram.com