Она ближе всех к Криштиану.

Джорджина Родригес, жена Криштиану Роналду, подогревает публику перед выходом второй части документального фильма «Я Джорджина» – дала интервью испанскому шоу El Horniguero (в переводе – муравейник).

Просто насладимся лучшими цитатами без лишних дополнений. Точно будут слова, после которых у вас возникнут вопросы – но да, сразу: Джорджина сказала именно это.

О первой встрече с Криштиану

«Я влюбилась. Он такой красивый мужчина.

Когда впервые увидела его, он был так красив, что мне стало неловко смотреть. Мы почти не говорили, я обслуживала клиентку. Когда я уходила, Криштиану вошел. У меня были бабочки в животе. Он был очень вежлив, он пришел с сыном и несколькими друзьями, сказал: «Добрый день». Они были очень добры.

Он замечательный отец. Он замечательный муж, сын, брат. Часто, когда мы ужинаем дома, я думаю о том, как мне повезло, что он выбрал меня для создания этой прекрасной семьи. Я очень счастлива».

О влиянии денег

«Деньги меня не изменили. Они меняют меня к лучшему, потому что я могу помогать своей семье и друзьям больше, чем раньше, и это очень полезно.

Когда он играл на «Бернабеу», казалось, что это какой-то Музей Джорджины. Люди приносили футболки, чтобы я их подписала, и в какой-то момент я так уставала, что вообще не могла этого делать. Когда я проходила мимо, жены футболистов говорили: «О, это она». «Да, это я».

Мой скрытый талант? У меня есть вкус. Иногда я прихожу в ресторан и понимаю, что мне не нравится вода. Как-то мы на отдыхе решили проверить разную воду, налили пять стаканов – и вкус у каждого бренда отличается. Водопроводная вода в Мадриде и у меня дома тоже хорошая».

Об одежде

«Впервые мы заговорили, когда встретились на модном мероприятии в магазине. Он положил глаз на меня, мне было очень неловко. Все началось не с этого, прошло время. Все было постепенно. Он покупал в Gucci много вещей. Он приходил нечасто, но когда приходил, покупал много. Именно это сейчас делаю и я, потому что каждый раз, когда я хожу по магазинам, это утомительно.

У нас с Криштиану общая гардеробная, и она просто гигантская. Я даже не носила всю одежду. Гардероб такой большой, что Криштиану просил меня немного заполнить его. Но у нас в Мадриде много одежды.

У меня около 150 сумок. Криштиану постоянно спрашивает меня, зачем столько. Он отказался подарить мне такую же [сумку], как у него, только побольше. Тогда я сказала: «Я куплю ее сама». Имея тысячу сумок, ты переосмысливаешь себя».

О Саудовской Аравии

«Это замечательная страна. Здесь очень безопасно, очень уютно, и тут очень оберегают женщин и детей. Люди очень внимательны и заботливы. У моей подруги не было воды в отеле, и она решила сходить в кафе. За нее заплатил какой-то мужчина. Местные люди очень щедры.

Мой распорядок дня, куда бы я ни отправилась, всегда одинаков. Дети, школа, тренировки, работа и время от времени рестораны. Слава богу, у нас есть деньги».

О частных самолетах

«В последний раз в аэропорту Манчестера я застряла на частном самолете. У меня была фотосессия в Мадриде, но ее пришлось отложить, и я задержалась еще на несколько часов. Я запросила разрешение на посадку в Манчестере, мне отказали, поэтому пришлось лететь в пять утра. Не все так просто.

Ванная на частном самолете – это прекрасно. Я никогда не какала в самолете. Ненавижу, когда в рекламе приходится заходить в теплую ванную, которая пахнет как свежеиспеченный пирог. Мне от этого хочется писать».

О дне рождения и деталях

«В мой день рождения он сказал, что хочет показать мне закат. И когда я увидела свое отражение в этом здании... У меня был суперособенный день, столько продуманных мелких деталей. Криштиану вообще супервнимателен к деталям.

В мою первую поездку в Париж мы были в комнате, рядом с кроватью лежал планшет. Перед сном я сделала рисунок – CG (инициалы Криштиану и Джорджины – Sports.ru). Я забрала его и храню до сих пор.

Я сделала татуировку с изображением Криштиану, который не только раздает автографы, но и посвящает мне мелкие детали».

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Lars Baron, Marc Piasecki